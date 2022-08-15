Tiếp tục lộ thêm bằng chứng "rõ mồn một" giữa nghi vấn Jun Phạm hẹn hò với mẫu nam kém tuổi Hóa Trần

Những hình ảnh mới nhất càng làm netizen thêm chắc chắn nghi vấn Jun Phạm yêu đương đồng giới với người mẫu nam Hóa Trần.
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Suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Jun Phạm đều rất kín tiếng trong chuyện tình cảm dù luôn được khán giả "đẩy thuyền" với nhiều nghệ sĩ nữ nổi tiếng như Sam hay Thúy Ngân.
Tuy nhiên vào tháng 7/2022, trên mạng xã hội xôn xao nghi vấn về việc Jun Phạm vướng nghi vấn yêu đương đồng giới với một người mẫu nam tên là Hóa Trần. Thông tin này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Mới đây, trong hình ảnh được Jun Phạm và Hóa Trần đăng tải trên Facebook thì cả hai lại một lần nữa bị netizen phát hiện việc đang sử dụng nhẫn đôi với nhau.
Trước đó, Jun Phạm cũng từng nhiều lần bị netizen "soi" được diện áo đôi, phụ kiện trùng hợp hay hàng loạt các hình ảnh check-in chung địa điểm với nam người mẫu sinh năm 2001.
Loạt chi tiết này khiến người hâm mộ càng tin về tin đồn hẹn hò của cả hai. Trước nghi vấn tình cảm, hiện cả Jun Phạm và Hóa Trần đều chưa lên tiếng với khán giả.
Người yêu tin đồn của Jun Phạm có tên thật là Trần Duy Hóa, sinh năm 2001 và hiện đang hoạt động nghệ thuật với vai trò người mẫu. Hóa Trần gây ấn tượng với vẻ ngoài điển trai, chiều cao nổi bật và vóc dáng 6 múi.