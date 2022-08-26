Trước những thông tin khiến dư luận "dậy sóng", đại diện truyền thông của Tập đoàn Nexttech đã nhanh chóng lên tiếng. Theo đó, trả lời truyền thông, vị này cho biết Shark Bình và vợ cũ đã hoàn tất các thủ tục để chính thức ly hôn từ cách đây khá lâu. Thế nên, việc Shark hẹn hò với Phương Oanh là chuyện bình thường.

Trưa ngày 26/8, mạng xã hội "bùng nổ" trước những hình ảnh thân mật của Shark Bình – doanh nhân nổi tiếng của chương trình truyền hình thực tế "Shark Tank Vietnam" (Thương vụ bạc tỷ) và diễn viên Phương Oanh . Nhiều ý kiến trái chiều đã nổ ra khi cho rằng, shark Bình chưa ly hôn đã cặp kè với nữ diễn viên phim Quỳnh búp bê.

Trước những ồn ào, Phương Oanh đã nhanh chóng lên tiếng trên trang cá nhân, khẳng định những ồn ào và đồn đoán sau sự thật đang làm ảnh hưởng tới danh dự của mình.

"Shark Bình đã ly hôn và là người độc thân từ 2, 3 năm nay rồi, vì vậy Shark có mối quan hệ với ai cũng là điều rất bình thường, không phải điều gì kinh khủng”, đại diện truyền thông của Tập đoàn Nexttech chia sẻ trên Đời sống và Pháp luật.

Cô khẳng định chưa từng giấu giếm chuyện tình yêu của mình và Shark Bình. "Chúng tôi thường xuyên xuất hiện công khai cùng nhau và bạn bè thân thiết đều biết. Đã có lúc tôi muốn giữ bí mật về chuyện tình cảm vì sợ ồn ào, nhưng anh luôn nói mình yêu nhau đàng hoàng thì không có gì phải sợ. Tôi cũng không nghĩ có thể gây ra hiểu lầm như hiện tại", nữ diễn viên nói.

Phương Oanh cũng tiết lộ cả hai đến với nhau khi đều độc thân. "Tôi biết anh từng trải qua đổ vỡ hơn 2 năm trước nhưng chưa bao giờ gặng hỏi về quá khứ. Tôi không làm gì sai trái, khuất tất nên không có gì phải hổ thẹn. Mong mọi người hiểu rằng Phương Oanh không bao giờ phụ tình cảm, sự yêu thương và tin tưởng mà mọi người dành cho mình. Oanh cảm ơn", người đẹp nói thêm.

Diễn viên Phương Oanh. Ảnh: Internet

Trong khi đó, khẳng định chắc nịch với Dân Việt, bà Đào Lan Hương cho biết, bà với shark Bình chưa hề ly hôn.

"Tôi không rõ việc NextTeᴄh và anh Bình chia sẻ với báo chí như thế nào về chuyện ly hôn nhưng chúng tôi chưa hề ra tòa, chưa hề ly hôn, giấy kết hôn vẫn còn trong két tại ngôi nhà mà chúng tôi đang sống. Vụ việc diễn ra quá bất ngờ khiến tôi đang trong tình trạng rất khủng hoảng. Tôi đang rất lo lắng cho hai đứa con khi chúng biết chuyện này. Lỗi của người lớn mà trẻ con lại phải chịu thì rất tội cho chúng", bà Đào Lan Hương bộc bạch với Dân Việt.

Bà Đào Lan Hương cũng chia sẻ thêm rằng, ở thời điểm hiện tại, tâm trạng của bà đang rất rối bời. Bà sẽ nhờ đến sự hỗ trợ của luật sư để giải quyết mọi việc.

"Chuyện gia đình rất phức tạp, tôi sẽ giải quyết từ từ. Bây giờ, mọi việc tôi sẽ ủy quyền cho luật sư của tôi giải quyết", bà Đào Lan Hương nhấn mạnh.

Bà Đào Lan Hương khẳng định vợ chồng vẫn chưa ly hôn như lời chia sẻ với báo chí của Shark Bình. Ảnh: Internet

Shark Bình tên đầy đủ là Nguyễn Hòa Bình, ѕinh năm 1981, được biết đến là nhà sáng lập kiêm chức chủ tịch Tập Đoàn NextTech- một hệ sinh thái với gần 30 nền tảng công nghệ tại Việt Nam và 5 thị trường khác tại Đông Nam Á và Trung Quốc. NextTech phần lớn hoạt động trên các lĩnh vực như thương mại điện tử, công nghệ tài chính hay giáo dục công nghệ và dịch vụ hậu cần…Hiện, tập Đoàn NextTech đang sở hữu một chuỗi các dự án lớn như FastGo, Ngân Lượng, Vimo hay mPOS…

Năm 2019, Shark Bình chính tham gia chương trình Thương Vụ Bạc Tỷ - Shark Tank Việt Nam ở mùa thứ 3 cùng với các Shark khác như Shark Hưng, Shark Việt, Shark Liên…, với vai trò là nhà đầu tư.

Trong khi đó, Phương Oanh sinh năm 1989, là nữ diễn viên xinh đẹp nổi tiếng qua các bộ phim truyền hình trên VTV. Cô thành công và được biết đến nhiều với vai diễn Quỳnh trong phim Quỳnh búp bê. Ngoài ra, cô còn tham gia các phim như Lời thì thầm từ quá khứ, Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu, Cô gái nhà người ta, Lựa chọn số phận và gần đây nhất là Hương vị tình thân.