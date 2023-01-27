Phương Oanh đưa Shark Bình về quê ra mắt gia đình dịp Tết, nhà gái rất ưng ý người con rể tương lai?

Điều đáng nói là theo chủ nhân đoạn clip thì Shark Bình và Phương Oanh đã cùng nhau về quê nhà Hà Nam của nữ diễn viên để ra mắt gia đình nhà gái cũng như chúc Tết khá tưng bừng. Cặp đôi tươi cười rạng rỡ tay trong tay chụp ảnh với tất cả các thành viên trong nhà của Phương Oanh.

Mới đây, trên mạng xã hội TikTok đã đăng tải clip cùng hình ảnh về Shark Bình và Phương Oanh . Trong khi nam doanh nhân diện vest bảnh bao và cực hack tuổi với kiểu tóc khá chất thì nữ diễn viên Hương vị tình thân lại diện áo dài và búi tóc rất sang trọng quý phái chuẩn phu nhân nhà hào môn.

Từ thái độ niềm nở và vui vẻ của các bậc trưởng bối cho thấy họ rất hài lòng về người bạn trai mà con gái đưa về giới thiệu. Với động thái này, ai nấy càng chắc nịch chuyện cặp đôi sẽ sớm tính chuyện gắn bó bền lâu sau khi Shark Bình hoàn thành thủ tục ly hôn với vợ cũ.

Trong bài phỏng vấn hồi cuối tháng 1/2023, khi được hỏi về chuyện tình cảm, Phương Oanh tâm sự cùng chúng tôi: "Bạn trai mình bây giờ lại là một người thành đạt. Bản thân Oanh cũng là người đã có những thành công nhất định trong sự nghiệp nên hai bên dễ dàng chia sẻ về hành trình dẫn đến thành công của mỗi người và bị hấp dẫn bởi câu chuyện về những gì đối phương từng trải qua. Nói chuyện thấy hợp nhau thì tự nhiên tình cảm sẽ đến thôi. Tình yêu mà, nó đến một cách hết sức tự nhiên.

Cả hai chúng tôi đều không thể lường trước được mọi việc sẽ xảy ra như vậy. Ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ, Oanh đã luôn cẩn trọng, kín đáo. Chỉ đến khi cả hai phía đều cảm thấy đủ tin tưởng, chúng tôi mới cùng nhau xuất hiện ở bên ngoài. Cẩn thận thế nhưng vẫn không thể tránh được sóng gió. Bản thân Oanh là một người rất phóng khoáng. Khi đã yêu thích ai, tôi thường có chút cường điệu trong cách thể hiện cảm xúc, dẫn đến việc những hình ảnh riêng tư của mình và người yêu khi bị lộ ra trên mạng dễ bị nhìn nhận tiêu cực".

Cả hai cũng từng lộ ảnh đi du lịch nước ngoài với nhau. Trong những bức hình được bạn bè chia sẻ, Shark Bình và Phương Oanh luôn ở cạnh nhau nhưng không có những tương tác quá thân mật như trước kia. Nhiều người còn cho rằng Chủ tịch tập đoàn Công nghệ triệu đô đã đưa nữ diễn viên Hương vị tình thân ra mắt người thân, bạn bè ở nước ngoài. Sao nữ Quỳnh búp bê cũng được cho là đã cùng Shark Bình dự tiệc tất niên công ty của anh.

Dịp Tết vừa qua, Shark Bình chia sẻ hình ảnh cá nhân và hình ảnh cùng con gái đi chúc Tết. Anh cũng không ngần ngại bình luận dưới các bài đăng của Phương Oanh, khen ngợi nhan sắc của cô.