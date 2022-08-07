Xôn xao thông tin tân Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam Nông Thúy Hằng tốt nghiệp đại học, thực hư thế nào?

Hậu trường 07/08/2022 14:52

Vào tháng 7/2022, tân Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam Nông Thúy Hằng cho biết bản thân chưa tốt nghiệp đại học do còn thiếu chứng chỉ theo quy định của trường. Tuy nhiên, mới đây, khi mới chỉ gần 1 tháng, mạng xã hội xuất hiện thông tin người đẹp đã tốt nghiệp khiến nhiều người không khỏi hoang mang.

Vào tháng 7/2022 vừa qua, Nông Thúy Hằng - tân Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 - cho biết bản thân chưa tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân vì chưa đủ chứng chỉ tin học. Cụ thể, người đẹp cho biết: "Lý do tôi chưa tốt nghiệp là vì chưa đủ chứng chỉ tin học. Khoa tôi theo học tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân yêu cầu chứng chỉ tin học và chứng chỉ tiếng Anh. Tôi đã đủ chứng chỉ tiếng Anh, nhưng vẫn chưa có chứng chỉ chương trình tin học quốc tế. Và tôi vẫn đang học, trau dồi để hoàn thành chứng chỉ tin học quốc tế, để có thể tốt nghiệp ra trường".

Xôn xao thông tin tân Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam Nông Thúy Hằng tốt nghiệp đại học, thực hư thế nào? - Ảnh 1
Nông Thúy Hằng  giải thích lý do chưa tốt nghiệp - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây, vào sáng ngày 7/8, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện bài viết cho viết Nông Thúy Hằng đã chính thức tốt nghiệp. Bài đăng còn đính kèm hình ảnh người đẹp trong trang phục cử nhân tươi cười bên cạnh phụ huynh. Thông tin trên khiến nhiều người vô cùng hoang mang bởi từ thời điểm cô nàng thông báo việc chưa tốt nghiệp do thiếu chứng chỉ đến nay chỉ mới gần 1 tháng. Ngoài ra, một số người cho rằng người đẹp Tày còn đang bận rộn với lịch trình dày đặc sau đăng quang nên việc tốt nghiệp ở thời điểm hiện tại khá khó tin.

Xôn xao thông tin tân Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam Nông Thúy Hằng tốt nghiệp đại học, thực hư thế nào? - Ảnh 2
Bài viết được lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, mới đây, netizen phát hiện thực chất những hình ảnh trên chỉ là ảnh cũ được  Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam chụp vào 12/2020. Nhiều người suy đoán đây có thể chỉ là hình ảnh chụp kỷ yếu cùng lớp Đại học của người đẹp mà thôi. Thông tin Nông Thúy Hằng tốt nghiệp thần tốc là không chính xác.

Xôn xao thông tin tân Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam Nông Thúy Hằng tốt nghiệp đại học, thực hư thế nào? - Ảnh 3
Loạt ảnh đã có từ năm 2020 - Ảnh:  Chụp màn hình

Được biết, Nông Thúy Hằng (SN 1999) đăng quang Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022. Trước đó, người đẹp dân tộc Tày từng tham gia Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 và Hoa hậu Việt Nam 2020, song bị loại sớm. Sau khi đăng quang, người đẹp gốc Hà Giang vướng vào nhiều lùm xùm khiến khán giả ngỡ ngàng. Tuy đã lên tiếng giải thích nhưng hình ảnh của cô trong mắt công chúng vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều.

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