Ở tuổi U60, Hồng Đào gây thương nhớ với nhan sắc trẻ trung, thăng hạng, được người quen không ít lần mai mối

Nhan sắc của nữ nghệ sĩ mới đây gây chú ý. Cô đang có lịch trình vừa làm việc và khám phá quê hương sau thời gian ở tại Mỹ. Ở độ tuổi U60, nữ nghệ sĩ giữ được vẻ đẹp mặn mà và nét trẻ trung, quyến rũ. Có lẽ, thông qua việc chăm sóc cơ thể và chăm chút trang phục mỗi khi xuất hiện, Hồng Đào khiến chị em đánh giá trẻ hơn so với tuổi thực. Ở trong ngưỡng tuổi này, cô vẫn giữ được phong độ trẻ trung, nhuận sắc khó ai bì kịp.

Là một trong những nghệ sĩ kịch thuộc "thế hệ vàng" của TP. HCM thập niên 90, nữ nghệ sĩ Hồng Đào nổi tiếng một thời cùng các đồng nghiệp như nghệ sĩ Thành Lộc, Hồng Vân. Hồng Đào để lại nhiều ấn tượng và được khán giả ủng hộ khi trở về Việt Nam với một số dự án và chương trình trên sóng truyền hình.

Hồng Đào cũng chú ý đến mái tóc cắt tỉa layer ngang vai, rẽ ngôi giữa và giữ màu đen truyền thống giúp 'Nghi Thiên Chương hoàng hậu' tôn lên vẻ đẹp ngọt ngào. Cô thậm chí còn được mẹ quan tâm và chăm sóc như gái 16.

Thời trang dù ngoài đời thường hay trên sóng truyền hình cũng giúp tôn dáng và nổi bật vẻ ngoài của nữ nghệ sĩ. Theo đó, cô không ngại diện các trang phục có màu sắc sáng, cách phối hợp trang phục như: sơ mi, áo thun, quần tây ống rộng, chân váy midi, váy họa tiết thể hiện sự năng động không thua gì gái 18.

Nữ nghệ sĩ tiết lộ, "Khoảng một hai năm nay thì mẹ tôi hơi yếu chứ ngày xưa bà khỏe lắm. Nay tôi đã gần 60 tuổi, mẹ tôi cũng đã hơn 80 nhưng mỗi lần đi quay hơi trễ là mẹ bắt đầu gọi điện thoại: "Con đi đâu mà sao giờ chưa về?" Làm như tôi là gái 16 tuổi vậy đó".

Nghệ sĩ Hồng Đào thi thoảng trưng diện bikini khoe body đáng ngưỡng mộ. Ảnh: Internet

Có thời gian, nữ nghệ sĩ không ngại ngần diện bikini với vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ. Phong cách của nữ nghệ sĩ U60 quả thật rất trẻ trung, thanh lịch.

Ở độ tuổi U60 và tuyên bố kết thúc cuộc hôn nhân với người chồng gắn bó hơn hai thập kỷ, nữ nghệ sĩ đã có 2 cô con gái vẫn được không ít bạn bè người thân mai mối. Nữ diễn viên cho hay: "Tôi có cái số được các cụ yêu thích. Một bà bác có con trai 62 tuổi mà chưa có đời vợ nào, muốn làm mai cho tôi. Mà vì bà bác đó cũng sợ con trai mình sống cô đơn. Tuy nhiên, cuối cùng tôi phát hiện ra là bà bác ấy mê tôi chứ con trai của bác chưa mê. Cho nên tôi vẫn cô đơn".

Nghệ sĩ Hồng Đào trẻ trung ở độ tuổi U60 cùng mẹ và con gái. Ảnh: Internet

Nói về chuyện đường ai nấy đi với chồng cũ, chồng nữ nghệ sĩ từng chia sẻ, 'Tôi thương Hồng Đào nên mới chọn ly hôn'. 'Hai vợ chồng càng sống với nhau mỗi người đều có những quan điểm khác nhau. Nếu ráng vì con cái mà tiếp tục thì lại khổ cả hai người thôi. Chính vì vậy giải thoát cho nhau, nếu mai sau hiểu nhau nhiều hơn làm bạn vẫn tốt hơn'.

Về phía mình, nữ nghệ sĩ cũng trải lòng: 'Nhiều việc xảy đến với tôi. Tôi vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân sau hơn 20 năm, lại vừa đưa tiễn một người bạn thân ra đi mãi mãi. Có những thay đổi bất ngờ làm mình ngơ ngác'. Hiện tại, Hồng Đào đang tận hưởng cuộc sống vui vẻ, du lịch khắp nơi cùng lịch trình làm việc bận rộn. Cô và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, tri kỉ vô cùng thân thiết.