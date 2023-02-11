Hòa Minzy bất ngờ rao bán căn hộ cao cấp, cho thấy độ 'chịu chơi' của bà mẹ đơn thân

Hậu trường 11/02/2023 10:00

Giọng ca "Rời bỏ" quyết định bán tổ ấm gắn bó với hai mẹ con trong những năm qua.

Hoà Minzy là một trong những bà mẹ đơn thân đình đám nhất Vbiz. Nữ ca sĩ cũng từng tiết lộ cũng lấn sân sang lĩnh vực bất động sản và sở hữu nhiều tài sản đáng giá, trong đó có các căn chung cư cao cấp tại Hà Nội và Sài Gòn. Mới đây trên Facebook cá nhân, Hoà Minzy đã bất ngờ đăng tải bài viết rao bán căn hộ 50m2 ở Hà Nội.

Hòa Minzy bất ngờ rao bán căn hộ cao cấp, cho thấy độ 'chịu chơi' của bà mẹ đơn thân - Ảnh 1
Hòa Minzy bất ngờ rao bán căn hộ cao cấp, cho thấy độ 'chịu chơi' của bà mẹ đơn thân - Ảnh 2

Căn hộ này nằm ở quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, là nơi nữ ca sĩ thường xuyên ghé đến trong những dịp chạy show ở thủ đô. Đến, vì không còn nhu cầu sử dụng nên nữ ca sĩ mới rao bán. Nguyên văn bài đăng của Hòa Minzy: "Tổ ấm như trong truyện cổ tích của tui. Bao nhiêu tâm tư đổ dồn vào từng chi tiết nhưng vì chuyển xuống nhà đất ở, không còn nhu cầu ở chung cư nên phải tạm biệt em nó. Anh chị em cô chú có nhu cầu quan tâm thì liên hệ nhé ạ, chung cư ở Nam Từ Liêm - Hà Nội ạ".

Hòa Minzy cũng chia sẻ ngôi nhà hiện còn rất mới, nội thất do cô chọn lọc từng tí nên rất tỉ mỉ. Đặc biệt, nữ ca sĩ còn quyết định tặng hết phần nội thất cho chủ sở hữu mới. Ngoài ra, cô cho biết thêm diện tích ngôi nhà phù hợp cho 2 vợ chồng cùng 2-3 bạn nhỏ.

Hòa Minzy bất ngờ rao bán căn hộ cao cấp, cho thấy độ 'chịu chơi' của bà mẹ đơn thân - Ảnh 3
Hòa Minzy bất ngờ rao bán căn hộ cao cấp, cho thấy độ 'chịu chơi' của bà mẹ đơn thân - Ảnh 4
Hòa Minzy bất ngờ rao bán căn hộ cao cấp, cho thấy độ 'chịu chơi' của bà mẹ đơn thân - Ảnh 5
Hòa Minzy bất ngờ rao bán căn hộ cao cấp, cho thấy độ 'chịu chơi' của bà mẹ đơn thân - Ảnh 6

Tuy nhiên, dưới phần bình luận, điều khiến cộng đồng mạng quan tâm chú ý nhất lại chính là phần thiết kế và trang trí của ngôi nhà. Dân mạng không khỏi xuýt xoa với không gian cổ điển có tông màu chủ đạo là màu hồng, cùng với những món nội thất bắt mắt, được sắp xếp và trang trí đầy tỉ mỉ. Không những vậy, rất nhiều người cũng xôn xao hỏi Hòa Minzy về địa chỉ mua những món đồ nội thất này.

Hòa Minzy bất ngờ rao bán căn hộ cao cấp, cho thấy độ 'chịu chơi' của bà mẹ đơn thân - Ảnh 7
Hòa Minzy bất ngờ rao bán căn hộ cao cấp, cho thấy độ 'chịu chơi' của bà mẹ đơn thân - Ảnh 8

Với 8 năm hoạt động showbiz, Hòa Minzy tự tin vào khả năng kiếm tiền, làm chủ cuộc sống của bản thân. Không chỉ thu nhập từ cát-xê đi hát, nữ ca sĩ còn nhận lời tham gia nhiều chương trình truyền hình. Chưa kể, cô nàng còn cho thấy mình là một nhà đầu tư bất động sản mát tay, mang tới nguồn tiền không nhỏ, giúp cô tận hưởng cuộc sống sang chảnh, giàu có. Vì thế, chẳng có gì lạ khi nữ ca sĩ 27 tuổi này có thể tự mua cho mình hàng hiệu hay đưa báo hiếu cha mẹ bằng một ngôi nhà.

Hòa Minzy bất ngờ rao bán căn hộ cao cấp, cho thấy độ 'chịu chơi' của bà mẹ đơn thân - Ảnh 9

Vào tháng 2/2022, Hoà Minzy xác nhận chia tay bạn trai sau gần 5 năm yêu nhau khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. "Hiện tại anh Hải và tôi kết thúc mối quan hệ tình cảm sau gần 5 năm bên nhau. Thời gian bên nhau tình cảm là thật, hạnh phúc đã có cũng là thật nên tất cả những gì thể hiện cho mọi người thấy là không hề hối hận", Hoà Minzy chia sẻ.

Về nguyên nhân chia tay, Hòa Minzy cho biết không phải vì yêu xa và không có người thứ 3. Nữ ca sĩ chia sẻ do định hướng cuộc sống mỗi người hiện đã khác nhau. Cả hai đã cố gắng vun đắp nhưng không tìm được tiếng nói chung nên cho nhau lối đi riêng. Sau chia tay, cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp và cùng nhau chăm sóc con.

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