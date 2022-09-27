Tung ảnh ôm ấp người tình mang tính 'trêu ngươi' khi chưa ly hôn, Shark Bình - Phương Oanh sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cách đó không lâu, "mỹ nhân VTV" cũng có hành động khá táo bạo khi khẳng định chủ quyền với Shark Bình trên trang cá nhân. Cụ thể, giữa tâm bão dư luận, nữ diễn viên này thoải mái đăng tải loạt ảnh cùng bạn trai đi dự sự kiện của một người chị thân thiết.

Những ngày qua, dư luận dành sự quan tâm trước drama tình ái của Shark Bình cùng người tình - diễn viên Phương Oanh và vợ. Câu chuyện trở nên căng thẳng khi vị đại gia 41 tuổi này công khai tình tứ bên Phương Oanh, đồng thời gửi những lời chúc mùi mẫn đến cô trên mạng xã hội. Với tư cách là người vợ hợp pháp, bà Đào Lan Hương đã không thể ngồi yên. Nữ doanh nhân này đã có bài đăng khá dài trên trang cá nhân, gọi đích danh tên diễn viên Phương Oanh để cảnh cáo.

Tuy nhiên, trao đổi với Zing, người đại diện của bà Đào Lan Hương cho biết các bài viết, hình ảnh này đã được chụp lại và lưu trữ trên các phương tiện truyền thông chính thống khác. Do đó, phía nữ doanh nhân vẫn sẽ lập vi bằng đối với các bài viết này.

Trong ảnh cô diện đầm hai dây khoe thân hình thon nuột gợi cảm hạnh phúc khi được Shark Bình tháp tùng và chụp ảnh trên thảm đỏ. Đây cũng là lần đầu tiên nữ diễn viên đăng ảnh cùng bạn trai doanh nhân sau khi scandal tình ái nổ ra. Thế nhưng đến chiều ngày 23/9, Phương Oanh đã xóa hoặc ẩn bài viết kèm ảnh dự sự kiện cùng Shark Bình trên trang cá nhân.

"Việc Phương Oanh khẳng định ông Bình độc thân khi 2 người đến với nhau là thông tin sai sự thật. Chúng tôi đã lập vi bằng các bài viết nhằm củng cố chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm và đề nghị xử phạt nữ diễn viên này", người đại diện của bà Hương cho biết.

Bà Đào Lan Hương đã lập vi bằng để yêu cầu xử phạt Phương Oanh. Ảnh: Internet

Chia sẻ với thêm với Dân Việt, bà Đào Lan Hương cho rằng, bà đã định không muốn lên tiếng về sự việc của chồng là ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) vì đã ủy quyền cho luật sư Hà Trọng Đại giải quyết các vấn đề liên quan theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, những hình ảnh mang tính "trêu ngươi" đã không dừng lại dù gia đình đã nhiều lần có ý kiến riêng. Việc bà lên tiếng là nhằm ngăn chặn sự việc này để các con không phải chứng kiến những hình ảnh đó.

Phân tích dưới gốc độ pháp lý về vụ việc này, Luật sư Đặng Văn Cường – Đoàn Luật sư TP. Hà Nội chia sẻ với Dân Việt rằng, người nổi tiếng không nên cổ suý cho sự xuất hiện của người thứ ba khi cuộc hôn nhân chưa thực sự chấm dứt.

"Khi ly chưa ly hôn mà người đàn ông công khai tổ chức sinh nhật cho nhân tình và công khai tình cảm của mình với người thứ ba thì đó là hành vi phản cảm. Hành vi này, tuy không có chế tài xử lý theo quy định pháp luật nhưng không phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội và có thể sẽ vấp phải phản ứng của dư luận nếu đó là những người nổi tiếng", vị luật sư cho biết.

Đánh giá ở góc độ pháp lý thì quan hệ hôn nhân được xác lập từ thời điểm đăng ký kết hôn và sẽ kết thúc khi một trong hai bên chết hoặc có bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật tuyên bố cho hai người được ly hôn. Trong thời gian là vợ chồng trên phương diện pháp lý thì hành vi của các bên được đánh giá trên cơ sở quy định của Luật hôn nhân và gia đình.

Luật sư Đặng Văn Cường. Ảnh: Dân Việt

Theo Luật sư Đặng Văn Cường, dưới góc độ pháp lý, chế tài xử lý với những người vi phạm hôn nhân và gia đình chỉ áp dụng khi có hành vi chung sống như vợ chồng, còn các hành vi vi phạm khác trong quan hệ hôn nhân thì sẽ được điều chỉnh bởi các quy phạm xã hội, bởi dư luận, đạo đức xã hội nên pháp luật không quy định chế tài.

Vì vậy, trong vụ việc này, nếu Shark Bình và Phương Oanh chỉ công khai chuyện tình cảm trước dư luận nhưng không sinh sống cùng nhau, không tổ chức đám cưới, không có con chung... thì chưa có căn cứ để xử lý bằng chế tài của pháp luật mà chỉ có sự đánh giá khen, chê của dư luận xã hội.

Bởi vậy, luật sư này cho rằng, đã đến lúc cơ quan chức năng, các nhà quản lý cần tính toán đến các phương án để siết chặt hơn nữa chuẩn mực đạo đức, văn hóa đối với các nghệ sĩ, những người nổi tiếng bằng các quy tắc, quy chế, quy chuẩn… thậm chí lý có thể bằng các quy định của pháp luật để những người có sức ảnh hưởng với xã hội sẽ là những người mẫu mực, chuẩn mực của đạo đức, văn hóa và ý thức chấp hành pháp luật.