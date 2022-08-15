Tiếp tục lộ thêm bằng chứng "rõ mồn một" giữa nghi vấn Jun Phạm hẹn hò với mẫu nam kém tuổi Hóa Trần

Hậu trường 15/08/2022 10:06

Những hình ảnh mới nhất càng làm netizen thêm chắc chắn nghi vấn Jun Phạm yêu đương đồng giới với người mẫu nam Hóa Trần.

Suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Jun Phạm đều rất kín tiếng trong chuyện tình cảm dù luôn được khán giả "đẩy thuyền" với nhiều nghệ sĩ nữ nổi tiếng như Sam hay Thúy Ngân.

Tuy nhiên vào tháng 7/2022, trên mạng xã hội xôn xao nghi vấn về việc Jun Phạm vướng nghi vấn yêu đương đồng giới với một người mẫu nam tên là Hóa Trần. Thông tin này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Mới đây, trong hình ảnh được Jun Phạm và Hóa Trần đăng tải trên Facebook thì cả hai lại một lần nữa bị netizen phát hiện việc đang sử dụng nhẫn đôi với nhau.

Tiếp tục lộ thêm bằng chứng 'rõ mồn một' giữa nghi vấn Jun Phạm hẹn hò với mẫu nam kém tuổi Hóa Trần - Ảnh 1
Jun Phạm bị phát hiện mang nhẫn đôi với Hóa Trần. (Ảnh: Facebook Phạm Duy Thuận, Hóa Trần)

Trước đó, Jun Phạm cũng từng nhiều lần bị netizen "soi" được diện áo đôi, phụ kiện trùng hợp hay hàng loạt các hình ảnh check-in chung địa điểm với nam người mẫu sinh năm 2001. 

Tiếp tục lộ thêm bằng chứng 'rõ mồn một' giữa nghi vấn Jun Phạm hẹn hò với mẫu nam kém tuổi Hóa Trần - Ảnh 2
Jun Phạm với Hóa Trần check in sát nhau về thời gian ở cùng một địa điểm. (Ảnh: Facebook Phạm Duy Thuận, Hóa Trần)

 

Tiếp tục lộ thêm bằng chứng 'rõ mồn một' giữa nghi vấn Jun Phạm hẹn hò với mẫu nam kém tuổi Hóa Trần - Ảnh 3
Một địa điểm khác cũng được hai sao nam check in. (Ảnh: Facebook Phạm Duy Thuận, Hóa Trần)

 

Tiếp tục lộ thêm bằng chứng 'rõ mồn một' giữa nghi vấn Jun Phạm hẹn hò với mẫu nam kém tuổi Hóa Trần - Ảnh 4
Cả hai nhiều lần diện chung một mẫu áo. (Ảnh: Facebook Phạm Duy Thuận, Hóa Trần)

 

Tiếp tục lộ thêm bằng chứng 'rõ mồn một' giữa nghi vấn Jun Phạm hẹn hò với mẫu nam kém tuổi Hóa Trần - Ảnh 5
Jun Phạm từng bị phát hiện diện cả dây chuyền đôi với Hóa Trần. (Ảnh: Facebook Phạm Duy Thuận, Hóa Trần)

Loạt chi tiết này khiến người hâm mộ càng tin về tin đồn hẹn hò của cả hai. Trước nghi vấn tình cảm, hiện cả Jun Phạm và Hóa Trần đều chưa lên tiếng với khán giả.

Người yêu tin đồn của Jun Phạm có tên thật là Trần Duy Hóa, sinh năm 2001 và hiện đang hoạt động nghệ thuật với vai trò người mẫu. Hóa Trần gây ấn tượng với vẻ ngoài điển trai, chiều cao nổi bật và vóc dáng 6 múi.

Tiếp tục lộ thêm bằng chứng 'rõ mồn một' giữa nghi vấn Jun Phạm hẹn hò với mẫu nam kém tuổi Hóa Trần - Ảnh 6
Người yêu tin đồn của Jun Phạm gây ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai. (Ảnh: Facebook Hóa Trần)
Xôn xao tin Jun Phạm 'hẹn hò' với mẫu nam kém tuổi, loạt bằng chứng 'rõ mồn một' khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'?

Xôn xao tin Jun Phạm 'hẹn hò' với mẫu nam kém tuổi, loạt bằng chứng 'rõ mồn một' khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'?

Mới đây, nghi vấn Jun Phạm đang hẹn hò với một người mẫu nam khiến cộng đồng mạng xôn xao.

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Từ khóa:   Jun Phạm Phạm Duy Thuận Hóa Trần Jun Phạm hẹn hò yêu đồng giới

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