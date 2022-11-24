Shark Bình đưa Phương Oanh vi vu du thuyền, 'chính thất' liền có động thái dằn mặt, còn nhắc đến số tiền 1 tỷ đô

Bên cạnh những lời khen cho ngoại hình của Shark Bình, nhiều người lại phát hiện hình ảnh một cô gái mặc váy trắng được phản chiếu qua mắt kính của nam doanh nhân khi phóng lớn. Ai nấy đoán rằng, cô gái này không ai khác mà là Phương Oanh. Nữ diễn viên đi du lịch cùng và làm "phó nháy" cho chủ tịch NextTech. Không để mọi người đồn đoán quá lâu, chính Shark Bình cũng lên tiếng thừa nhận có Phương Oanh đi cùng mình. Khi trả lời một người bạn, Shark Bình dí dỏm đáp: "Mắt tinh thế".

Mới đây, Shark Bình đã cập nhật ảnh đại diện mới trên trang cá nhân của mình. Nam doanh nhân mặc áo polo đóng thùng, đeo kính đen, tạo dáng trên một du thuyền sang trọng. Anh hào hứng chia sẻ thêm: "Phía sau là bầu trời".

Theo đó, vợ Shark Bình có bài đăng khá căng thẳng, đề cập đến việc chồng mình đang được gắn mác là "bạn trai Phương Oanh". Vợ Shark Bình mong mọi người xung quanh tôn trọng mối quan hệ hợp pháp, không cổ xuý cho những mối quan hệ trái pháp luật.

Trong lúc Shark Bình thoải mái công khai ảnh vui vẻ bên du thuyền có Phương Oanh theo cùng, phía vợ nam doanh nhân - bà Đào Lan Hương lập tức có phản ứng gay gắt.

Bài viết được nữ doanh nhân chia sẻ lại có nội dung: "Cụ thể, bạn trai Phương Oanh cho biết: 'Nói thật lòng thì tỷ phú đô la không phải là khát khao hàng đầu của tôi. Quan trọng là mình được làm những điều mình thích. Chứ bây giờ có 1 tỷ USD thì tôi cũng không biết phải làm gì. Bởi vì mình đã vượt qua cái ngưỡng tự do tài chính từ lâu rồi, để mình ăn, chơi, đi du lịch hay mua sắm thoải mái. Tất nhiên là trừ những cái quá xa xỉ tầm thế giới thì mình không có nhu cầu thôi. Tôi nghĩ rằng bất kỳ ai ở Việt Nam có tài sản tầm 10 triệu USD là đã vượt qua ngưỡng tự do tài chính, mà không cần phải nghĩ gì đến tiền nữa rồi'.

Chia sẻ này khiến cộng đồng mạng khẳng định nam doanh nhân đang sở hữu tài sản 'sương sương' chục triệu USD như lời anh nói".

Cụm từ "bạn trai Phương Oanh" đã khiến doanh nhân Đào Lan Hương tức giận, bởi hiện cô và Shark Bình vẫn là vợ chồng trên giấy tờ. Bên cạnh đó, cô cho biết đang cùng các luật sư đấu tranh để đòi lại quyền lợi hợp pháp của mình và các con.

"Ngoài ra, chúng tôi sẽ làm đến cùng với bất cứ ai gây ra hậu quả tới gia đình tôi và 2 con. Tất nhiên 1 tỷ đô có 50% của tôi", nữ doanh nhân cứng rắn nói. Thậm chí, dưới phần bình luận, cô còn để lại dòng khẳng định: "Sư tử Hà Đông không gầm lại tưởng Hello Kitty".

Doanh nhân Đào Lan Hương trích dẫn một bài viết, trong đó Shark Bình được đề cập tới là "bạn trai Phương Oanh" với thái độ bức xúc. Ảnh: Chụp màn hình

Bên dưới, nhiều người nhanh chóng để lại bình luận về vấn đề này. Một số chia sẻ được ghi nhận như sau:

"Rất thích phong cách hiên ngang của chị, không thiếu tiền nhưng cũng đừng ai lấy không tiền thuộc về chị"; "Luôn ủng hộ chị"; "Luôn ủng hộ thượng tôn pháp luật"...

Hồi tháng 8, hình ảnh Shark Bình và Phương Oanh tình tứ ở sân bay khi đi du lịch khiến "cõi mạng" dậy sóng. Sau khi loạt ảnh được lan truyền nhanh, cả nam doanh nhân và nữ diễn viên đều xác nhận chuyện đang hẹn hò, đồng thời khẳng định mối quan hệ giữa họ không có gì sai trái, "không có chuyện kẻ thứ ba".

Chuyện không có gì đáng bàn nếu ngay sau đó, bà Đào Lan Hương xác nhận bản thân vẫn là vợ hợp pháp của ông Bình.

Với chia sẻ hoàn toàn trái ngược của bà Đào Lan Hương về tình trạng hôn nhân với ông Nguyễn Hòa Bình, vụ "lùm xùm tình ái" này dường như vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Được biết bà Hương và ông Bình đang giải quyết vấn đề hôn nhân thông qua luật sư.