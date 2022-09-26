Không còn bóng gió, vợ Shark Bình lần đầu nêu đích danh tên Phương Oanh để cảnh cáo cực gắt

Trước những hình ảnh ngọt ngào của Phương Oanh - Shark Bình được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, bà Đào Lan Hương - vợ Shark Bình đã viết trên trang cá nhân: "Thương những đứa trẻ chưa từng được tổ chức sinh nhật, chứ không phải là sinh nhật hoành tráng. Đã định thôi nhưng quyết định sẽ làm văn bản gửi đi các cơ quan quản lý để xử lý những hành vi, tư cách không phù hợp với thuần phong mỹ tục!".

Chiếm sóng mạng xã hội thời gian qua là câu chuyện tình phức tạp của Chủ tịch tập đoàn NextTech. Vị đại gia này cho rằng, giữa ông và vợ - bà Đào Lan Hương đã đồng thuận ly hôn nên việc đến với Phương Oanh không có gì sai trái. Thế nhưng doanh nhân Đào Lan Hương khẳng định, hiện giấy trắng mực đen thì bà vẫn vợ hợp pháp của Shark Bình . Sau ồn ào lời qua tiếng lại trên truyền thông, đến ngày 24/9, mọi chuyện trở nên cao trào khi Shark Bình công khai đăng ảnh ôm ấp Phương Oanh, mùi mẫn gửi lời chúc mừng sinh nhật đến người tình.

Mới đây, dân tình còn phát hiện ra là doanh nhân Đào Lan Hương đã sửa dòng trạng thái nói trên chỉ sau vài giờ đăng tải. Cô liệt kê rõ ràng và chi tiết hơn về 2 điều khiến cô bức xúc và phẫn nộ. Cô khẳng định bản thân đã nhịn nhưng chồng và người tình của anh được nước làm tới. Nữ doanh nhân quyết dùng đến pháp luật để lấy lại công bằng và quyền lợi cho mình và các con.

Dù không chỉ đích danh ai, thế nhưng người hâm mộ có thể dễ dàng nhận ra bà Đào Lan Hương đang nhắc ám chỉ việc Shark Bình tổ chức sinh nhật hoành tráng cho bạn gái nhưng chưa từng tự tay chuẩn bị bữa tiệc sinh nào nào cho các con.

"Tôi vốn dĩ chỉ định tập trung vào việc gia đình mình nhưng những hành động đả kích này sẽ cần có sự đáp trả, tôi sẽ không im lặng về cô Phương Oanh này nữa mà sẽ thực hiện các thủ tục pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tôi và các con", vợ Shark Bình nhắc đích danh Phương Oanh ở cuối bài chỉnh sửa.

Bài đăng trước đó của doanh nhân Đào Lan Hương, khi Shark Bình đăng ảnh chúc mừng sinh nhật người tình. Ảnh: Chụp màn hình

Sau đó, nữ doanh nhân đã chỉnh sữa bài viết dài hơn, thể hiện sự bức xúc và kêu tên Phương Oanh để cảnh cáo. Ảnh: Chụp màn hình

Đây cũng là lần đầu tiên, vợ Shark Bình gọi thẳng tên Phương Oanh và "cảnh cáo" cực gắt. Doanh nhân Đào Lan Hương còn khẳng định sẽ kiện nữ diễn viên vì đã vi phạm quy tắc ứng xử của người hoạt động nghệ thuật.

Trước đó, vào ngày 25/8, hình ảnh nữ diễn viên Phương Oanh hẹn hò cùng shark Bình (doanh nhân Nguyễn Hòa Bình) gây xôn xao dư luận. Sau đó một ngày, người đẹp thủ vai "Quỳnh búp bê" lên tiếng xác nhận đang hẹn hò.

Nữ diễn viên Phương Oanh khẳng định khi đến với nhau, cô và shark Bình vẫn độc thân. Bản thân Phương Oanh biết đối phương từng trải qua đổ vỡ hơn 2 năm trước nhưng chưa bao giờ gặng hỏi về quá khứ.

Shark Bình cũng xác nhận với báo chí rằng ông đã độc thân hơn hai năm và Phương Oanh "không phải người thứ ba". Tuy nhiên, sau đó vợ Shark Bình - bà Đào Lan Hương - lên tiếng khẳng định "cả hai vẫn là vợ chồng, chưa ly hôn, chưa ra tòa".

Phản hồi sau đó, Shark Bình cho biết: "Chúng tôi đã thoả thuận bằng miệng với nhau rằng trong thời gian ly thân, bất kỳ ai cũng có thể nộp đơn đồng thuận ly hôn đã ký để chấm dứt tình trạng hôn nhân. Sau này vì cảm thấy không thể cứu vãn nên tôi nộp đơn ra toà án nhân dân quận để chờ quyết định. Trong thời gian này mỗi bên đều có quyền tìm hiểu và có những mối quan hệ riêng".

Dù nhận nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí là cả những bình luận mang tính chất công kích, ném đá trên mạng xã hội, nhưng Shark Bình và Phương Oanh vẫn vui vẻ tận hưởng cuộc sống.

Hiện những ồn ào xoay quanh chuyện tình ái của 3 nhân vật này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Ảnh: Internet

Shark Bình sinh năm 1981, tên đầy đủ là Nguyễn Hòa Bình, tốt nghiệp thạc sĩ tin học đô thị trường Đại học thành phố Osaka (Nhật Bản). Shark Bình được biết đến nhiều hơn khi tham gia chương trình Shark Tank (Thương vụ bạc tỷ) với vai trò đầu tư. Ông hiện là Chủ tịch Tập đoàn NextTech, doanh nhân Đào Lan Hương từng là Phó chủ tịch của tập đoàn này.