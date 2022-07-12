'Con gái nhờ đức cha', ái nữ nhà Quyền Linh không chỉ xinh đẹp lại vô cùng tài giỏi: nói tiếng Anh như gió, làm phiên dịch quốc tế tuổi 17

Hậu trường 12/07/2022 15:38

Không chỉ xinh đẹp, duyên dáng, ái nữ nhà Quyền Linh còn được biết đến với khả năng ngoại ngữ thông thạo và giỏi giang. Ở tuổi 17, Lọ Lem đã làm phiên dịch cho cha ở các sự kiện quốc tế. Khả năng ngoại ngữ của con gái đầu lòng nhà Quyền Linh được rất nhiều người ngưỡng mộ.

Nhắc đến con gái Quyền Linh, nhiều người không khỏi trầm trồ vì cả 2 ái nữ đều xinh đẹp và tài năng, nhiều người không ngại ngần so sánh 2 nàng công chúa được hưởng hết phúc từ cha như câu nói quen thuộc "con gái nhờ đức cha" vậy.

'Con gái nhờ đức cha', ái nữ nhà Quyền Linh không chỉ xinh đẹp lại vô cùng tài giỏi: nói tiếng Anh như gió, làm phiên dịch quốc tế tuổi 17 - Ảnh 1
Gia đình nhà Quyền Linh được nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: Internet

Ở tuổi 17, Lọ Lem tên thật là Mai Thảo Linh (sinh năm 2006), thường được công chúng khen ngợi vì nhan sắc rạng rỡ, được mệnh danh là ‘hoa hậu tương lai'. Cô cùng em gái Hạt Dẻ luôn là niềm tự hào của bố mẹ.

Ngay từ khi còn nhỏ, Lọ Lem đã được gia đình nhà Quyền Linh đầu tư vào giáo dục rất tốt. Ngoài việc định hướng và tôn trọng sự phát triển của con gái, bà xã Dạ Thảo và MC Quyền Linh còn cho con theo học trường quốc tế có chất lượng giáo dục cao, mức học phí không kém phần đắt đỏ.

'Con gái nhờ đức cha', ái nữ nhà Quyền Linh không chỉ xinh đẹp lại vô cùng tài giỏi: nói tiếng Anh như gió, làm phiên dịch quốc tế tuổi 17 - Ảnh 2
Con gái đầu của gia đình Quyền Linh. Ảnh: Internet

Nam MC từng nhiều lần chia sẻ về việc gia đình không ngần ngại đầu tư cho việc học của các con. Nhờ vậy, thành tích học tập của các bé đều vô cùng ấn tượng. Đặc biệt, khả năng ngoại ngữ của Lọ Lem vô cùng thành thạo, được tiết lộ đã thường xuyên làm phiên dịch viên cho ba trong các sự kiện quốc tế. Bản thân cô gái này còn năng nổ trong các hoạt động của trường và thể hiện tài năng MC cho một số sự kiện của CLB trường, được bạn bè đánh giá hòa đồng và siêng năng trong lớp.

'Con gái nhờ đức cha', ái nữ nhà Quyền Linh không chỉ xinh đẹp lại vô cùng tài giỏi: nói tiếng Anh như gió, làm phiên dịch quốc tế tuổi 17 - Ảnh 3
Bé Lọ Lem, con gái nhà Quyền Linh. Ảnh: Internet

Ngoài ra, ái nữ 17 tuổi còn được khen có nhiều tài lẻ như chơi đàn, hát và vẽ.

Trước đây, khi nhắc đến Lọ Lem, nhiều người lại ví cô nàng xinh như hoa hậu. Mỗi lần xuất hiện, Thảo Linh lại khiến khán giả phải ngất ngây. Cô bé ghi điểm về vẻ đẹp mộc mạc, trong sáng và thuần khiết. Mới 17 tuổi nhưng Thảo Linh đã hội tụ các nét đẹp chuẩn như chiều cao: 1,71m, vóc dáng thon thả, gương mặt thanh tú, khuôn miệng hài hòa cùng nụ cười phúc hậu. Lọ Lem hiện là học sinh trường quốc tế, nói tiếng Anh tốt và đạt nhiều thành tích cao trong học tập. 

'Con gái nhờ đức cha', ái nữ nhà Quyền Linh không chỉ xinh đẹp lại vô cùng tài giỏi: nói tiếng Anh như gió, làm phiên dịch quốc tế tuổi 17 - Ảnh 4
Con gái 17 tuổi nhà Quyền Linh. Ảnh: Internet

Được biết, Quyền Linh cũng luôn dạy con cách thương yêu và tôn trọng sự phát triển tự nhiên của con. Anh có những phương pháp truyền dạy giúp con bản lĩnh, biết đúng sai và biết đâu là tốt xấu. Từng tiết lộ trước truyền thông, nam MC cho hay, bản thân lớn lên từ nghèo khó nên cũng dạy con theo kiểu ‘nhà nghèo'. Anh và bà xã rất ít khi mua những món đồ đắt giá, mà ưu tiên chọn những món hữu ích, giá cả hợp lý để dạy con quý trọng đồng tiền.

'Con gái nhờ đức cha', ái nữ nhà Quyền Linh không chỉ xinh đẹp lại vô cùng tài giỏi: nói tiếng Anh như gió, làm phiên dịch quốc tế tuổi 17 - Ảnh 5
Bé Lọ Lem và cha. Ảnh: Internet

‘Tôi dẫn con đi làm những chương trình xã hội từ thiện, chở con đến những nơi khó khăn nhất, cho con trải nghiệm những gì khó nhất để tạo bản lĩnh cho bé’ là lời tâm sự của MC về con gái.

Gia đình Quyền Linh trồng rất nhiều cây cối và rau sạch tự nhiên, do đó, con gái Quyền Linh cũng thường xuyên phụ cha mẹ công việc nhà, có thể thấy các góc ảnh check in xinh đẹp của cô bé hầu hết ngay tại vườn nhà mình. Con gái Quyền Linh cũng luôn được nhận xét là hiếu thảo và ngoan ngoãn với cha mẹ và họ hàng. Ở tuổi 17, nhiều người hi vọng Lọ Lem sẽ trở thành hoa hậu trong tương lai hoặc nối gót theo nghề của ba mình.

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