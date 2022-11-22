Khoe đường cong gợi cảm không quên nói đạo lý, Phương Oanh sau đó tẽn tò vì... sai chính tả cơ bản, dân mạng lắc đầu ngao ngán

Cụ thể, trong bài đăng của mình, Phương Oanh viết sai chính tả từ "lạc quan" thành "lạc quen". Sự nhầm lẫn này đã vấp phải hàng trăm bình luận chê bai, nhắc nhở: "Bấm nhầm rồi kìa, lạc quan cưng à", "Ghi đúng á chứ có nhầm đâu. Đi lạc rồi quen đúng ý chứ nhầm đâu", "Lạc quan chứ không phải lạc quen", "Sai chính tả kìa", "Viết có từ lạc quan thôi mà cũng sai"…

Mới đây, Phương Oanh thu hút sự quan tâm của cư dân mạng khi đăng tải bức ảnh khoe đường cong "vạn người mê" trong chiếc đầm ôm sát màu xanh. Nữ diễn viên Quỳnh Búp Bê cho phép người lạ có thể bình luận dưới những bài đăng của mình trên fanpage. Thế nhưng, chính hành động "mở cửa" của Phương Oanh lại khiến cô xấu hổ.

Trước phản ứng của cư dân mạng, Phương Oanh nhanh chóng xóa/ẩn bài viết cũ, sau đó đăng lại một bài mới với dòng chú thích ẩn ý: "Nỗi đau, bài học và kho báu luôn được chôn cùng một chỗ". Bức ảnh thu hút 13.000 lượt thích cùng gần 500 bình luận. Một số khán giả dành lời khen cho ngoại hình của Phương Oanh, nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều bình luận mỉa mai, chê bai nữ diễn viên.

Người đẹp sau đó "tẽn tò" xóa bài đăng, cập nhật ảnh mới cùng "caption" mới. Ảnh: Chụp màn hình

Cách đây không lâu, Phương Oanh cũng rơi vào trường hợp tương tự khi nói triết lý cuộc sống nhưng lại mắc lỗi chính tả cơ bản. Cụ thể người đẹp đăng ảnh bản thân cùng suy ngẫm: "Nếu không thể thay đổi được sa mạc, ta có thể làm xương rồng".

Đáng nói, dù câu nói toàn từ ngữ rất cơ bản nhưng Phương Oanh lại sai chính tả "sa mạc" thành "xa mạc", "xương rồng" thành "sương rồng" từ Facebook đến Instagram. Ngay sau khi bị cư dân mạng phát hiện ra lỗi này, nữ diễn viên đã phải chỉnh sửa lại bài viết nhiều lần.

Dòng trạng thái với loạt lỗi chính tả của nữ diễn viên. Ảnh: Chụp màn hình

Dù vậy, cô chẳng hề cảm thấy ngại ngùng mà vẫn tự hào bình luận: "Haha. Eo thề là từ nãy cứ loay hoay mãi “sa mạc” với “xương rồng” thế mà vẫn sai. Thanh niên chuyên sai lỗi chính tả gọi tên em ạ", "Đúng kiểu: Đã dốt lại còn hay chơi chữ. Nhưng mà em dốt thật nên có dám chơi chữ bao giờ đâu".

Phương Oanh giải thích cho sự sai chính tả của mình. Ảnh: Chụp màn hình

Thời gian vừa qua, Phương Oanh trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi công khai tình cảm với doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình). Shark Bình khẳng định đã ly thân với vợ hơn 2 năm qua và việc hẹn hò với nữ diễn viên là hoàn toàn bình thường. Trái lại, doanh nhân Đào Lan Hương - vợ của vị doanh nhân này lại khẳng định cả hai chưa ra tòa, chưa ly hôn.

Nữ diễn viên 8X bị chỉ trích gay gắt khi công khai quan hệ với Shark Bình - người trên giấy tờ pháp lý vẫn đang là "chồng người ta". Ảnh: FBNV

Tháng 9 vừa qua, doanh nhân Đào Lan Hương cho biết bà đã làm việc với thừa phát lại để lập vi bằng các bài viết trên trang cá nhân của Phương Oanh về mối quan hệ tình cảm giữa nữ diễn viên này và ông Nguyễn Hòa Bình (chồng bà Hương, tức Shark Bình). Bà cho biết sẽ làm văn bản gửi các cơ quan quản lý để "xử lý những hành vi, tư cách không phù hợp với thuần phong mỹ tục".

Hiện tại, diễn viên Phương Oanh đã tạm ngưng đóng phim để chuyển hướng sang lĩnh vực thiết kế thời trang, còn doanh nhân Nguyễn Hòa Bình đang là Chủ tịch Tập đoàn NextTech.