Không ở bên Phương Oanh mấy ngày Tết, Shark Bình cùng vợ cũ làm điều đặc biệt cho con gái

Đáng chú ý là cùng lúc đó, trên trang cá nhân của vợ Shark Bình - doanh nhân Đào Lan Hương cũng đăng loạt ảnh kỷ niệm quá trình trưởng thành từ bé đến lớn của con gái. Đào Lan Hương ẩn ý viết: "Tết của em bé".

Mới đây, Shark Bình khoe hình ảnh con gái xinh xắn của mình trên trang cá nhân. Anh vui vẻ viết: "Hộ tống công chúa đi chúc Tết". Dưới dòng chia sẻ, Shark Bình nhận được nhiều lời chúc Tết từ phía bạn bè đồng nghiệp. Ai cũng khen con gái của nam doanh nhân xinh xắn nhanh nhẹn.

Từ khi xảy ra ồn ào tình cảm với diễn viên Phương Oanh , đời sống cá nhân, đặc biệt là vợ con của Shark Bình trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Nhiều người không khỏi tò mò về mối quan hệ giữa Shark Bình và 2 con là bé Quân và bé Châu. Nhìn trên trang cá nhân của cả 2 vợ chồng, hiếm khi thấy hình ảnh Shark Bình quây quần bên con.

Theo đó, từ khi mâu thuẫn ly hôn, cả 2 con đều ở với Đào Lan Hương, do cô nuôi dưỡng, chăm sóc. Dù không xuất hiện trong cùng khung hình thế nhưng động thái trên của cả hai khiến dân tình đặt nghi vấn Shark Bình và Đào Lan Hương đã tạm gác qua mâu thuẫn, lùm xùm ly hôn để cùng nhau sum vầy với con cái trong ngày Tết.

Trước đó, dân tình từng chú ý đến chi tiết bé Châu viết lá thư gửi cho mẹ với lời lẽ tình cảm, yêu thương và quan tâm đến mẹ nhưng không hề nhắc đến bố. Trong bức thư của cô bé còn ẩn ý đến chi tiết "không ai có thể thay thế vị trí của một người mẹ cả" khiến người đọc không khỏi chua xót. Nhiều người đồn đoán rằng trong những năm mâu thuẫn tình cảm với Đào Lan Hương, Shark Bình ít dành thời gian tâm sự, vui đùa cùng con.

"Mẹ là người tuyệt vời nhất trên đời, không ai có thể thay thế vị trí của một người mẹ cả. Mẹ con có một thân hình gầy, xinh đẹp và đặc biệt là mẹ con rất hiền. Từ bé đến lớn mẹ luôn là người chăm sóc con. Mẹ là người dành những thứ tốt nhất cho đứa con của mình. Con yêu mẹ", lá thư ái nữ Phương Châu viết gửi mẹ.

Vợ Shark Bình và các con. Ảnh: FBNV

Về phía bà Đào Lan Hương cũng nhiều lần ẩn ý trách Shark Bình là người cha thiếu trách nhiệm, không đủ tế nhị bảo vệ tuổi thơ và hạnh phúc của con trước những drama tình cảm riêng tư. Đỉnh điểm là sự việc Shark Bình tổ chức sinh nhật linh đình cho bạn gái Phương Oanh nhưng lại bị vợ "tố" rằng chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho con khiến cặp tình nhân hứng chịu không ít "gạch đá" từ cư dân mạng.

Tuy nhiên, Shark Bình lại cho rằng bà Đào Lan Hương đang đem con ra để làm "lá chắn" và hướng búa rìu dư luận về phía ông cũng như Phương Oanh:

"Các con chung cũng là 50% dòng máu của tôi chứ không phải của riêng mình Hương, tôi cũng có quyền và trách nhiệm trong việc nuôi dạy và chia sẻ thời gian sống chung với các con. Vậy nên việc Hương liên tục sử dụng hình ảnh 2 đứa con làm bình phong lá chắn để công kích nhằm hạ bệ người khác là không quân tử và văn minh, đã và đang gây tổn hại đến tương lai của các con tôi".

Shark Bình và Phương Oanh. Ảnh: FBNV

Sau những ồn ào gây chấn động dư luận, hiện Shark Bình và bà Đào Lan Hương đang tiến tới hòa giải ly hôn để mọi chuyện được giải quyết trong êm đẹp.