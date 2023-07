Hà My, em gái Hà Anh chính thức nói lời hủy hôn, chia tay chồng Tây dù đã chụp xong ảnh cưới

Khi đăng tải dòng trạng thái chính thức 'đường ai nấy đi' Hà My cho hay bản thân đã mệt mỏi sau nhiều ngày, cô đã suy nghĩ kĩ và xin giữ kín lý do chia tay để có được sự riêng tư cho cả hai.

Được biết, cặp đôi đã có 3 năm bên nhau, Hà My đã chính thức nhận lời cầu hôn cùng việc cả hai đã chuẩn bị kĩ càng cho hôn lễ như đăng ký kết hôn, chụp ảnh cưới. Chia sẻ của Hà My đã khiến CĐM không khỏi ngỡ ngàng. Dẫu vậy, như đã lường trước được nhiều thắc mắc từ người theo dõi, Hà My cho hay: Mình hiểu mọi người sẽ hỏi: 'Tại sao?'. Bởi chúng mình đã nghe câu hỏi này rất nhiều từ gia đình, bạn bè thân thiết. Và bởi tại sao lại dừng một tình yêu trông thật đẹp, tuyệt vời như thế?

Đã nhiều ngày mất ngủ, và chẳng có tí năng lượng để làm nhiều điều. Sớm hay muộn thì giây phút ấy cũng tới, cho mình đủ can đảm để thông báo rằng mình và anh đã quyết định huỷ đám cưới, chia tay nhau từ đây.

Những gì đã xảy ra để đưa chúng mình tới quyết định này là chỉ giữa hai người, và mình nghĩ chúng mình có quyền giữ sự riêng tư này cho nhau.

Hà Anh nhận lời cầu hôn vào tháng 5/2021. Ảnh: Internet

Mình chỉ có thể nói, đôi khi cái kết cho một mối quan hệ chưa chắc đã phải là xấu, khi cả 2 đều đồng ý việc tách nhau để đi riêng trên con đường đời này là điều tốt đẹp nhất, giải phóng cho con tim của nhau đến với những gì cả 2 xứng đáng có được chứ không phải cảm thấy nỗi đau, hay bất cứ hận thù gì giữa 2 người.

Chúng mình đã có những năm tháng đẹp tuyệt vời với nhau. Gặp nhau, yêu nhau, chia sẻ cuộc sống với nhau, đi du lịch, cười, nhảy múa, gặp gỡ gia đình, bạn bè của nhau.

Chúng mình đã có những giây phút đẹp đẽ ấy, điều mà mình hay anh sẽ không bao giờ quên đi.

Chúng mình thực sự tôn trọng quyết định này, tuy đương nhiên thật sự đau đớn khi phải đối diện với cái kết, và khiến gia đình bạn bè đôi bên phải buồn vì đã quan tâm & tin vào tình yêu của chúng mình.

Chúng mình cũng hy vọng mọi người có thể hiểu, và ủng hộ chúng mình trong giai đoạn này. Thực sự, chúng mình vô cùng cảm kích, và cám ơn mọi người rất nhiều".

Hà My và chồng sắp cưới. Ảnh: Internet

Hà My sinh năm 1989, hoạt động trong ngành thời trang với vai trò PR (Quan hệ công chúng). Cô được biết đến với em gái siêu mẫu Hà Anh có câu chuyện tình ngọt ngào cùng Brad Young là người quốc tịch Canada. Anh đã có thời gian dài sống và làm việc tại Việt Nam, với vị trí quản lý công ty nước ngoài về nhập khẩu nội thất.

Gia đình Hà Anh và Brad Young. Ảnh: Internet

Brad Young được gia đình Hà My hết lòng ủng hộ, anh thường xuyên góp mặt trong các bữa tiệc và được gia đình cô yêu mến. Hà My và Brad Young cũng nhận được sự quan tâm từ công chúng khi cả hai thường xuyên khoe những khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn trên mạng xã hội.

Em gái Hà Anh cùng người yêu. Ảnh: Internet

Khán giả tỏ ra tiếc nuối cho một chuyện tình những tưởng chừng sẽ gắn bó keo sơn cùng một đám cưới viên mãn, thế nhưng cả hai đã chọn cách chia tay khiến không ít người ngỡ ngàng và tiếc nuối.

Tháng 5/2021, em gái Hà Anh đã đồng ý lời cầu hôn của nửa kia sau 3 năm bên nhau. Cả hai đã đăng ký kết hôn và dự kiến sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 8 tại Hà Nội.

Hà Anh chia buồn cùng em gái. Ảnh: Internet

Ngay trước sự kiện trong đại chưa đầy 1 tháng và sau dòng trạng thái trên, siêu mẫu Hà Anh cũng động viên em gái của mình, cô khuyên Hà My ‘enjoy your alone time- me time’ cụ thể hãy nghỉ ngơi, dành thời gian cho bản thân, làm những gì mình muốn và định hình lại cuộc sống của mình. Bên cạnh đó, bạn bè, đồng nghiệp thân thiết của Hà My cũng chia buồn và tôn trọng quyết định của cô, chúc Hà My mau chóng vượt qua nỗi buồn, tìm được hạnh phúc mới.