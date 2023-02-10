Shark Bình ôm chặt Phương Oanh trong bữa tiệc cùng bạn bè, chứng minh tình cảm mặn nồng

Phương Oanh và bạn trai đại gia ngày càng thoải mái, không ngại thể hiện tình cảm ở nơi đông người.

Shark Bình và Phương Oanh là 2 cái tên nhận được nhiều sự chú ý thời gian qua khi cả hai công khai hẹn hò và cũng có nhiều ồn ào bủa vây xung quanh chuyện tình ái này. Sau khi khẳng định đã hết tình cảm với vợ cũ, sẽ hoàn tất thủ tục ly hôn thì Shark Bình càng thoải mái hơn trong việc thể hiện tình cảm với Phương Oanh. Mới đây, trên mạng xã hội Tik Tok đã lan truyền đoạn clip về Phương Oanh và Shark Bình. Cặp đôi đình đám cùng nhau dự sinh nhật một người bạn thân. Cả hai lên đồ trẻ trung tor sur tor đồng điệu. Trong khi Phương Oanh diện quần da bó phối cùng áo thun dài tay cũng ôm sát body thì Sharrk Bình lại chọn quần short và áo thun trơn màu y hệt bạn gái.

Phương Oanh và Shark Bình có hành động tình tứ. Ảnh: Chụp màn hình Trước mặt hội bạn, Shark Bình còn không ngại ngần ôm eo cô bạn gái xinh đẹp của mình. Phương Oanh cũng thoải mái tựa sát người vào người yêu giàu có. Trông cả hai ngọt ngào và tình tứ đến mức những người xung quanh phải ngưỡng mộ. Sau những thị phi, cặp đôi này ngày càng thoải mái thể hiện tình cảm cho nhau và tần suất xuất hiện với bạn bè đối tác ngày càng dày đặc. Có thể thấy sau hơn nửa năm bên nhau, cặp đôi vẫn đang vô cùng mặn nồng. Cũng từ khi hẹn hò Phương Oanh, Shark Bình được nhận xét là như trở về thời mới yêu khi thoải mái yêu chiều bạn gái, thay đổi gu thời trang trẻ trung hơn khi sánh đôi với nữ diễn viên Quỳnh búp bê.

Riêng Phương Oanh trong dịp Tết 2023 vừa qua còn vướng nghi vấn đã đưa Shark Bình về quê ra mắt gia đình khi cả hai lộ nhiều khung hình bên nhau. Trước đó, nam doanh nhân cũng chiều chuộng khi là người tổ chức tiệc sinh nhật cho Phương Oanh và không ngại hôn má tình tứ khi chụp ảnh kỷ niệm bên nhau. Hồi tháng 8/2022, Shark Bình và Phương Oanh công khai hẹn hò. Khi đó, đại gia công nghệ khẳng định đã độc thân thời gian dài nên Phương Oanh không phải người thứ 3. Tuy nhiên, vợ của Shark Bình là doanh nhân Đào Lan Hương cho biết vợ chồng bà chưa hoàn tất thủ tục ly hôn. Đầu tháng 10/2022, bà Đào Lan Hương lập vi bằng các bài viết của Phương Oanh trên mạng xã hội. Phương Oanh sinh năm 1989, nổi tiếng nhất với vai Quỳnh trong phim Quỳnh búp bê. Ngoài ra, cô còn tham gia các phim như Lời thì thầm từ quá khứ, Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu, Cô gái nhà người ta, Lựa chọn số phận và gần đây nhất là Hương vị tình thân. Shark Bình sinh năm 1981, tên đầy đủ là Nguyễn Hòa Bình. Ông được biết đến nhiều hơn khi tham gia chương trình Shark Tank (Thương vụ bạc tỷ) với vai trò đầu tư. Ông hiện là Chủ tịch Tập đoàn NextTech, doanh nhân Đào Lan Hương từng là Phó chủ tịch của tập đoàn này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/shark-binh-om-chat-phuong-oanh-trong-bua-tiec-cung-ban-be-chung-minh-tinh-cam-man-nong-554508.html