Phản ứng cực gắt của vợ Shark Bình khi chồng nhảy thân mật bên Phương Oanh

Hậu trường 15/01/2023 06:35

Doanh nhân Đào Lan Hương bình luận mỉa mai diễn viên "Quỳnh búp bê", thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Mới đây, trên mạng xã hội TikTok đã lan truyền đoạn clip về Phương OanhShark Bình. Theo người đăng clip, cặp đôi này đã cùng nhau tham dự một buổi tiệc cuối năm ở công ty.

Nếu Shark Bình diện sơ mi và quần tây cùng chiếc kính mát cực ngầu thì Phương Oanh quyến rũ với đầm trễ vai khoe nhan sắc và thân hình nóng bỏng. Dựa theo kiểu tóc của nam doanh nhân thì đoạn clip được quay lại cách đây không lâu.

Phản ứng cực gắt của vợ Shark Bình khi chồng nhảy thân mật bên Phương Oanh - Ảnh 1
Phản ứng cực gắt của vợ Shark Bình khi chồng nhảy thân mật bên Phương Oanh - Ảnh 2
Phản ứng cực gắt của vợ Shark Bình khi chồng nhảy thân mật bên Phương Oanh - Ảnh 3
Phản ứng cực gắt của vợ Shark Bình khi chồng nhảy thân mật bên Phương Oanh - Ảnh 4
Phản ứng cực gắt của vợ Shark Bình khi chồng nhảy thân mật bên Phương Oanh - Ảnh 5
Lộ clip Phương Oanh và Shark Bình nhảy cực sung tại tiệc cuối năm. Ảnh: Chụp màn hình

Điều khiến cư dân mạng đặc biệt chú ý khi xem clip chính là việc shark Bình - Phương Oanh thoải mái nhảy nhót trước mặt rất đông nhân viên. Chưa kể, họ còn vô tư tương tác dễ thương như đôi chim ri mới hẹn hò. 

Hiện, đoạn clip trên đang nhận được sự quan tâm lớn từ phía cư dân mạng. Phía dưới phần bình luận, nhiều người không khỏi xuýt xoa vì nam doanh nhân không chỉ bảo vệ cho Phương Oanh mà Shark Bình còn tự hào đưa bạn gái đi khắp mọi nơi trong lẫn ngoài nước.

Song, ở một chiều hướng khác, nhiều người cũng tỏ vẻ bất bình khi cho rằng, hiện tại doanh nhân Nguyễn Hoà Bình và vợ chưa ly hôn mà đã có những hành động tình tứ với Phương Oanh ở chốn đông người như vậy là không được. Ngoài ra, một số khác cũng công khai chỉ trích bộ đôi. 

Phản ứng cực gắt của vợ Shark Bình khi chồng nhảy thân mật bên Phương Oanh - Ảnh 6
Vợ Shark Bình - doanh nhân Đào Lan Hương. Ảnh: Internet

Trước clip thân mật của chồng và Phương Oanh tại đám đông, vợ Shark Bình đã bày tỏ thái độ cực gắt. Theo đó trên trang cá nhân, khi dân mạng chụp màn hình và chia sẻ lại bài viết nhảy thân mật của chồng và diễn viên Quỳnh búp bê, doanh nhân Đào Lan Hương không thể làm ngơ.

Nữ doanh nhân bình luận mỉa mai: "Ngoài nhảy có biết làm gì không?". Hay khi một người khác tỏ ý chỉ trích diễn viên Quỳnh búp bê và Shark Bình: "Mất hết hình tượng luôn á chị, nhìn thấy ngán ngẩm, để xem được bao nhiêu ngày", bà Đào Lan Hương cho rằng "Mua vui thì kệ đi em". 

Phản ứng cực gắt của vợ Shark Bình khi chồng nhảy thân mật bên Phương Oanh - Ảnh 7
Phản ứng cực gắt của vợ Shark Bình khi chồng nhảy thân mật bên Phương Oanh - Ảnh 8
Phản ứng cực gắt của vợ Shark Bình khi chồng nhảy thân mật bên Phương Oanh - Ảnh 9
Vợ Shark Bình mỉa mai diễn viên "Quỳnh búp bê" khi lộ clip thân mật với Chủ tịch NextTech. Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, vợ Shark Bình chia sẻ trên trang cá nhân về 14 năm ngày cưới với 2 con của mình bằng thái độ bình thản. Đáng chú ý cô có dòng cảm ơn chồng. Nữ doanh nhân tâm sự: "Hôm nay là 14 năm kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ, dù bố mẹ chưa ra toà, dù mọi việc trong tương lai có thể bị leo thang nhưng May và Jin thực sự là minh chứng của quá khứ, tình yêu và nhiều khát vọng trong tuổi trẻ của mẹ.

Nhiều tối 3 mẹ con tâm sự, mẹ luôn nói rằng, tại sao người mẹ mang nặng đẻ đau lại là May, Jin; chắc chắn do kiếp trước mẹ tu tập rất nhiều mà ông trời ban tặng 2 đứa mãi mãi cho mẹ. Đó thực sự là may mắn lớn nhất của đời mẹ, và dù mọi việc có thế nào thì mẹ cũng cám ơn bố vì điều này".

Phản ứng cực gắt của vợ Shark Bình khi chồng nhảy thân mật bên Phương Oanh - Ảnh 10

Đến nay, khi hôn nhân không thể cứu vãn và Shark Bình đã có người mới, doanh nhân Đào Lan Hương lấy hai con làm động lực để sống, coi hai con là món quà vô giá nhất trong cuộc đời. Nữ doanh nhân cũng cảm ơn chồng cũ vì đã mang đến cho chị 2 đứa con tuyệt vời. Về phía Phương Oanh và Shark Bình, cả hai không nhận được sự ủng hộ từ công chúng. Nhiều người kịch liệt tẩy chay diễn viên Quỳnh búp bê vì bê bối đời tư.

Phương Oanh và Shark Bình quấn quýt như 'đôi chim ri' ở buổi tiệc cuối năm

Phương Oanh và Shark Bình quấn quýt như 'đôi chim ri' ở buổi tiệc cuối năm

Trong mọi cuộc vui, Shark Bình đều đưa Phương Oanh đi cùng như khẳng định chủ quyền của nhau.

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Từ khóa:   Phương Oanh Shark Bình Đào Lan Hương vợ Shark Bình

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