Shark Bình đanh thép đáp trả khi bị dân mạng chất vấn 'không tiền, búp bê có yêu không?'

Hậu trường 16/01/2023 10:11

Có thể thấy, chủ tịch tập đoàn công nghệ sẵn sàng "xù lông" để bảo vệ Phương Oanh, cho dù bất kể đó là ai.

Kể từ ngày dư luận bùng nổ câu chuyện về bùng binh tình cảm giữa Shark Bình - diễn viên Phương Oanh - bà Đào Lan Hương (vợ Shark Bình) mọi động thái của 3 nhân vật này sau đó đều được netizen đặc biệt chú ý.

Mới đây, Shark Bình vừa có màn quẩy cực sung cùng tình mới Phương Oanh tại sự kiện tiệc cuối năm của công ty và lập tức gây xôn xao dư luận. Không chỉ bàn tán về khoảnh khắc tình tứ giữa Shark Bình và Phương Oanh, netizen còn nhanh nhảu gửi ảnh của cặp đôi cho bà Đào Lan Hương để cập nhật.

Ngay sau đó, nữ doanh nhân đã nói một câu cực gắt: "Ngoài nhảy có biết làm gì không?". Ngoài ra, vợ Shark còn khẳng định: "Mua vui thì kệ đi em".

Shark Bình đanh thép đáp trả khi bị dân mạng chất vấn 'không tiền, búp bê có yêu không?' - Ảnh 1
Drama tình ái của Shark Bình - Phương Oanh và bà Đào Lan Hương gây xôn xao dư luận thời gian qua. Ảnh: Internet

Trước động thái của bà Hương, khuya 14/1 ông Bình đã có những chia sẻ mới nhất. Ông Bình cho biết mình và vợ đã thỏa thuận ly hôn và chia tài sản nhưng bà Hương muốn đòi hỏi thêm ngoài thỏa thuận đã ký nên kéo dài thời gian thụ lý.

"Việc Hương bình luận trên mạng xã hội rằng người yêu tôi 'ngoài nhảy ra (tại bữa tiệc công ty tôi) thì có biết làm gì không' và một số bình luận bất lịch sự của Hương trên trang cá nhân là hoàn toàn phiến diện. Bởi vì đối với tôi thì cô ấy đang làm tốt những gì mà tôi mong cầu, ngoài ra các thành tựu trong sự nghiệp nghệ thuật và kinh doanh của cô ấy chính là câu trả lời xác đáng nhất cho những lời mỉa mai của Hương", Shark Bình lên tiếng bênh vực bạn gái.

Không chỉ nói về phát ngôn trên mạng công kích của bà Đào Lan Hương thời gian gần đây, Chủ tịch NextTech cho rằng doanh nhân Đào Lan Hương đang dùng “hình ảnh 2 con làm bình phong lá chắn để công kích nhằm hạ bệ người khác là không quân tử và văn minh”. Với những bình luận của bà Lan Hương cho Phương Oanh, Shark Bình cho rằng đây là sự phiến diện.

Shark Bình đanh thép đáp trả khi bị dân mạng chất vấn 'không tiền, búp bê có yêu không?' - Ảnh 2

Bên cạnh rất nhiều bình luận bàn tán về sự việc, một netizen đã gây xôn xao với câu hỏi thẳng Chủ tịch NextTech: "Shark cho em hỏi tí. Shark không có tiền thì búp bê có yêu không?"  

Ngay lập tức, phía Shark Bình lên tiếng đáp trả đầy ẩn ý: "Bạn không có tiền thì có cưới được vợ không? Hỏi thừa..." 

Shark Bình đanh thép đáp trả khi bị dân mạng chất vấn 'không tiền, búp bê có yêu không?' - Ảnh 3

Có thể thấy, Shark đã tỏ rõ thái độ "cực gắt" trước những ồn ào bàn tán về mình trên mạng xã hội. Giống như vợ Đào Lan Hương, Chủ tịch NextTech cũng không ngần ngại đáp thẳng những ý kiến công kích từ cư dân mạng để bảo vệ Phương Oanh.

Từ khi công khai mối quan hệ, ông Bình và Phương Oanh thường xuyên xuất hiện chung trong các sự kiện và thoải mái thể hiện tình cảm trên mạng xã hội.

Diễn viên Quỳnh búp bê từng chia sẻ trước khi đến với cô, ông Bình đã hẹn hò một số người khác. Bà Đào Lan Hương biết những mối quan hệ đó nhưng im lặng thay vì có động thái như với cô.

Shark Bình đanh thép đáp trả khi bị dân mạng chất vấn 'không tiền, búp bê có yêu không?' - Ảnh 4

Vào thời điểm công khai hẹn hò hồi tháng 8/2022, ông Bình khẳng định đã độc thân thời gian dài nên Phương Oanh không phải người thứ 3. Tuy nhiên, bà Đào Lan Hương cho biết vợ chồng bà chưa hoàn tất thủ tục ly hôn. Đầu tháng 10/2022, bà Hương lập vi bằng các bài viết của Phương Oanh trên mạng xã hội.

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Từ khóa:   Shark Bình Phương Oanh Đào Lan Hương

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