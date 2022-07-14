Bùi Tiến Dũng và vợ trẻ hạnh phúc công khai giới tính con trai đầu lòng lại tiết lộ tên gọi đáng yêu, mong chờ nhóc tỳ chào đời

Ngay khi đón nhận tin vui, Bùi Tiến Dũng đã không giấu được sự phấn khích và hạnh phúc, cả hai xúc động thông báo tin mừng này đến người thân khiến bạn bè, công chúng không khỏi vui lây.

Mới đây, thủ thành Bùi Tiến Dũng đã chính thức thông báo tin vui đến người hâm mộ về con trai đầu lòng của mình. Theo đó, Bùi Tiến Dũng bật mí: "Đó là một cậu bé! Ba mẹ rất nóng lòng được gặp con Sonhine của ba mẹ. Con đã làm toả sáng thế giới của ba".

Được biết, trước đó, cả 2 đã tổ chức tiệc đoán giới tính của em bé, thủ môn CLB bóng đá TP.HCM đã lắc kim tuyến màu xanh và biết được con đầu lòng của mình sẽ là một bé trai. Trò chuyện với bạn bè, thủ môn gốc Thanh Hóa khẳng định: 'Thêm Hổ Con với anh rồi'.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng và bà xã lắc kim tuyến. Ảnh: Internet

Rất nhiều người gửi lời chúc mừng đến vợ chồng thủ thành Bùi Tiến Dũng khi gia đình sắp đón thêm thành viên mới. Người đại diện của Bùi Tiến Dũng cũng viết: 'Chúc mừng Dũng và Dianka. Cứ gọi là xanh lét. Thằng cu đương nhiên là đẹp trai lêu lêu và sau này lớn lên có làm gì làm chứ đừng có làm cầu thủ bóng đá, nhất là thủ môn nha. Nói gì nói, mềnh lại sắp lên chức ông, sau thằng Nhím nhà Dụng (em trai Bùi Tiến Dũng)'.

Dưới bài viết của quản lý, Bùi Tiến Dũng cũng vào bày tỏ: "Quá trời hạnh phúc'.

Bà xã Bùi Tiến Dũng cho hay con trai đầu lòng là bé trai. Ảnh: Internet

Ngay sau tin mừng này, bà xã gốc Tây của Bùi Tiến Dũng cũng chia sẻ trên trang cá nhân bày tỏ niềm vui mừng khôn xiết. Trước đó, dù vướng tin đồn bầu bí trước cưới, tuy nhiên, cả hai chưa lên tiếng xác nhận điều này.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng và vợ được ví là cặp đôi 'trai tài gái sắc'. Ảnh: Internet

Thủ thành Bùi Tiến Dũng và vợ Tây Dianka Zakhidova được xem là cặp đôi 'trai tài gái sắc'. Sau thời gian tìm hiểu và sống chung cả hai đã về chung nhà. Cả 2 đã tổ chức đám cưới riêng tư vào ngày 22/5 bên bờ biển tại Vũng Tàu. Hậu kết hôn, cặp đôi có vẻ thoải mái hơn khi chia sẻ về đời tư.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng và vợ người Ukraine. Ảnh: Internet

Dianka Zakhidova sinh năm 2000, là người Ukraine được biết đến là một mẫu ảnh khá nổi tiếng, tốt nghiệp chuyên ngành Văn hóa và Nghệ thuật của Đại học Quốc gia Kyiv. Trước đó, Bùi Tiến Dũng tiết lộ anh là người chủ động “cầm cưa” bà xã. Mẫu Tây cũng là cô gái duy nhất thủ môn gốc Thanh Hóa công khai hẹn hò.

Trên trang cá nhân, người mẫu Ukraine cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên ông xã cùng những câu chuyện thú vị trong đời sống hàng ngày. Hiện tại, cả hai đều rất háo hức mong đến ngày thiên thần nhỏ chào đời.