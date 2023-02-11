Bị hỏi thẳng có phải 'sugar mom' hay không, Phi Thanh Vân nói gì?

Câu trả lời của Phi Thanh Vân ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Phi Thanh Vân sinh năm 1982, bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2007 với nhiều vai trò như diễn viên phim truyền hình, điện ảnh, người mẫu. Cô được mệnh danh là “nữ hoàng scandal", “nữ hoàng dao kéo” của làng giải trí Việt với những phát ngôn gây sốc và không ngại công khai chuyện thẩm mỹ. Cô tiết lộ từng nhuộm da và đụng chạm "dao kéo" hơn 20 lần vì mặc cảm ngoại hình trong quá khứ. Bên cạnh sự nghiệp, đời tư của nữ diễn viên cũng ồn ào không kém. Phi Thanh Vân từng 2 lần đổ vỡ trong chuyện tình cảm và một thời gian dài khó có con. Cô lấy chồng đầu hơn mình tới 15 tuổi.

Trong cuộc hôn nhân này, Phi Thanh Vân từng chia sẻ trên trang cá nhân chuyện vài lần sảy thai khiến cô buồn bã, đau đớn vì mãi không có con. Bên cạnh đó, nhiều bất đồng văn hóa, quan điểm trong tình cảm lẫn công việc, năm 2012 hai người đã ly hôn trong sự tiếc nuối của khán giả. Thời điểm giữa năm 2014, Phi Thanh Vân công khai mối tình với chàng “phi công trẻ” Bảo Duy kém cô 2 tuổi, khiến dư luận được một phen xôn xao. Anh chàng cũng từng lập gia đình và đã ly dị. Đến tháng 2 năm 2016, cặp đôi chào đón bé trai Tấn Đức.

Năm 2017, Bảo Duy công khai việc mình viết đơn ly hôn nữ diễn viên sau 3 năm chung sống vì không cùng tiếng nói, mất hòa khí gia đình. Sau ly hôn, hai người liên tục đấu tố nhau, gây nhiều lùm xùm trong cộng đồng mạng. Mới đây tại một sự kiện giải trí, Phi Thanh Vân đã có những chia sẻ với giới truyền thông. Đáng chú ý, sau khi nữ diễn viên hé lộ kế hoạch tham gia một dự án điện ảnh liên quan đến chủ đề "sugar mom", ngay lập tức nhận được câu hỏi liệu ngoài đời có phải là một "sugar mom" hay không? Phi Thanh Vân cũng hài hước trả lời: "Ngoài đời tôi là 'single mom' chứ không phải 'sugar mom'. Ngoài đời tôi không phải mẹ đường, cho tiền trai trẻ mà chỉ là mẹ đơn thân". Bên cạnh đó tại sự kiện, cựu người mẫu cũng chia sẻ kỷ niệm với mẹ. Phi Thanh Vân kể: "Mẹ tôi có thể nói từ sáng đến tối, phụ nữ mà nên rất nguyên tắc. Ở nhà, tôi ở trong gia đình bố không nói, mẹ nói, anh hai tôi học bên an ninh. Dù tôi và mẹ không khắc khẩu, thế nhưng mẹ tôi hay la, mà la con theo kiểu văn vẻ. Mẹ tôi không cho nhiều nỗi đau nhưng cho tôi nhiều cảm xúc, khung bậc".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-hoi-thang-co-phai-sugar-mom-hay-khong-phi-thanh-van-noi-gi-554747.html