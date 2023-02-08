Đăng ảnh hậu trường làm 'phó nháy' cho Shark Bình, Phương Oanh nói một câu hết lòng vì bạn trai

Hậu trường 08/02/2023 12:14

Mối quan hệ của đại gia công nghệ và Phương Oanh thu hút sự quan tâm của dư luận thời gian qua.

Sau khi công khai, Phương Oanh và bạn trai doanh nhân trở thành những nhân vật nhận được lượng quan tâm lớn từ khán giả. Thời gian gần đây, cặp đôi thường xuyên cùng nhau đi du lịch, nghỉ dưỡng tại các địa điểm trong và ngoài nước. Trong các chuyến đi này, họ còn trở thành phó nháy giúp đối phương có được khung hình lung linh trên mạng xã hội.

Đăng ảnh hậu trường làm 'phó nháy' cho Shark Bình, Phương Oanh nói một câu hết lòng vì bạn trai - Ảnh 1

Cách đây ít phút, trên trang cá nhân, Phương Oanh đăng hình ảnh hậu trường đang làm "phó nháy" cho bạn trai. Có thể thấy nữ diễn viên rất có tâm, hết khụy chân rồi nghiêng người khi chụp ảnh. 

Đình kèm hình ảnh hậu trường, nữ diễn viên viết: "Chân dung người phụ nữ mải mê tác nghiệp là một chiếc đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch, cái bộ đen nom có như con ma vô diện không?".

Qua chia sẻ này của Phương Oanh, có thể thấy cô không ngại xấu, luôn hết lòng tạo nên những bức ảnh lung linh cho bạn trai.

Đăng ảnh hậu trường làm 'phó nháy' cho Shark Bình, Phương Oanh nói một câu hết lòng vì bạn trai - Ảnh 2
Bài đăng gây chú ý của Phương Oanh. Ảnh: Chụp màn hình

 

Đăng ảnh hậu trường làm 'phó nháy' cho Shark Bình, Phương Oanh nói một câu hết lòng vì bạn trai - Ảnh 3
Phương Oanh chụp ảnh cho Shark Bình tại Hà Giang. Ảnh: Internet

Trong chuyến đi châu Âu vừa qua, cặp đôi liên tục thay phiên chụp ảnh cho nhau để ghi lại các khoảnh khắc kỷ niệm tại trời Tây. Dù được chụp bởi "nhiếp ảnh gia" không chuyên, song nam doanh nhân vẫn hài lòng với những khung hình xịn sò, sang chảnh. Trên trang cá nhân, anh cũng thường đăng tải các tác phẩm ấn tượng do bạn gái cầm máy.

Đăng ảnh hậu trường làm 'phó nháy' cho Shark Bình, Phương Oanh nói một câu hết lòng vì bạn trai - Ảnh 4
Đăng ảnh hậu trường làm 'phó nháy' cho Shark Bình, Phương Oanh nói một câu hết lòng vì bạn trai - Ảnh 5
Cặp đôi làm "phó nháy" cho nhau trong chuyến đi nước ngoài. Ảnh: FBNV

 

Đăng ảnh hậu trường làm 'phó nháy' cho Shark Bình, Phương Oanh nói một câu hết lòng vì bạn trai - Ảnh 6
Đôi tình nhân đều có đam mê chụp ảnh. Ảnh: Internet

Từ khi xác nhận mối quan hệ, cặp đôi thường xuyên sóng đôi cùng nhau tại các sự kiện. Tại đây, nam doanh nhân không ngại thể hiện các cử chỉ tình tứ dành cho bạn gái. Trong tiệc sinh nhật của Phương Oanh, bạn trai  cũng có mặt và tặng quà xịn sò.

Cách đây không lâu, cặp đôi bị fan phát hiện đã ra mắt gia đình hai bên trong dịp Tết 2023. Tại quê nhà Hà Nam của Phương Oanh, có thể thấy, gia đình nữ diễn viên rất quý mến bạn trai nữ diễn viên. Từ đây, fan dự đoán rằng đôi uyên ương sẽ sớm "về chung một nhà" trong tương lai gần.

Đăng ảnh hậu trường làm 'phó nháy' cho Shark Bình, Phương Oanh nói một câu hết lòng vì bạn trai - Ảnh 7

Tháng 8/2022, Shark Bình và Phương Oanh xác nhận đang hẹn hò. Doanh nhân công nghệ khi đó khẳng định đã độc thân thời gian dài nên Phương Oanh không phải người thứ 3. Tuy nhiên, bà Đào Lan Hương - vợ Shark Bình - cho biết vợ chồng bà chưa hoàn tất thủ tục ly hôn. Đầu tháng 10/2022, bà Hương lập vi bằng các bài viết của Phương Oanh trên mạng xã hội.

Từ ồn ào nổ ra, Phương Oanh gần như hạn chế hoạt động nghệ thuật. Cô không còn xuất hiện trên màn ảnh nhỏ hay tham gia các dự án mới. Thay vào đó, người đẹp tập trung kinh doanh ở lĩnh vực thời trang. Qua những khung ảnh trên trang cá nhân, có thể thấy, nữ diễn viên vẫn tận hưởng cuộc sống thoải mái, sang chảnh. 

Phương Oanh làm 'phó nháy' cho Shark Bình trong bộ ảnh 'trai bản', đại gia công nghệ nhiệt tình tạo dáng

Phương Oanh làm 'phó nháy' cho Shark Bình trong bộ ảnh 'trai bản', đại gia công nghệ nhiệt tình tạo dáng

Hóa ra những bức ảnh lung linh được Shark Bình đăng tải là do bạn gái làm "phó nháy"?

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Từ khóa:   Phương Oanh Shark Bình Đào Lan Hương

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