'Team qua đường' bắt gặp cảnh Phương Oanh tình tứ với Shark Bình trên đường phố Châu Âu

Dù bức ảnh không thấy rõ mặt Shark Bình nhưng qua cách ăn mặc và chiếc áo khoác mà nam doanh nhân diện lại trùng khớp với ảnh mà anh chụp với người bạn đăng trên Facebook. Có thể thấy, Phương Oanh và Shark Bình không muốn công khai chuyện du lịch cùng nhau nên không đăng bất kì bức ảnh chung nào nhưng vẫn bị lộ.

Mới đây, trên các hội nhóm của mạng xã hội đã lan truyền thêm hình ảnh về Shark Bình và Phương Oanh trong chuyến du lịch Châu Âu của cả hai. Đó là khoảnh khắc cả hai đi dạo mua sắm ở một khu phố sầm uất. Phương Oanh còn tập trung cao độ để chụp cho bạn trai doanh nhân một bức ảnh thật ưng ý.

Trong bài đăng mới nhất , Shark Bình chia sẻ hình ảnh ngồi "chill chill" tại quán cà phê ở Luân Đôn - Vương Quốc Anh. Bên cạnh những khen ngợi về vẻ phong độ, một số netizen phát hiện một số điểm tương đồng với hình ảnh mà Phương Oanh từng đăng tải trước đó, cụ thể là đồ uống.

Trước đó một người thân đã đăng tải hình ảnh Shark Bình - Phương Oanh cùng tham gia một bữa tiệc gia đình. Cặp đôi không giấu được hạnh phúc, liên tục nở nụ cười tươi. Nhiều người còn cho rằng Chủ tịch tập đoàn Công nghệ triệu đô đã đưa bạn gái về ra mắt người thân, bạn bè ở nước ngoài.

Shark Bình chia sẻ hình ảnh ngồi "chill chill" tại quán cà phê, ly đồ uống giống hệt với hình ảnh Phương Oanh đăng tải trước đó. Ảnh: FBNV

Ở thời điểm hiện tại, Shark Bình - Phương Oanh đều có chung thái độ là hạn chế nhắc đến vấn đề tình cảm, thay vào đó là tập trung phát triển sự nghiệp.

Câu chuyện tình ái tay ba giữa vợ Shark Bình, Phương Oanh và chồng vẫn được quan tâm suốt gần 4 tháng qua. Theo đó, cuối tháng 8/2022, nữ chính Hương vị tình thân cho biết cô và doanh nhân công nghệ đã hẹn hò. "Vâng, tôi và anh Bình đang hẹn hò và chúng tôi chưa bao giờ giấu diếm điều này. Chúng tôi thường xuyên xuất hiện công khai cùng nhau và bạn bè thân thiết đều biết. Đã có lúc tôi muốn giữ bí mật về chuyện tình cảm vì sợ ồn ào, nhưng anh luôn nói mình yêu nhau đàng hoàng thì không có gì phải sợ. Tôi cũng không nghĩ có thể gây ra xảy ra hiểu lầm như hiện tại", Phương Oanh viết trên trang cá nhân.

Ngoài ra, Shark Bình cũng thừa nhận điều này với báo giới. Đồng thời, anh khẳng định vợ và mình đã ly hôn vợ. Theo đó, Shark Bình khẳng định ông và vợ đã ký đơn đồng thuận ly hôn vào cuối năm 2018. Và đến giữa năm 2020 thì cặp vợ chồng chính thức không còn chung sống, đồng thời nộp đơn đồng thuận ly hôn ra tòa để chờ xét xử.

Theo Shark Bình, tình trạng hôn nhân của ông có thể được xác nhận và làm chứng bởi bạn bè, đồng nghiệp và gia đình hai bên. Do vậy, trong thời gian này, ông có quyền tự do thiết lập mối quan hệ mới. Ông Bình cho đăng tải 2 bức ảnh thủ tục ly hôn có cả chữ ký của bà Đào Lan Hương để chứng minh cho lời nói của mình.

Còn vợ Shark Bình cũng đáp trả rằng chị và chồng vẫn còn trong mối quan hệ vợ chồng. Chính Shark Bình vào ngày 30/9/2022 cũng vô tình thừa nhận họ chưa được tòa tuyên bố đã ly hôn. Cụ thể, doanh nhân công nghệ tiết lộ trong buổi hòa giải diễn ra vào ngày 29/9/2022, ông và vợ là bà Đào Lan Hương chưa thỏa thuận được vấn đề phân chia tài sản.