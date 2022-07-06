Phan Như Thảo tiết lộ nhược điểm trên cơ thể, chỉ rõ bộ phận khó cải thiện hậu giảm cân

Hậu giảm cân, người đẹp Phan Như Thảo đã có vóc dáng hoàn mỹ, cô chia sẻ nhiều bí quyết trên mạng xã hội để những người cần giảm cân như cô có thể nghiên cứu.

Vốn nổi tiếng là một trong những chân dài xinh đẹp của showbiz Việt, sau khi lấy chồng, Phan Như Thảo đã tạm gác lại sự nghiệp để trở về chăm lo gia đình và phụ công việc kinh doanh. Dẫu vậy, cựu người mẫu vẫn được nhiều người chú ý về cuộc sống gia đình cùng vị chồng đại gia doanh nhân đã có 2 đời vợ. Phan Như Thảo hậu giảm cân chia sẻ ảnh tập luyện. Ảnh: Internet Thời gian trước đó, Phan Như Thảo tăng cân không kiểm soát, dù đã cố gắng một thời gian khá dài từ sau khi sinh bé đầu lòng, tuy nhiên Phan Như Thảo vẫn khó lấy lại số kí như ban đầu.

Hành trình nỗ lực giảm cân của Phan Như Thảo được kể ra, cô không chỉ tập luyện mà còn có chế độ ăn kiêng, sử dụng thực phẩm khắt khe. Cựu người mẫu cắt giảm gần như toàn bộ các món ăn yêu thích, thay vào đó, cô trung thành với các món salad, trái cây, ngũ cốc hoặc các món nước có tác dụng detox cơ thể. Thời gian gần đây, Phan Như Thảo tiết lộ cô đã xuống được 15kg. Các hình ảnh đăng tải của người đẹp hậu giảm cân đều gây chú ý. Phan Như Thảo khác biệt một trời một vực hậu giảm cân. Ảnh: Internet. Đăng tải hình ảnh luyện tập giảm cân mới đây, Phan Như Thảo hào hứng viết kèm: "Xin chào ngày Chủ nhật với 8 lít mồ hôi ạ". Chia sẻ của Phan Như Thảo khiến không ít chị em lấy làm động lực, CĐM còn khen ngợi nhan sắc của bà xã đại gia Đức An gần như trở lại đẹp như ngày nào. Bên cạnh đó, một số khán giả thắc mắc, tò mò hậu giảm cân tình trạng của cơ thể sẽ như thế nào? Cụ thể một facebooker hỏi thẳng Phan Như Thảo phía dưới ảnh cô đăng tải: "Khi gầy xuống thì có bị đùn da không Thảo?".

Bà xã đại gia Đức An tiết lộ nhược điểm sau khi giảm cân. Ảnh: Internet Trước câu hỏi của dân mạng, Phan Như Thảo không hề phớt lờ hay bỏ qua, cô xác nhận thẳng thắn là có. Người đẹp cho hay, cô nỗ lực tập luyện để da tay chân, và da bụng không bị chùng xuống.Tuy nhiên, da mặt cô thì sụp thấy rõ và phải có sự can thiệp thẩm mỹ mới cải thiện được. "Dạ có, da tay chân và bụng thì tập nó săn lại được, nhưng mặt là thấy rõ. Khá là sụp da và phải làm nâng cơ"- Phan Như Thảo trả lời. Phan Như Thảo trong quá trình giảm cân. Ảnh: Internet. Phía dưới phần trả lời của Phan Như Thảo, không ít chị em vào thả tim đồng cảm, bởi đây có lẽ cũng là vấn đề nan giải cho bất cứ ai trong quá trình giảm cân. Hiện tại, qua một số bức ảnh người đẹp đăng tải, vóc dáng cô đã có sự thay đổi đáng kinh ngạc, vẻ ngoài thon thả hơn, thậm chí lộ rõ xương quai xanh khiến nhiều người kinh ngạc. Dù không thể so với vóc dáng thời kỳ "hoàng kim" nhưng điều đó đã được coi là một thành công rực rỡ và đáng hài lòng của Như Thảo. Bà xã Đức An còn cho biết thêm, giai đoạn nhịn ăn đau khổ đã qua, cô và ông xã đang tiến tới thời kỳ "vừa ăn vừa tập để nhỏ cái cần nhỏ và to cái cần to" nhằm lấy lại phong độ chuẩn nhất. Phan Như Thảo khiến nhiều người trầm trồ về sắc vóc. Ảnh: Internet. Cựu người mẫu nhận được nhiều lời khen ngợi, càng ngày, bà xã đại gia Đức An càng khiến nhiều người trầm trồ về sắc vóc thon gọn sau khi giảm cân.

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