Lệ Quyên khen "tình tin đồn" của chồng cũ hết lời, muốn có con dâu như Hoa hậu Mai Phương

Lệ Quyên đã dành nhiều lời khen "có cánh" cho Tân Hoa hậu Mai Phương.

Tối 12/8 vừa qua, đêm chung kết Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 đã chính thức khép lại với ngôi vị cao nhất thuộc về người đẹp Huỳnh Nguyễn Mai Phương, vị trí Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt được trao cho Bảo Ngọc và Phương Nhi. Mới đây, trên trang cá nhân, Lệ Quyên bất ngờ đăng tải hình ảnh của Miss World Việt Nam 2022 Mai Phương, kèm theo dòng chia sẻ thu hút sự chú ý của dư luận.

Theo đó, nữ hoàng phòng trà bày tỏ sự yêu thích và ủng hộ nàng Hậu sinh năm 1999. Nữ ca sĩ cũng vô cùng bất ngờ và hãnh diện khi biết Mai Phương chính là gia sư dạy tiếng Anh cho con trai mình. Đáng chú ý, Lệ Quyên còn bày tỏ mong muốn sẽ kiếm được một cô con dâu "chất lượng" như nàng hậu. "Quá xứng đáng cho cô bé giành được phần thắng. Giờ mới biết em từng là gia sư cho Bo. Chắc Bo cũng hãnh diện lắm. Ước ao em Bo đủ tài để sau này kiếm cho mẹ Quyên cô con dâu giống như cô gia sư.

Hiện tại thì thật sự chúc mừng người đàn ông nào chiếm trái tim cô ấy. Đẹp thì nhiều lắm, nhưng đẹp toàn diện luôn là phiên bản cực giới hạn", giọng ca Bolero hết lời khen Mai Phương. Lệ Quyên mong muốn có con dâu như Tân Hoa hậu Mai Phương. Chia sẻ của Lệ Quyên đã thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Bởi trước đó, khi trở thành chủ nhân vương miện Miss World Vietnam 2022, Mai Phương cũng bị đào lại nghi vấn hẹn hò doanh nhân Đức Huy - chồng cũ ca sĩ Lệ Quyên. Doanh nhân Đức Huy cũng đăng ảnh Mai Phương trong thời khắc đội vương miện kèm lời chúc mừng đến cô "Chúc mừng cô giáo Bo... Tân Hoa hậu 2022". Doanh nhân Đức Huy và Mai Phương sau đó đã lập tức lên tiếng phủ nhận tin đồn. Nàng hậu khẳng định độc thân và cho biết chỉ là gia sư cho con trai nam doanh nhân. Mai Phương từng là gia sư tiếng Anh của bé Bo - con trai ca sĩ Lệ Quyên. Ca sĩ Lệ Quyên là một trong những thành viên ban giám khảo chung kết Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 - vừa qua. Chiếc vương miện danh giá được trao cho Huỳnh Nguyễn Mai Phương đều làm hài lòng các fan sắc đẹp. Mai Phương được đánh giá cao không chỉ nhờ nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng chuẩn mà còn sở hữu thành tích học tập khủng. Cô đạt IELTS 8.0 và có nhiều tài lẻ như đánh đàn, ca hát, làm MC. Tân Hoa hậu Mai Phương.

Tân hoa hậu Mai Phương lên tiếng về tin đồn hẹn hò với chồng cũ Lệ Quyên trước khi đăng quang Ngay sau khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, mọi thông tin liên quan tân Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương đã nhận được nhiều sự quan tâm.

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