Tân hoa hậu Mai Phương lên tiếng về tin đồn hẹn hò với chồng cũ Lệ Quyên trước khi đăng quang

Ngay sau khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, mọi thông tin liên quan tân Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương đã nhận được nhiều sự quan tâm.

Vào tối ngày 12/8, cuộc thi Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 - chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp Đồng Nai - Huỳnh Nguyễn Mai Phương. Do đó, sau khi chung kết khép lại, mọi thông tin liên quan tân Hoa hậu này đã nhận được nhiều sự quan tâm. Đặc biệt, hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương bất ngờ vướng vào nghi vấn hẹn hò chồng cũ Lệ Quyên - doanh nhân Đức Huy. Cụ thể, tin đồn người đẹp Mai Phương hẹn hò Đức Huy bắt nguồn từ việc nam doanh nhân đăng bức ảnh mỹ nhân này đến nhà dạy học cho bé Bo (con trai của anh và ca sĩ Lệ Quyên) vào tháng 10/2021. Nghi vấn này càng "dấy lên" mạnh mẽ khi Đức Huy nhanh chóng xóa hình ảnh này khỏi trang cá nhân.

Tháng 10/2021, Đức Huy bất ngờ đăng ảnh con trai bên Mai Phương tại nhà riêng - Ảnh: IGNV Khi thông tin gây xôn xao, Mai Phương cũng nhanh chóng lên tiếng. Kể lại cơ duyên gặp gỡ nam doanh nhân và làm gia sư cho con trai anh, chân dài đồng thời phủ nhận nghi vấn yêu đương lan truyền. Cô đính chính: "Phương không nghĩ chỉ vì một tấm hình kỷ niệm cùng cậu học trò nhỏ thật dễ thương lại gây hiểu lầm cho Phương và gia đình anh Đức Huy. Chuyện này ảnh hưởng đến bản thân Phương và gia đình rất nhiều. Mai Phương với anh Đức Huy chỉ đơn thuần là mối quan hệ giữa công việc - công việc, không phải chuyện yêu đương như đồn đoán. Hiện nay Phương tập trung toàn bộ tâm sức cho sự nghiệp, học vấn và trau dồi bản thân. Mai Phương hoàn toàn độc thân, và cảm thấy vui vì điều đó".

Dưới phần bình luận, chồng cũ Lệ Quyên gửi lời xin lỗi Mai Phương vì khoe bức ảnh cô trò dẫn tới những hiểu nhầm không đáng có. Anh cũng bày tỏ: "Mong là em vẫn tiếp tục dạy Bo. Vàng thật không sợ lửa em à". Không chỉ sở hữu nhan sắc thuần Việt mà thành tích học vấn đáng nể cũng là một trong những lý do khiến cô giành được ngôi vị cao nhất của cuộc thi - Ảnh: Internet Chồng cũ Lệ Quyên gửi lời xin lỗi Mai Phương vì khoe bức ảnh cô trò dẫn tới những hiểu nhầm không đáng có - Ảnh: Chụp màn hình Huỳnh Nguyễn Mai Phương sinh năm 1999, tại Đồng Nai. Cô sở hữu chiều cao 1m70, số đo 3 vòng 82 - 62 - 90. Cô sở hữu thành tích học tập cực ấn tượng khi đạt giải Nhì và giải Ba cuộc thi Học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh. Từ năm lớp 11, Mai Phương đã đạt IELTS 6.5 trong lần thi đầu tiên và hiện tại cô đã đạt IELTS 8.0. Mai Phương đang là sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM. Ngoài thành tích cao về học vấn, người đẹp gốc Đồng Nai còn có những giải thưởng về sắc đẹp như: Hoa khôi Đại học Đồng Nai năm 2018; Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020. Trong đêm chung kết, cô được đánh giá cao qua phần trả lời ứng xử thông minh, đầy thuyết phục. Có thể khẳng định rằng chiến thắng của Mai Phương là hoàn toàn xứng đáng. Cô cũng được kỳ vọng mang về thành tích cao cho Việt Nam tại Hoa hậu Thế Giới - Miss World 2022.

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