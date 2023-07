'Con gái nhờ đức cha', ái nữ nhà Quyền Linh không chỉ xinh đẹp lại vô cùng tài giỏi: nói tiếng Anh như gió, làm phiên dịch quốc tế tuổi 17

Nhắc đến con gái Quyền Linh, nhiều người không khỏi trầm trồ vì cả 2 ái nữ đều xinh đẹp và tài năng, nhiều người không ngại ngần so sánh 2 nàng công chúa được hưởng hết phúc từ cha như câu nói quen thuộc "con gái nhờ đức cha" vậy.

Bé Lọ Lem, con gái nhà Quyền Linh. Ảnh: Internet

Ngoài ra, ái nữ 17 tuổi còn được khen có nhiều tài lẻ như chơi đàn, hát và vẽ.

Trước đây, khi nhắc đến Lọ Lem, nhiều người lại ví cô nàng xinh như hoa hậu. Mỗi lần xuất hiện, Thảo Linh lại khiến khán giả phải ngất ngây. Cô bé ghi điểm về vẻ đẹp mộc mạc, trong sáng và thuần khiết. Mới 17 tuổi nhưng Thảo Linh đã hội tụ các nét đẹp chuẩn như chiều cao: 1,71m, vóc dáng thon thả, gương mặt thanh tú, khuôn miệng hài hòa cùng nụ cười phúc hậu. Lọ Lem hiện là học sinh trường quốc tế, nói tiếng Anh tốt và đạt nhiều thành tích cao trong học tập.

Con gái 17 tuổi nhà Quyền Linh. Ảnh: Internet

Được biết, Quyền Linh cũng luôn dạy con cách thương yêu và tôn trọng sự phát triển tự nhiên của con. Anh có những phương pháp truyền dạy giúp con bản lĩnh, biết đúng sai và biết đâu là tốt xấu. Từng tiết lộ trước truyền thông, nam MC cho hay, bản thân lớn lên từ nghèo khó nên cũng dạy con theo kiểu ‘nhà nghèo'. Anh và bà xã rất ít khi mua những món đồ đắt giá, mà ưu tiên chọn những món hữu ích, giá cả hợp lý để dạy con quý trọng đồng tiền.

Bé Lọ Lem và cha. Ảnh: Internet

‘Tôi dẫn con đi làm những chương trình xã hội từ thiện, chở con đến những nơi khó khăn nhất, cho con trải nghiệm những gì khó nhất để tạo bản lĩnh cho bé’ là lời tâm sự của MC về con gái.

Gia đình Quyền Linh trồng rất nhiều cây cối và rau sạch tự nhiên, do đó, con gái Quyền Linh cũng thường xuyên phụ cha mẹ công việc nhà, có thể thấy các góc ảnh check in xinh đẹp của cô bé hầu hết ngay tại vườn nhà mình. Con gái Quyền Linh cũng luôn được nhận xét là hiếu thảo và ngoan ngoãn với cha mẹ và họ hàng. Ở tuổi 17, nhiều người hi vọng Lọ Lem sẽ trở thành hoa hậu trong tương lai hoặc nối gót theo nghề của ba mình.