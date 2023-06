Phan Như Thảo tiết lộ nhược điểm trên cơ thể, chỉ rõ bộ phận khó cải thiện hậu giảm cân

Đăng tải hình ảnh luyện tập giảm cân mới đây, Phan Như Thảo hào hứng viết kèm: "Xin chào ngày Chủ nhật với 8 lít mồ hôi ạ". Chia sẻ của Phan Như Thảo khiến không ít chị em lấy làm động lực, CĐM còn khen ngợi nhan sắc của bà xã đại gia Đức An gần như trở lại đẹp như ngày nào. Bên cạnh đó, một số khán giả thắc mắc, tò mò hậu giảm cân tình trạng của cơ thể sẽ như thế nào? Cụ thể một facebooker hỏi thẳng Phan Như Thảo phía dưới ảnh cô đăng tải: "Khi gầy xuống thì có bị đùn da không Thảo?".

Bà xã đại gia Đức An tiết lộ nhược điểm sau khi giảm cân. Ảnh: Internet

Trước câu hỏi của dân mạng, Phan Như Thảo không hề phớt lờ hay bỏ qua, cô xác nhận thẳng thắn là có. Người đẹp cho hay, cô nỗ lực tập luyện để da tay chân, và da bụng không bị chùng xuống.Tuy nhiên, da mặt cô thì sụp thấy rõ và phải có sự can thiệp thẩm mỹ mới cải thiện được. "Dạ có, da tay chân và bụng thì tập nó săn lại được, nhưng mặt là thấy rõ. Khá là sụp da và phải làm nâng cơ"- Phan Như Thảo trả lời.

Phan Như Thảo trong quá trình giảm cân. Ảnh: Internet.

Phía dưới phần trả lời của Phan Như Thảo, không ít chị em vào thả tim đồng cảm, bởi đây có lẽ cũng là vấn đề nan giải cho bất cứ ai trong quá trình giảm cân. Hiện tại, qua một số bức ảnh người đẹp đăng tải, vóc dáng cô đã có sự thay đổi đáng kinh ngạc, vẻ ngoài thon thả hơn, thậm chí lộ rõ xương quai xanh khiến nhiều người kinh ngạc. Dù không thể so với vóc dáng thời kỳ "hoàng kim" nhưng điều đó đã được coi là một thành công rực rỡ và đáng hài lòng của Như Thảo.

Bà xã Đức An còn cho biết thêm, giai đoạn nhịn ăn đau khổ đã qua, cô và ông xã đang tiến tới thời kỳ "vừa ăn vừa tập để nhỏ cái cần nhỏ và to cái cần to" nhằm lấy lại phong độ chuẩn nhất.

Phan Như Thảo khiến nhiều người trầm trồ về sắc vóc. Ảnh: Internet.

Cựu người mẫu nhận được nhiều lời khen ngợi, càng ngày, bà xã đại gia Đức An càng khiến nhiều người trầm trồ về sắc vóc thon gọn sau khi giảm cân.