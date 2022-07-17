Vướng tin PR web 18+, cặp đại gia có vợ Hoa hậu Nông Thúy Hằng đáp trả đanh thép

Hậu trường 17/07/2022 19:25

Vừa đăng quang, Hoa hậu Nông Thúy Hằng đã vướng phải lùm xùm quảng bá web 18+, mua giải và thậm chí cặp đại gia có vợ.

Tuy nhiên, người đẹp gốc Hà Giang hoàn toàn phủ nhận tin đồn. Trong một buổi phỏng vấn, cô cho hay bản thân không nhận quảng cáo cho bất kỳ trang web nhạy cảm hay sự thật ‘chân dài cặp đại gia’ vốn không hề có với cô.

Vướng tin PR web 18+, cặp đại gia có vợ Hoa hậu Nông Thúy Hằng đáp trả đanh thép - Ảnh 1

 

Vướng tin PR web 18+, cặp đại gia có vợ Hoa hậu Nông Thúy Hằng đáp trả đanh thép - Ảnh 2
Nông Thúy Hằng phủ nhận tin đồn hậu đăng quang. Ảnh: Internet

Việc một số tin đồn cho hay cô quảng cáo web 18+ và đã xóa bài đăng nhằm tẩy trắng, cô thông tin, video được cho là quảng cáo web phim nhạy cảm từng đăng tải trên mạng xã hội chỉ quay mỗi gương mặt của cô và được chú thích với nội dung gây hài hước trên mạng xã hội chứ không có ý gì.

Bên cạnh đó, tân Hoa hậu đã chọn cách ẩn video này trên trang cá nhân chứ không hề xóa vì không muốn mọi người hiểu nhầm. Hoa hậu 1999 phân trần: “Vì mọi người bàn bạc khá nhiều về nó và tôi cũng không muốn mọi người hiểu nhầm bởi dòng chú thích khá nhạy cảm nên đã ẩn bài đăng đi. Thực ra, tôi không xóa mà chỉ ẩn đi nên nếu mọi người muốn đối chứng thì tôi có thể mở cho mọi người xem lại để biết rõ video có gì trong đó”.

Vướng tin PR web 18+, cặp đại gia có vợ Hoa hậu Nông Thúy Hằng đáp trả đanh thép - Ảnh 3
Nông Thúy Hằng đáp trả đanh thép các tin đồn thất thiệt. Ảnh: Internet

Trước lùm xùm Hoa hậu mới đăng quang cũng đã từng cặp kè đại gia, bản thân tân Hoa hậu cho rằng những tin đồn đó không biết từ đâu ra, "tôi thấy cô nào đăng quang hoa hậu cũng dính phải tin đồn cặp đại gia. Tin này không biết từ đâu ra”. Cô bày tỏ những lời đồn thất thiệt sẽ phải tan biến và người đẹp cũng cho hay bản thân chịu trách nhiệm với những việc mình đã nói và làm, ‘cây ngay không sợ chết đứng’

“Mọi người nếu ai biết đại gia ở đâu xin hãy chỉ cho Hằng. Tôi nghĩ khi mình làm gì phải chịu trách nhiệm. Nếu tôi có cặp kè với ai thì sớm muộn mọi người cũng biết", cô gái quê Hà Giang khẳng định và tiết lộ đôi nét về nửa kia của mình.

Cô giải thích thêm: “Tôi không muốn làm nóng dư luận hay những thứ tương tự. Thực sự tôi rất giữ gìn đời tư, hình ảnh của mình và các mối quan hệ của tôi rất trong sạch, không có chuyện qua lại lung tung hay gì cả”.

Vướng tin PR web 18+, cặp đại gia có vợ Hoa hậu Nông Thúy Hằng đáp trả đanh thép - Ảnh 4
Nông Thúy Hằng trong các ảnh đời thường. Ảnh: Internet

 

Trước lùm xùm không hay, Nông Thúy Hằng nói không khóa trang cá nhân như nhiều hoa hậu khác. Bản thân cô chọn cách nói rõ để mọi người hiểu. Cô cho biết: "Mạng xã hội là nơi thể hiện quan điểm cá nhân. Tôi nghĩ nếu mình không làm gì sai, không làm gì khuất tất thì sẽ chẳng cần phải khóa trang cá nhân. Với những thông tin không hay, mình sẽ đưa ra lời giải thích".

Vướng tin PR web 18+, cặp đại gia có vợ Hoa hậu Nông Thúy Hằng đáp trả đanh thép - Ảnh 5
Nông Thúy Hằng không quá bất ngờ khi đăng quang. Ảnh: Internet

Người đẹp Hà Giang được đánh giá có tài và cả sắc, bằng những nỗ lực và cố gắng, cô đã ghi tên trong lịch sử Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam. Ngay từ đầu, người đẹp đã được đánh giá cao và được xem là đối thủ nặng kí, thường xuyên đứng đầu trong top 30 thí sinh năm nay. Ngoài ra, vốn có sẵn kiến thức và bản thân đã từng chinh chiến các cuộc thi trước đó đủ giúp Nông Thúy Hằng bản lĩnh, tự tin dành chiến thắng mà không quá bất ngờ cho khán giả ở khán phòng.

Vướng tin PR web 18+, cặp đại gia có vợ Hoa hậu Nông Thúy Hằng đáp trả đanh thép - Ảnh 6

 

Vướng tin PR web 18+, cặp đại gia có vợ Hoa hậu Nông Thúy Hằng đáp trả đanh thép - Ảnh 7
Nông Thúy Hằng không ngại thay đổi phong cách. Ảnh: Internet

Tân Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam năm 2022 cũng được ca ngợi về kĩ năng và trình độ đã đạt đến độ chín muồi, bản thân cô được đánh giá cao về giao tiếp, ứng xử. Cô có khả năng nói tiếng Anh khá trôi chảy, từng là học sinh giỏi suốt 12 năm, đoạt giải Ba môn Văn cấp quốc gia và tốt nghiệp chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế thuộc Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế của Đại học Kinh tế Quốc dân.

Người đẹp cũng cho thấy cá tính mạnh khi thay đổi từ phong cách nữ tính đến phong cách cá tính, mái tóc ngắn ngang vai thay vì mái tóc dài như bao người. 

Hiện tại, sau những tin đồn và các bình luận trên mạng xã hội, Nông Thúy Hằng đã ẩn bài đăng, đồng thời đưa ra câu trả lời đanh thép về bản thân.

Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam Nông Thúy Hằng không bất ngờ khi đăng quang, tự tin với chiến thắng rạng rỡ

Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam Nông Thúy Hằng không bất ngờ khi đăng quang, tự tin với chiến thắng rạng rỡ

Đêm chung kết Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam đã chính thức tìm ra chủ nhân vương miện danh giá. Xuất sắc vượt qua 29 thí sinh, Nông Thúy Hằng - người đẹp sinh năm 1999 đã đăng quang trong đêm 16/7 vừa qua.

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