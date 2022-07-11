Hà My, em gái Hà Anh chính thức nói lời hủy hôn, chia tay chồng Tây dù đã chụp xong ảnh cưới

Hậu trường 11/07/2022 10:28

Chia sẻ của Hà My - em gái Hà Anh về việc hủy hôn, chia tay chồng sắp cưới mới đây khiến nhiều người chú ý.

Được biết, cặp đôi đã có 3 năm bên nhau, Hà My đã chính thức nhận lời cầu hôn cùng việc cả hai đã chuẩn bị kĩ càng cho hôn lễ như đăng ký kết hôn, chụp ảnh cưới. Chia sẻ của Hà My đã khiến CĐM không khỏi ngỡ ngàng. Dẫu vậy, như đã lường trước được nhiều thắc mắc từ người theo dõi, Hà My cho hay: Mình hiểu mọi người sẽ hỏi: 'Tại sao?'. Bởi chúng mình đã nghe câu hỏi này rất nhiều từ gia đình, bạn bè thân thiết. Và bởi tại sao lại dừng một tình yêu trông thật đẹp, tuyệt vời như thế?

Hà My, em gái Hà Anh chính thức nói lời hủy hôn, chia tay chồng Tây dù đã chụp xong ảnh cưới - Ảnh 1
Hà My chính thức nói lời hủy hôn chồng Tây. Ảnh: Internet

Khi đăng tải dòng trạng thái chính thức 'đường ai nấy đi' Hà My cho hay bản thân đã mệt mỏi sau nhiều ngày, cô đã suy nghĩ kĩ và xin giữ kín lý do chia tay để có được sự riêng tư cho cả hai.

Hà My, em gái Hà Anh chính thức nói lời hủy hôn, chia tay chồng Tây dù đã chụp xong ảnh cưới - Ảnh 2
Em gái Hà Anh thử váy cưới. Ảnh: Internet

Cụ thể, em gái Hà Anh chia sẻ cảm xúc và bày tỏ trạng thái buồn bã trên trang cá nhân của mình:

"Để viết những điều mình sắp viết ra, thật chẳng dễ dàng chút nào.

Đã nhiều ngày mất ngủ, và chẳng có tí năng lượng để làm nhiều điều. Sớm hay muộn thì giây phút ấy cũng tới, cho mình đủ can đảm để thông báo rằng mình và anh đã quyết định huỷ đám cưới, chia tay nhau từ đây.

Mình hiểu mọi người sẽ hỏi: 'Tại sao?'. Bởi chúng mình đã nghe câu hỏi này rất nhiều từ gia đình, bạn bè thân thiết. Và bởi tại sao lại dừng một tình yêu trông thật đẹp, tuyệt vời như thế?

Những gì đã xảy ra để đưa chúng mình tới quyết định này là chỉ giữa hai người, và mình nghĩ chúng mình có quyền giữ sự riêng tư này cho nhau.

Hà My, em gái Hà Anh chính thức nói lời hủy hôn, chia tay chồng Tây dù đã chụp xong ảnh cưới - Ảnh 3
Hà Anh nhận lời cầu hôn vào tháng 5/2021. Ảnh: Internet

Mình chỉ có thể nói, đôi khi cái kết cho một mối quan hệ chưa chắc đã phải là xấu, khi cả 2 đều đồng ý việc tách nhau để đi riêng trên con đường đời này là điều tốt đẹp nhất, giải phóng cho con tim của nhau đến với những gì cả 2 xứng đáng có được chứ không phải cảm thấy nỗi đau, hay bất cứ hận thù gì giữa 2 người.

Chúng mình đã có những năm tháng đẹp tuyệt vời với nhau. Gặp nhau, yêu nhau, chia sẻ cuộc sống với nhau, đi du lịch, cười, nhảy múa, gặp gỡ gia đình, bạn bè của nhau.

Chúng mình đã có những giây phút đẹp đẽ ấy, điều mà mình hay anh sẽ không bao giờ quên đi.

Chúng mình thực sự tôn trọng quyết định này, tuy đương nhiên thật sự đau đớn khi phải đối diện với cái kết, và khiến gia đình bạn bè đôi bên phải buồn vì đã quan tâm & tin vào tình yêu của chúng mình.

Chúng mình cũng hy vọng mọi người có thể hiểu, và ủng hộ chúng mình trong giai đoạn này. Thực sự, chúng mình vô cùng cảm kích, và cám ơn mọi người rất nhiều".

Hà My, em gái Hà Anh chính thức nói lời hủy hôn, chia tay chồng Tây dù đã chụp xong ảnh cưới - Ảnh 4
Hà My, em gái Hà Anh chính thức nói lời hủy hôn, chia tay chồng Tây dù đã chụp xong ảnh cưới - Ảnh 5
Hà My và chồng sắp cưới. Ảnh: Internet

Hà My sinh năm 1989, hoạt động trong ngành thời trang với vai trò PR (Quan hệ công chúng). Cô được biết đến với em gái siêu mẫu Hà Anh có câu chuyện tình ngọt ngào cùng Brad Young là người quốc tịch Canada. Anh đã có thời gian dài sống và làm việc tại Việt Nam, với vị trí quản lý công ty nước ngoài về nhập khẩu nội thất.

Hà My, em gái Hà Anh chính thức nói lời hủy hôn, chia tay chồng Tây dù đã chụp xong ảnh cưới - Ảnh 6
Gia đình Hà Anh và Brad Young. Ảnh: Internet

Brad Young được gia đình Hà My hết lòng ủng hộ, anh thường xuyên góp mặt trong các bữa tiệc và được gia đình cô yêu mến. Hà My và Brad Young cũng nhận được sự quan tâm từ công chúng khi cả hai thường xuyên khoe những khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn trên mạng xã hội.

Hà My, em gái Hà Anh chính thức nói lời hủy hôn, chia tay chồng Tây dù đã chụp xong ảnh cưới - Ảnh 7
Em gái Hà Anh cùng người yêu. Ảnh: Internet

Khán giả tỏ ra tiếc nuối cho một chuyện tình những tưởng chừng sẽ gắn bó keo sơn cùng một đám cưới viên mãn, thế nhưng cả hai đã chọn cách chia tay khiến không ít người ngỡ ngàng và tiếc nuối.

Tháng 5/2021, em gái Hà Anh đã đồng ý lời cầu hôn của nửa kia sau 3 năm bên nhau. Cả hai đã đăng ký kết hôn và dự kiến sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 8 tại Hà Nội.

Hà My, em gái Hà Anh chính thức nói lời hủy hôn, chia tay chồng Tây dù đã chụp xong ảnh cưới - Ảnh 8
Hà Anh chia buồn cùng em gái. Ảnh: Internet

Ngay trước sự kiện trong đại chưa đầy 1 tháng và sau dòng trạng thái trên, siêu mẫu Hà Anh cũng động viên em gái của mình, cô khuyên Hà My ‘enjoy your alone time- me time’ cụ thể hãy nghỉ ngơi, dành thời gian cho bản thân, làm những gì mình muốn và định hình lại cuộc sống của mình. Bên cạnh đó, bạn bè, đồng nghiệp thân thiết của Hà My cũng chia buồn và tôn trọng quyết định của cô, chúc Hà My mau chóng vượt qua nỗi buồn, tìm được hạnh phúc mới.

Đỗ Thị Hà đáp trả cao tay khi bị anti-fan mỉa mai ‘mặt lưỡi cày’: đủ tự tin tránh búa rìu dư luận

Đỗ Thị Hà đáp trả cao tay khi bị anti-fan mỉa mai ‘mặt lưỡi cày’: đủ tự tin tránh búa rìu dư luận

Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã có màn đáp trả tinh tế, netizen nghe xong cũng phải gật gù vì độ thâm thúy của nàng hậu này.

Xem thêm
Từ khóa:   em gái Hà Anh Hà My hủy hôn Em gái Hà Anh hủy hôn chồng Tây

TIN MỚI NHẤT

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 38 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 3 giờ 43 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 3 giờ 47 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 4 giờ 23 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 4 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An