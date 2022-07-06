Phan Như Thảo tiết lộ nhược điểm trên cơ thể, chỉ rõ bộ phận khó cải thiện hậu giảm cân

Hậu trường 06/07/2022 15:33

Hậu giảm cân, người đẹp Phan Như Thảo đã có vóc dáng hoàn mỹ, cô chia sẻ nhiều bí quyết trên mạng xã hội để những người cần giảm cân như cô có thể nghiên cứu.

Vốn nổi tiếng là một trong những chân dài xinh đẹp của showbiz Việt, sau khi lấy chồng, Phan Như Thảo đã tạm gác lại sự nghiệp để trở về chăm lo gia đình và phụ công việc kinh doanh. Dẫu vậy, cựu người mẫu vẫn được nhiều người chú ý về cuộc sống gia đình cùng vị chồng đại gia doanh nhân đã có 2 đời vợ.

Phan Như Thảo tiết lộ nhược điểm trên cơ thể, chỉ rõ bộ phận khó cải thiện hậu giảm cân - Ảnh 1
Phan Như Thảo hậu giảm cân chia sẻ ảnh tập luyện. Ảnh: Internet

Thời gian trước đó, Phan Như Thảo tăng cân không kiểm soát, dù đã cố gắng một thời gian khá dài từ sau khi sinh bé đầu lòng, tuy nhiên Phan Như Thảo vẫn khó lấy lại số kí như ban đầu. 

Hành trình nỗ lực giảm cân của Phan Như Thảo được kể ra, cô không chỉ tập luyện mà còn có chế độ ăn kiêng, sử dụng thực phẩm khắt khe. Cựu người mẫu cắt giảm gần như toàn bộ các món ăn yêu thích, thay vào đó, cô trung thành với các món salad, trái cây, ngũ cốc hoặc các món nước có tác dụng detox cơ thể. Thời gian gần đây, Phan Như Thảo tiết lộ cô đã xuống được 15kg. Các hình ảnh đăng tải của người đẹp hậu giảm cân đều gây chú ý.

Phan Như Thảo tiết lộ nhược điểm trên cơ thể, chỉ rõ bộ phận khó cải thiện hậu giảm cân - Ảnh 2
Phan Như Thảo khác biệt một trời một vực hậu giảm cân. Ảnh: Internet.

Đăng tải hình ảnh luyện tập giảm cân mới đây, Phan Như Thảo hào hứng viết kèm: "Xin chào ngày Chủ nhật với 8 lít mồ hôi ạ". Chia sẻ của Phan Như Thảo khiến không ít chị em lấy làm động lực, CĐM còn khen ngợi nhan sắc của bà xã đại gia Đức An gần như trở lại đẹp như ngày nào. Bên cạnh đó, một số khán giả thắc mắc, tò mò hậu giảm cân tình trạng của cơ thể sẽ như thế nào? Cụ thể một facebooker hỏi thẳng Phan Như Thảo phía dưới ảnh cô đăng tải: "Khi gầy xuống thì có bị đùn da không Thảo?".

Phan Như Thảo tiết lộ nhược điểm trên cơ thể, chỉ rõ bộ phận khó cải thiện hậu giảm cân - Ảnh 3
Bà xã đại gia Đức An tiết lộ nhược điểm sau khi giảm cân. Ảnh: Internet

Trước câu hỏi của dân mạng, Phan Như Thảo không hề phớt lờ hay bỏ qua, cô xác nhận thẳng thắn là có. Người đẹp cho hay, cô nỗ lực tập luyện để da tay chân, và da bụng không bị chùng xuống.Tuy nhiên, da mặt cô thì sụp thấy rõ và phải có sự can thiệp thẩm mỹ mới cải thiện được. "Dạ có, da tay chân và bụng thì tập nó săn lại được, nhưng mặt là thấy rõ. Khá là sụp da và phải làm nâng cơ"- Phan Như Thảo trả lời.

Phan Như Thảo tiết lộ nhược điểm trên cơ thể, chỉ rõ bộ phận khó cải thiện hậu giảm cân - Ảnh 4
Phan Như Thảo trong quá trình giảm cân. Ảnh: Internet.

Phía dưới phần trả lời của Phan Như Thảo, không ít chị em vào thả tim đồng cảm, bởi đây có lẽ cũng là vấn đề nan giải cho bất cứ ai trong quá trình giảm cân. Hiện tại, qua một số bức ảnh người đẹp đăng tải, vóc dáng cô đã có sự thay đổi đáng kinh ngạc, vẻ ngoài thon thả hơn, thậm chí lộ rõ xương quai xanh khiến nhiều người kinh ngạc. Dù không thể so với vóc dáng thời kỳ "hoàng kim" nhưng điều đó đã được coi là một thành công rực rỡ và đáng hài lòng của Như Thảo.

Bà xã Đức An còn cho biết thêm, giai đoạn nhịn ăn đau khổ đã qua, cô và ông xã đang tiến tới thời kỳ "vừa ăn vừa tập để nhỏ cái cần nhỏ và to cái cần to" nhằm lấy lại phong độ chuẩn nhất.

Phan Như Thảo tiết lộ nhược điểm trên cơ thể, chỉ rõ bộ phận khó cải thiện hậu giảm cân - Ảnh 5
Phan Như Thảo khiến nhiều người trầm trồ về sắc vóc. Ảnh: Internet.

Cựu người mẫu nhận được nhiều lời khen ngợi, càng ngày, bà xã đại gia Đức An càng khiến nhiều người trầm trồ về sắc vóc thon gọn sau khi giảm cân. 

Hòa Minzy công khai 'phụ tùng' hack vòng 3 siêu chuẩn với 350k, body mẹ một con đẹp hết nấc

Hòa Minzy công khai 'phụ tùng' hack vòng 3 siêu chuẩn với 350k, body mẹ một con đẹp hết nấc

Người khác muốn ‘giấu nhẹm’ đi cho kì được, tuy nhiên Hòa Minzy lại công khai món đồ giúp cô hack vòng 3, thăng hạng nhan sắc.

Xem thêm
Từ khóa:   giảm cân Phan Như Thảo Phan Như Thảo giảm cân

TIN MỚI NHẤT

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 2 giờ 51 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 41 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 5 giờ 56 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 6 giờ 0 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An