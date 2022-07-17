Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam Nông Thúy Hằng không bất ngờ khi đăng quang, tự tin với chiến thắng rạng rỡ

Nông Thúy Hằng bày tỏ cảm xúc với kết quả của mình là xứng đáng. Sau những tự tin và nỗ lực suốt bốn tháng thi, vương miện cô giành được là minh chứng cho mọi cố gắng. Trong khoảnh khắc khi được gọi tên, người đẹp đến từ Hà Giang không quá bất ngờ hay bật khóc như nhiều hoa hậu. So với các thí sinh, hoa hậu nhận xét ngoại hình cô không nổi bật nhưng bản thân có sự kiên trì và quyết tâm để giành chiến thắng ngoạn mục.

Sau các màn tranh tài trình diễn áo dài, áo tắm, đầm dạ hội. Nông Thúy Hằng (SBD 196) ghi tên vào top 5, top 3 và cuối cùng được xướng tên ở vị trí cao nhất. Hai danh hiệu á hậu thuộc về Thạch Thu Thảo và Lương Thị Hoa Đan.

Nông Thúy Hằng ghi tên mình trong lịch sử Hoa hậu. Ảnh: Zingnews

Trong phần ứng xử ở top 5, cô giữ được bình tĩnh, hoàn thành phần trả lời suôn sẻ giúp cô chinh phục ban giám khảo và khán giả. Câu hỏi ở phần thi ứng xử được dành cho cô: 'Em mong mỏi thế giới trân trọng điều gì nhất ở con người Việt Nam?'.

Nông Thúy Hằng đánh giá kết quả cuộc thi hoàn toàn xứng đáng. Ảnh: Dân trí

Cô trả lời: 'Nếu được bước ra thế giới, em muốn mọi người biết đến một nước Việt Nam giàu bản sắc, tình yêu thương, lòng nhân ái. Người Việt thường được biết đến với hình ảnh anh hùng bất khuất, hy sinh anh dũng vì dân tộc nhưng hôm nay, em muốn thế giới biết Việt Nam có 54 dân tộc với 54 bản sắc khác nhau. Mỗi dân tộc có một nền văn hóa, tạo nên hình ảnh Việt Nam'. Dù có nhận xét cô chưa thực sự nổi bật trong vòng chung kết và một số khán giả tiếc nuối cho các thí sinh mình theo dõi.

Nông Thúy Hằng được đánh giá tự tin. Ảnh: Zingnews, Dân trí

Tuy nhiên, người đẹp 1999 cao 1,68 m, số đo 82-65-91 cm được nhận xét có phong độ ổn định qua nhiều vòng thi ở đêm chung kết. Nông Thúy Hằng từng tham Miss World Vietnam 2019 nhưng chỉ vào Top 35. Trả lời họp báo sau đăng quang, Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam cũng cho hay: 'Tôi từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc nhưng không có thành tích cao, là bất lợi khi đến với Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022. Dù vậy, tôi đăng ký thi vì muốn vượt qua chính mình. Tôi không đến với cuộc thi với tâm thế dạo chơi hay học hỏi. Tôi đã cố gắng rất nhiều. Vương miện là kết quả xứng đáng với bản thân tôi và những gì ban tổ chức kỳ vọng'.

Nông Thúy Hằng họp báo sau đăng quang. Ảnh: Internet

Diễn viên Trương Ngọc Ánh - Trưởng ban tổ chức cuộc thi cũng cho biết thêm, ba người đẹp đăng quang lần này chinh phục giám khảo và nhiều khán giả khi lan tỏa được bản sắc dân tộc, tự tin, bản lĩnh. Trưởng ban giám khảo - nhà thiết kế Sĩ Hoàng cũng nhận xét 'Nông Thúy Hằng xứng đáng với ngôi vị hoa hậu ở cả nhan sắc, kiến thức, kỹ năng sống, nghị lực. Tân hoa hậu là cô gái đẹp, dù lúc trang điểm hay khi không son phấn'.

Nông Thúy Hằng được đánh giá có phong độ tốt trong xuyên suốt cuộc thi năm nay. Ảnh: Internet

Người đẹp có năng khiếu dẫn chương trình, từng là MC cho một số sự kiện của trường. Cô được đánh giá cao về kỹ năng tiếng Anh, hùng biện và sự nhanh nhạy. Cô ngưỡng mộ Hoa hậu Hoàn vũ Catriona Gray, cho biết giống như thần tượng, cô sẽ học hỏi và không nản lòng trước thất bại.

Trở thành Hoa hậu, cô gái dân tộc Tày nhận được vương miện trị giá 3 tỷ đồng, phần thưởng tiền mặt 300 triệu đồng. Người đẹp 23 tuổi được trao cho những cơ hội đại diện Việt Nam dự thi Miss Earth 2022, sau chiến thắng, cô cần rèn luyện, trau dồi thêm các kỹ năng để có thể ghi tên Việt Nam trên đấu trường quốc tế.