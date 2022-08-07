Xôn xao thông tin tân Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam Nông Thúy Hằng tốt nghiệp đại học, thực hư thế nào?

Vào tháng 7/2022 vừa qua, Nông Thúy Hằng - tân Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 - cho biết bản thân chưa tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân vì chưa đủ chứng chỉ tin học. Cụ thể, người đẹp cho biết: "Lý do tôi chưa tốt nghiệp là vì chưa đủ chứng chỉ tin học. Khoa tôi theo học tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân yêu cầu chứng chỉ tin học và chứng chỉ tiếng Anh. Tôi đã đủ chứng chỉ tiếng Anh, nhưng vẫn chưa có chứng chỉ chương trình tin học quốc tế. Và tôi vẫn đang học, trau dồi để hoàn thành chứng chỉ tin học quốc tế, để có thể tốt nghiệp ra trường".

Nông Thúy Hằng giải thích lý do chưa tốt nghiệp - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây, vào sáng ngày 7/8, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện bài viết cho viết Nông Thúy Hằng đã chính thức tốt nghiệp. Bài đăng còn đính kèm hình ảnh người đẹp trong trang phục cử nhân tươi cười bên cạnh phụ huynh. Thông tin trên khiến nhiều người vô cùng hoang mang bởi từ thời điểm cô nàng thông báo việc chưa tốt nghiệp do thiếu chứng chỉ đến nay chỉ mới gần 1 tháng. Ngoài ra, một số người cho rằng người đẹp Tày còn đang bận rộn với lịch trình dày đặc sau đăng quang nên việc tốt nghiệp ở thời điểm hiện tại khá khó tin.