Diễn viên Phương Oanh bị réo tên trước tin đồn hẹn hò 'cá mập' 8X đã có gia đình

Hậu trường 26/08/2022 15:38

Nữ chính của "Quỳnh búp bê" đang là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội.

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện thông tin có một nữ diễn viên nổi tiếng bị bắt gặp đang đi du lịch với một vị “Shark” cũng rất nổi tiếng nhưng người này đã có vợ. Đặc biệt, trên các diễn đàn cũng xuất hiện luôn các hình ảnh của cả hai tình tứ.

Bên dưới bình luận, cư dân mạng đã liên tiếp réo gọi cô gái trong ảnh khá giống “Quỳnh búp bê” – một vai diễn mà Phương Oanh đã từng đóng: “Giống Quỳnh Búp Bê thế”, “Quỳnh búp bê và cá mập B. à”, “Quỳnh búp bê nha mọi người”,...

Diễn viên Phương Oanh bị réo tên trước tin đồn hẹn hò 'cá mập' 8X đã có gia đình - Ảnh 1
Diễn viên Phương Oanh bị réo tên trước tin đồn hẹn hò 'cá mập' 8X đã có gia đình - Ảnh 2
Hình ảnh đang gây xôn xao trên mạng xã hội. Ảnh: Internet

 

Diễn viên Phương Oanh bị réo tên trước tin đồn hẹn hò 'cá mập' 8X đã có gia đình - Ảnh 3
Set đồ này từng được Phương Oanh chia sẻ vào ngày 6/8/2022. Ảnh: Chụp màn hình

Hiện đây mới chỉ là nghi vấn từ dân mạng, về phía Phương Oanh vẫn chưa lên tiếng về loạt ảnh đang gây xôn xao mạng xã hội. 

Phương Oanh sinh năm 1989, là nữ diễn viên tay ngang khi xuất thân là người mẫu, sau đó cô được chú ý qua một số phim của VFC như Lời thì thầm từ quá khứ, Gái già xì tin...

Với vóc dáng đẹp cao 1m70 cùng số đo chuẩn, không khó hiểu khi đạo diễn chọn cô vào vai Quỳnh trong Quỳnh búp bê và chính vai diễn này đẩy tên tuổi của Phương Oanh lên cao. Gần đây cô nổi bật trong phim Cô gái nhà người ta, Những ngày không quên và Lựa chọn số phận. 

Diễn viên Phương Oanh bị réo tên trước tin đồn hẹn hò 'cá mập' 8X đã có gia đình - Ảnh 4
Diễn viên Phương Oanh. Ảnh: Internet

Trước khi vướng tin đồn tình cảm với nam doanh nhân 8X nổi tiếng, Phương Oanh từng có một mối tình với một Việt kiều Anh sinh năm 1987. Nữ diễn viên và bạn trai cũ quen nhau qua lời giới thiệu của bạn chung và làm trong mảng khai thác khoáng sản.

Được biết, ban đầu anh không biết gì về Phương Oanh nhưng sau đó anh chịu khó tìm hiểu và biết được thông tin của bạn gái. Vì vậy, anh luôn sẵn lòng chia sẻ công việc và mọi thứ trong cuộc sống với cô.

Phương Oanh từng khoe về bạn trai cũ: "Anh cao, gầy dong dỏng. Tôi cũng thích mẫu người như vậy. Trong buổi hẹn, tôi nói là chính, còn anh chăm chú nghe. Ánh mắt và nụ cười của anh khiến tôi cảm thấy cuốn hút. Hai người bị hút nhau hoàn toàn. Mọi chuyện sau đó diễn ra tự nhiên.

Tôi nghĩ nếu đã là duyên thì chỉ cần nhìn ánh mặt, nụ cười cũng có thể cảm nhận đối phương có phải định mệnh của mình hay không. Anh là trường hợp đầu tiên khiến tôi cảm thấy như vậy và vừa gặp đã thích.

Chúng tôi mới quen nhau từ sau Tết Nguyên đán nhưng tôi cảm nhận được anh ấy hợp với tôi về cảm xúc, tâm hồn. Chúng tôi có nhiều điểm để thu hút được đối phương".

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