Hoa hậu Jennifer Phạm hội tụ cùng dàn mỹ nhân, chia sẻ bí quyết giữ gìn vóc dáng: 'bốn lần sinh nở vẫn như lần đầu'

Hậu trường 12/07/2022 10:57

Mới đây, Hoa hậu Jennifer Phạm đã có màn tái xuất trong một sự kiện lớn cùng hội chị em mỹ nhân.

Jennifer Phạm trong buổi họp báo Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022 đã chọn cho mình một bộ áo dài giản dị, dù đơn giản và mộc mạc nhưng vẫn khiến cô tỏa sáng khó ai bì kịp sau sinh con lần thứ 4. Ở độ tuổi U40, nhiều người vẫn không khỏi ngỡ ngàng với vóc dáng của mẹ 4 con trẻ trung, xinh đẹp, được đánh giá là không kém cạnh các đàn em kém tuổi.

Hoa hậu Jennifer Phạm hội tụ cùng dàn mỹ nhân, chia sẻ bí quyết giữ gìn vóc dáng: 'bốn lần sinh nở vẫn như lần đầu' - Ảnh 1
Hoa hậu Jennifer Phạm hội tụ cùng dàn mỹ nhân, chia sẻ bí quyết giữ gìn vóc dáng: 'bốn lần sinh nở vẫn như lần đầu' - Ảnh 2
Hoa hậu Ngọc Hân, hoa hậu Jennifer Phạm và á hậu Tú Anh gặp gỡ trong sự kiện. Ảnh: Internet

Nhân sự kiện hội tụ, hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006 cũng tiết lộ một vài bí quyết làm đẹp được cho là cách cô giữ dáng và chăm sóc bản thân sau giai đoạn mang thai vốn được rất nhiều người quan tâm.

Hoa hậu Jennifer Phạm hội tụ cùng dàn mỹ nhân, chia sẻ bí quyết giữ gìn vóc dáng: 'bốn lần sinh nở vẫn như lần đầu' - Ảnh 3
Vóc dáng mỹ nhân thon thả đáng ngưỡng mộ. Ảnh: Internet

Jennifer Phạm được cho là một trong những mỹ nhân khéo sinh con và cũng khéo giữ dáng. Cô thường xuyên được nhắc đến là một trong những mỹ nhân có ngoại hình đẹp. Dù đã trải qua 2 cuộc hôn nhân và có 4 người con, tuy nhiên, vóc dáng của Miss Vietnamese American Top Model được đánh giá là vẫn thon thả như hồi còn thiếu nữ. Chính vì vậy nhiều người không khỏi tò mò muốn tìm hiểu bí quyết của nàng hậu.

Chia sẻ về việc này, người đẹp cho biết ‘dù đã trải qua 4 lần sinh nở nhưng lần nào đối với cô cũng như lần đầu, luôn cảm thấy bỡ ngỡ’. Bản thân cô thường xuyên tìm hiểu các cách làm đẹp trên mạng, cập nhật các xu hướng mới đều đặn để có thêm những kiến thức cho mình. Cô đánh giá mỗi năm việc làm đẹp lại có xu hướng đổi mới và hiện đại mà bản thân cần bổ sung.

Hoa hậu Jennifer Phạm hội tụ cùng dàn mỹ nhân, chia sẻ bí quyết giữ gìn vóc dáng: 'bốn lần sinh nở vẫn như lần đầu' - Ảnh 4
Jennifer Phạm trong thời kỳ mang thai. Ảnh: Internet

Hoa hậu châu Á tại Mỹ chia sẻ thêm: 'Khoảng thời gian 6 tháng sau sinh và đặc biệt là 3 tháng đầu là khoảng thời gian vàng để nhanh chóng lấy lại được vóc dáng. Vì mỡ tích tụ trong một thời gian dài thì sẽ trở thành mỡ rắn thì khó lấy lại phom dáng. Nhưng không nên tập quá nhiều và quá mạnh, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì mình ưu tiên dùng sữa mẹ cho các con nên trong ít nhất là 6 tháng thì mình tuyệt đối không ăn kiêng, cố gắng ăn đầy đủ các chất cần thiết để tốt cho con. Nhiều người lầm tưởng phải ăn nhiều, ăn gấp đôi thì mới đủ sữa nhưng phải ăn chất lượng chứ không phải số lượng'.

Còn nhớ hậu mang thai trước đó, người đẹp đã gây sốt với vóc dáng 1 tháng sau sinh, cô tăng 16kg nhưng cũng đã giảm ngay 11kg sau đó. Bản thân người đẹp cho hay, mình tránh hoạt động mạnh, tuy nhiên vẫn duy trì tập luyện với huấn luyện viên cá nhân trong những lúc con ngủ, ưu tiên những bài nhẹ nhàng phù hợp với thể trạng phụ nữ sau sinh. Các bài tập yoga và các bài tập nhẹ ngay tại nhà được cô ưu tiên, ngoài ra mẹ bỉm sữa lựa chọn thêm một số dịch vụ chăm sóc sau sinh giúp cô trong khoảng 6 tuần đã nhanh chóng giảm được gần 8 cm vòng 2.

Hoa hậu Jennifer Phạm hội tụ cùng dàn mỹ nhân, chia sẻ bí quyết giữ gìn vóc dáng: 'bốn lần sinh nở vẫn như lần đầu' - Ảnh 5
Bà mẹ 4 con lấy lại vóc dáng thần tốc sau sinh. Ảnh: Internet

Jennifer Phạm cho hay, hành trình lấy lại vóc dáng sau sinh đối với cô diễn ra khá nhẹ nhàng. Cô vẫn cho con bú nên duy trì chế độ ăn uống đầy đủ và khoa học:‘Sau sinh tôi vẫn cố gắng cho con uống sữa mẹ trong những tháng đầu đời nên vẫn ăn đều 3 bữa. Tôi vẫn ăn theo chế độ bồi dưỡng của bà đẻ, chỉ hạn chế ăn đường, tinh bột và đồ chiên rán dầu mỡ’.

Ngoài ra, để vòng hai không bị chảy xệ sau sinh, Jennifer Phạm kiên trì chườm muối và gen bụng. Nhờ bí quyết này, cô giữ được vòng hai thon gọn, săn chắc đến nỗi bạn bè, khán giả cũng phải khen cô "càng đẻ càng đẹp". Bản thân cô tiết lộ thêm, để duy trì nhan sắc trẻ trung thì cần giữ được tinh thần thoải mái, luôn vui tươi, tránh lo lắng và các suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng đến tâm trạng sẽ khó để giảm cân. Nếu chăm sóc da, không nên quên kem chống nắng và che chắn kĩ càng bởi đó là bước cần thiết bởi nó sẽ làm chậm đi quá trình lão hóa da.

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