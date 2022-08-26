Nhan sắc nóng bỏng của 'Quỳnh búp bê' Phương Oanh và khối tài sản "khủng" ở tuổi 33

Ngoài đời Phương Oanh là một người rất chú trọng về gương mặt, vóc dáng, trang phục. Cô thường cập nhật những hình ảnh của bản thân trên mạng xã hội. Phương Oanh được nhận xét có vẻ ngoài trẻ trung hơn so với tuổi thật.

Nhờ vai diễn Quỳnh trong bộ phim Quỳnh Búp Bê, diễn viên Phương Oanh đã trở nên nổi tiếng và nhận được sự yêu mến nồng nhiệt từ phía khán giả. Ngoài khả năng diễn xuất tự nhiên, nhan sắc kiều diễm và vóc dáng nóng bỏng của cô nàng khiến cho khán giả đều không thể rời mắt.

Với chiều cao 1m70, vóc dáng nóng bỏng và gương mặt xinh đẹp gây thiện cảm, Phương Oanh ngày càng đắt show phim truyền hình. Không lạ khi Phương Oanh là một trong những gương mặt chiếm sóng "khung giờ vàng" của VTV. Năng lực diễn xuất đã mang về cho Phương Oanh khối tài sản đồ sộ.

Phương Oanh ngày càng trở nên xinh đẹp và rạng ngời hơn bao giờ hết. Ở trên mạng xã hội, Phương Oanh thường xuyên khoe những khoảnh khắc xinh đẹp tới người hâm mộ. Cư dân mạng đều dành nhiều lời có cánh trước vẻ bề ngoài xinh đẹp của cô: "Nàng thơ trong veo, nhẹ nhàng, ngọt ngào và đầy quyến rũ", "Xinh quá chị yêu. nhan sắc ngày càng thăng hạng", "Quá xuất sắc"...

Năm 2019, Phương Oanh từng khoe hình ảnh căn hộ cao cấp tại Hà Nội. Căn hộ có diện tích khoảng 100m2. Nội thất theo hướng sang trọng, hiện đại với màu sắc chủ đạo là trắng, ghi.

Phương Oanh khoe không gian sống tiện nghi.

Ngôi nhà còn có ban công rộng rãi và được trồng nhiều cây xanh.

Năm 2020, khi đang ở độ chín của sự nghiệp, cô bất ngờ tuyên bố tạm dừng đóng phim để nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này, người đẹp tập trung nhiều hơn cho công việc kinh doanh. Dù nghỉ đóng phim, cô vẫn có cuộc sống sung túc sau thời gian dài "cày cuốc".

Cô thường xuyên khoe ảnh trên sân golf

Sau 2 tháng công bố việc dừng đóng phim, Phương Oanh khoe nhà mới tậu. Đó là căn hộ được thiết kế theo phong cách khác hẳn nhà cô từng ở. Căn hộ Phương Oanh mới dọn tới hoành tráng hơn rất nhiều. Mọi góc trong nhà đều được chăm chút từng chi tiết. Nơi này còn có một ban công rộng thoáng. Theo Phương Oanh, đây là món quà cô tự thưởng cho bản thân vì đã nỗ lực vượt qua năm 2020 đầy vất vả.

Không gian phòng khách cực sang trọng tại nhà mới của Phương Oanh.

Mọi chi tiết đều được Phương Oanh chăm chút.

Mọi góc trong nhà đều do Phương Oanh tự chuẩn bị chỉn chu.

Không chỉ sở hữu căn hộ cao cấp, Phương Oanh cũng tự tậu xe hơi có giá khoảng 3 tỷ đồng để thuận lợi cho công việc.

Cô cũng có "xế hộp" tiền tỷ riêng cho mình.

Thành công trong sự nghiệp và cả tài chính, trên trang cá nhân, người đẹp cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh khoe gu thời trang sành điệu và check in du lịch sang chảnh.

Nữ diễn viên thường xuyên khoe ảnh trong những chuyến du lịch sang chảnh, trên người khoác toàn đồ hiệu đắt đỏ.

Sau những nỗ lực của mình, Phương Oanh đã có được thành tựu trong công việc lẫn cuộc sống cá nhân. Hiện tại, Phương Oanh vẫn là một trong những nghệ sĩ rất thành công ở cả lĩnh vực diễn xuất lẫn kinh doanh.