Rầm rộ clip Phương Oanh 'cầu xin' dân mạng đừng công kích mình với Shark Bình, thực hư ra sao?

Theo đó, nhiều hình ảnh thân mật của cặp đôi bị rò rỉ ra bên ngoài, ngay lập tức "gây bão". Nhiều người nghi ngờ đây là mối quan hệ ngoài luồng, bởi Shark Bình đã có gia đình và cho rằng Phương Oanh là người thứ ba.

Ba ngày qua, chiếm sóng mạng xã hội là ồn ào tình ái của diễn viên Phương Oanh với doanh nhân Nguyễn Hòa Bình - người được biết đến với biệt danh Shark Bình .

Bởi theo đại diện từ phía Shark Bình, ông và vợ đã ly hôn từ nhiều năm trước. Mối quan hệ giữa vị doanh nhân này và nữ chính Quỳnh búp bê mới khởi phát cách đây vài tháng, nên không có chuyện nữ diễn viên chen chân vào mối quan hệ vợ chồng của Shark Bình.

Không còn gì để giấu, cả vị doanh nhân 8X và mỹ nhân VTV đều xác nhận đang hẹn hò. Họ cho biết cả hai đều đang độc thân và việc đến với nhau là chuyện bình thường. Thông qua đây, cả Shark Bình và Phương Oanh phủ nhận đồn đoán chuyện ngoại tình - kẻ thứ 3.

Shark Bình cho biết, ông và vợ đã "đường ai nấy đi", thế nên việc hẹn hò với Phương Oanh không có gì sai trái. Ảnh: Internet

Chuyện sẽ dừng lại ở đây nếu chị Đào Lan Hương không lên tiếng phản bác lời Shark Bình. Theo đó, trong lời chia sẻ với tờ Dân Việt, chị Lan Hương khẳng định, chị và Shark Bình hoàn toàn chưa ly hôn, cả 2 chưa ra tòa.

"Giấy kết hôn vẫn còn trong két tại ngôi nhà mà chúng tôi đang sống", chị Lan Hương nói.

Giữa lúc scandal tình cảm đang bùng nổ, đặc biệt là khi vợ Shark Bình khẳng định bà và chồng chưa ra tòa ly hôn, trên mạng xã hội tik tok bất ngờ xuất hiện tài khoản có tên đoạn clip với nội dung Phương Oanh cầu con mọi người đừng kích động cô và Shark Bình với dòng caption: “Oanh xin mọi người đừng kích động Oanh và Anh Bình nữa được không ạ. Chúng mình biết đến nhau là do duyên số cả”.

Tài khoản tên "Phương Oanh" đăng clip với tiêu đề gây chú ý. Ảnh: Chụp màn hình

Chỉ qua một ngày đăng tải, đoạn clip đã thu về 2,5 triệu lượt xem, hơn 54 nghìn lượt thích và gần 3 nghìn bình luận. Cộng đồng mạng chia làm hai luồng ý kiến tranh cãi kịch liệt. Luồng ý kiến chỉ trích Phương Oanh cho rằng dù vợ chồng Shark Bình đã ký vào giấy đồng thuận ly hôn nhưng vẫn chưa ra tòa, chưa hoàn tất thủ tục ly hôn nên theo pháp luật thì cả hai vẫn là vợ chồng hợp pháp.

Thậm chí rất nhiều người cho rằng Phương Oanh đến với Shark Bình là do vật chất chứ không phải là 'duyên số' như lời nhạc nền: "Có những thứ ko mua được băng tiền nhưng lại mua được bằng rất nhiều tiền!", "Nếu anh bình mà làm công nhân bình thường thì có tạo nên duyên số không!", "duyên số hay chen chân? nếu ông ta không giàu thì liệu có thế không? thực sự khi 1 GĐ tan nát là cả 1 nỗi đau của bao người."

Luồng ý kiến khác lại bảo vệ Phương Oanh khi cho rằng vì Shark Bình và vợ đã 2-3 năm không còn chung sống và có thỏa thuận về cuộc sống riêng nên việc lên án nữ diễn viên là người thứ 3 là chưa được chính xác.

Đoạn clip hiện vẫn đang được bàn tán rôm rả trên nền tảng mạng xã hội TikTok. Tuy nhiên được biết, đây chỉ là tài khoản giả mạo diễn viên Phương Oanh nhằm mục đích câu view. Tài khoản chính của diễn viên phim Quỳnh búp bê có tick xanh và có hơn 500 nghìn lượt theo dõi.

Phương Oanh bị giả danh tài khoản tiktok giữa lúc lùm xùm tình ái đang gây chú ý. Ảnh: Chụp màn hình

Hiện lùm xùm tình ái của Phương Oanh đang thu hút sự chú ý rất lớn, thế nên những clip giả danh câu view xuất hiện không ít và gây nên bức xúc cho nhiều người. Được biết, trước những áp lực của dư luận, hiện tại, nữ diễn viên đã khóa chế độ bình luận và chỉ bạn bè mới có thể tương tác cùng cô trong các bài viết công khai.