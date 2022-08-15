Tiếp tục lộ thêm bằng chứng "rõ mồn một" giữa nghi vấn Jun Phạm hẹn hò với mẫu nam kém tuổi Hóa Trần

Suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Jun Phạm đều rất kín tiếng trong chuyện tình cảm dù luôn được khán giả "đẩy thuyền" với nhiều nghệ sĩ nữ nổi tiếng như Sam hay Thúy Ngân.

Tuy nhiên vào tháng 7/2022, trên mạng xã hội xôn xao nghi vấn về việc Jun Phạm vướng nghi vấn yêu đương đồng giới với một người mẫu nam tên là Hóa Trần. Thông tin này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Mới đây, trong hình ảnh được Jun Phạm và Hóa Trần đăng tải trên Facebook thì cả hai lại một lần nữa bị netizen phát hiện việc đang sử dụng nhẫn đôi với nhau.