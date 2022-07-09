Hậu lùm xùm vì có hành động quá khích với bạn diễn nữ, Trường Giang mới đây 'trốn thẳng' khi đồng nghiệp tiếp cận thân mật

Pha xử lý khéo léo của Trường Giang mới đây ghi ‘cơn mưa’ điểm 10, được nhiều người khen ngợi.

Cụ thể, trong một sự kiện có đông đảo nghệ sĩ khách mời, khi 2 đồng nghiệp nữ có ý mời anh ngồi cùng, nam diễn viên này đã từ chối và tiến về khu vực khác. Trường Giang nổi tiếng là một nam danh hài, nghệ sĩ kịch nói, người dẫn chương trình cũng như diễn viên điện ảnh có cá tính riêng. Trong nhiều năm qua, anh đã hoàn thành tốt vai trò của mình khi xuất sắc ghi nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Dẫu vậy, đời tư của nam diễn viên này vướng không ít lùm xùm, cụ thể như các tình huống bị chỉ trích vì có hành động ‘thân mật’ quá đáng với các đồng nghiệp nữ.

Diễn viên Trường Giang và Hoa hậu Thùy Tiên. Ảnh: Internet Cụ thể hơn, việc anh có hành động quá khích khi ‘hôn’ phớt lờ Hoa hậu Thùy Tiên trong 1 gameshow mới đây đã nhận về làn sóng phản đối, khiến nhiều người phẫn nộ. Đa phần người xem cho rằng, hành động của anh ‘không hề đẹp’, được cho là cố ý và gây phản cảm cho người đối diện, đặc biệt vì nam danh hài hiện đã có gia đình, điều đó là không nên. Mặc dù Hoa hậu Thùy Tiên đã lên tiếng và có lời nói hộ cho nam danh hài này, song, sự việc trên khiến nhiều người khó chấp nhận. Hình ảnh của diễn viên Mười Khó bỗng chốc trở nên kém duyên, gây phản cảm đến nhiều người.

Tuy nhiên, mới đây, Trường Giang đã có màn ứng xử cực kì tinh tế và khéo léo. Tại sự kiện, khi 2 nữ ca sĩ Bảo Anh và Hồng Ngọc kéo tay thân thiết, mời anh ngồi cùng để trò chuyện, nam diễn viên đã kiên quyết từ chối. Theo đó, nam danh hài đã đẩy nhẹ và giải thích cực kì thỏa đáng. Anh cho hay "Tôi có gia đình rồi ngồi ở đây không được". Chính điều đó giúp đồng nghiệp thông cảm, hiểu cho anh và bản thân nam diễn viên cũng giữ hình ảnh tốt hơn. Nam diễn viên đã có 'pha' từ chối khéo léo. Ảnh: Internet Ngay sau hành động trên, Trường Giang đã nhận ‘cơn mưa’ khen ngợi. CĐM chắc nhẩm sau một số lời bình luận không hay về các sự việc trước đó, nam diễn viên đã tinh ý hơn, tránh tiếp xúc thân mật với đồng nghiệp nữ để giảm những ồn ào không đáng có.

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