Vợ đại gia Chu Đăng Khoa bỗng phán một câu 'cực chất', ngay giữa ồn ào tình ái của diễn viên Phương Oanh

Hậu trường 28/08/2022 17:39

Quá khứ từng trải qua chuyện chồng ngoại tình với một ca sĩ hạng A, chia sẻ mới đây của vợ đại gia kim cương thu hút sự chú ý.

Những ngày qua, nữ diễn viên Phương Oanh trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của khán giả Việt. Nguyên nhân do trên các diễn đàn mạng xã hội bất ngờ rộ lên một loạt hình ảnh chụp lại cảnh Phương Oanh hẹn hò với một doanh nhân thành đạt, nghi vấn là Nguyễn Hoà Bình (thường được gọi là Shark Bình).

Tuy nhiên, việc Shark Bình có gia đình lại khiến dân tình tranh cãi, "ném đá" cặp đôi vì mối quan hệ mờ ám. Rất nhiều dân mạng kéo vào trang Facebook cá nhân của Phương Oanh mắng chửi cô là kẻ thứ ba!

Vợ đại gia Chu Đăng Khoa bỗng phán một câu 'cực chất', ngay giữa ồn ào tình ái của diễn viên Phương Oanh - Ảnh 1
Ngay sau khi lộ ảnh hẹn hò, cả Phương Oanh và Shark Bình đều nhận về những lời chỉ trích, khi doanh nhân 8X này đã có gia đình. Ảnh: Internet

Sau đó, đại diện truyền thông phía Shark Bình thông báo thực chất anh và vợ đã ly hôn từ lâu. Không lâu sau, Phương Oanh cũng lên tiếng xác nhận đang hẹn hò yêu đương với Shark Bình. Nữ diễn viên "Quỳnh búp bê" cho biết khi hai người đến với nhau đều trong tình trạng độc thân.

Nguyên nhân họ không muốn công khai chuyện tình cảm là vì giữ sự riêng tư cho bản thân cũng như gia đình. Cô khẳng định: "Tôi biết anh từng trải qua đổ vỡ hơn 2 năm trước nhưng chưa bao giờ gặng hỏi về quá khứ. Tôi không làm gì sai trái, khuất tất nên không có gì phải hổ thẹn".

Chuyện sẽ dừng lại ở đây nếu chị Đào Lan Hương không lên tiếng phản bác lời Shark Bình và Phương Oanh. Theo đó, trong lời chia sẻ với truyền thông, chị Lan Hương khẳng định, chị và Shark Bình hoàn toàn chưa ly hôn, cả 2 chưa ra tòa. "Giấy kết hôn vẫn còn trong két tại ngôi nhà mà chúng tôi đang sống", chị Lan Hương nói.

Vợ đại gia Chu Đăng Khoa bỗng phán một câu 'cực chất', ngay giữa ồn ào tình ái của diễn viên Phương Oanh - Ảnh 2
Drama tình ái giữa diễn viên Phương Oanh và Shark Bình đang thu hút sự chú ý. Ảnh: Internet

Câu chuyện trở nên nóng hơn khi Shark Bình quyết định công khai chuyện riêng tư, tung bằng chứng về đơn thuận tình ly hôn giữa ông và vợ cũ Đào Lan Hương. Chủ tịch Tập đoàn NextTech khẳng định việc mình và vợ Đào Lan Hương đã ký vào đơn đồng thuận ly hôn. Kể từ năm 2020 đến nay, cả hai người đã không còn chung sống.

Hiện tại, việc ai đúng - ai sai đang được dân tình bàn tán. Giữa thời điểm này, vợ đại gia Chu Đăng Khoa - chị Vân Anh có chia sẻ: "Đừng phán xét ai khi bạn không phải trong hoàn cảnh của họ. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu".

Vợ đại gia Chu Đăng Khoa bỗng phán một câu 'cực chất', ngay giữa ồn ào tình ái của diễn viên Phương Oanh - Ảnh 3
Vợ đại gia Chu Đăng Khoa bỗng phán một câu 'cực chất', ngay giữa ồn ào tình ái của diễn viên Phương Oanh - Ảnh 4
Vợ đại gia kim cương có phát ngôn gây chú ý giữa lùm xùm tình ái của diễn viên Phương Oanh. Ảnh: Chụp màn hình

Dù không nhắc đến ồn ào của Phương Oanh nhưng chia sẻ đúng thời điểm này của vợ đại gia kim cương khiến nhiều người phải suy ngẫm. Trong đó có nhiều người đồng tình: "Chuẩn bạn à", "Đồng quan điểm", "Chị nói đúng tâm trạng quá ạ"...

Vợ đại gia Chu Đăng Khoa bỗng phán một câu 'cực chất', ngay giữa ồn ào tình ái của diễn viên Phương Oanh - Ảnh 5
Chị Vân Anh từng đối diện việc chồng ngoại tình với một ngôi sao hạng A trong showbiz. Ảnh: FBNV

Còn nhớ năm 2015, chị Vân Anh đã lên tiếng tố cáo một ca sĩ hạng A giật chồng mình - đại gia Chu Đăng Khoa, khiến hạnh phúc gia đình có nguy cơ đi đến bờ vực thẳm. Lùm xùm tình ái này đã tạo nên "cơn địa chấn" trong showbiz Việt thời điểm đó. Trước sức ép từ dư luận, nữ ca sĩ hạng A trên đành chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng với người đàn ông có vợ.

Sau những "bão tố", hiện tại chồng chị Vân Anh đã quay trở lại bên vợ con. Cuộc sống yên ấm, đủ đầy của chị Vân Anh nhận được sự ngưỡng mộ.

Rầm rộ clip Phương Oanh 'cầu xin' dân mạng đừng công kích mình với Shark Bình, thực hư ra sao?

Rầm rộ clip Phương Oanh 'cầu xin' dân mạng đừng công kích mình với Shark Bình, thực hư ra sao?

Đoạn clip với tiêu đề 'Oanh xin mọi người đừng công kích Oanh với anh Bình nữa. Chúng mình đến với nhau là duyên số' đã thu hút 2,5 triệu lượt xem, cùng hàng nghìn bình luận.

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Từ khóa:   vợ đại gia kim cương Phương Oanh Shark Bình

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