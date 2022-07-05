Diễn viên Hồng Đăng ra sao sau ‘bão’ ồn ào dư luận, cắt sóng trên VTV?

Vốn là một trong những nghệ sĩ được đông đảo người hâm mộ quan tâm, theo dõi. Tuy nhiên, mới đây, Hồng Đăng vướng loạt tin đồn tình ái, thậm chí cắt sóng trên VTV.

Không ít người là fan hâm mộ của bộ phim ‘Thương ngày nắng về’ có Đức - nhân vật chính do diễn viên Hồng Đăng thủ vai đều cảm nhận sự thay đổi ngay sau khi diễn viên Hồng Đăng đã chính thức không lên sóng trong giờ công chiếu. Đó cũng là một trong những dấu hiệu đầu tiên cho việc lên án, tẩy chay những hành động thiếu kiểm soát từ nghệ sĩ đang vướng vào những tin đồn liên quan đến đạo đức, cách sống. Thậm chí, việc ‘phong sát’, phản đối những nghệ sĩ vướng tin đồn không hay cũng là điều dễ dàng có thể xảy ra. Hồng Đăng trong phim ' Thương ngày nắng về' được nhiều người quan tâm theo dõi. Ảnh: Internet Vốn có danh và có được sự nghiệp ổn định, được nhiều người yêu mến từ lâu, tuy nhiên, chỉ sau một scandal, diễn viên Hồng Đăng đã trở thành đề tài bàn tán theo chiều hướng xấu. Bởi là người của công chúng nên khi vướng vào lùm xùm dù chỉ là nghi vấn, khán giả cũng sẽ "mổ xẻ" chuyện đời tư của họ là điều dễ hiểu. Đồng thời, khán giả cũng sẽ xem xét lại vấn đề quy chuẩn đạo đức như thế nào, có xứng đáng để họ tiếp tục theo dõi nữa hay không. Cũng chính vậy, hình ảnh diễn viên Hồng Đăng phong độ, tài năng trước đó trong mắt khán giả đã bị giảm đi rất nhiều.

Diễn viên Hồng Đăng. Ảnh: Internet. Hiện tại, dù chưa có kết luận chính thức nhưng sau nguồn tin lùm xùm trên không ít khán giả đã chọn cách quay lưng, chỉ trích nam diễn, anh mất lượng fan khá lớn. Một số những ánh nhìn khắt khe khác thậm chí còn đòi tẩy chay, cấm sóng trên truyền hình. Sau scandal này có lẽ khiến sự nghiệp của Hồng Đăng tụt dốc không phanh. Điều này cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến danh dự, uy tín của gia đình nghệ sĩ và đáng thương nhất chính là vợ, con họ cùng gánh chịu áp lực trước búa rìu dư luận. Còn nhớ, việc tẩy chay, phong sát vì chuyện bê bối tình ái từng diễn ra với một số ca sĩ, diễn viên có tiếng trong làng giải trí như Phạm Anh Khoa, Minh Béo. Cụ thể, vào thời điểm 5/2018, dư luận tỏ ra vô cùng bức xúc vì Phạm Anh Khoa đã có hành động ‘gạ tình’ một nữ dancer. Giữa thời điểm nhạy cảm, Phạm Anh Khoa bị chấm dứt hợp tác, hủy bỏ các tiết mục biểu diễn, cắt sóng các chương trình, thậm chí, anh cũng bị rút lui khỏi làng giải trí và trở lại với cuộc sống tại khu lao động của người bình thường. Theo một số chia sẻ, cuộc sống của gia đình Phạm Anh Khoa thời điểm vướng vào lùm xùm trở nên cực kì khó khăn, đến cái ăn cái mặc còn phải suy nghĩ.

Một số nghệ sĩ vướng phải lùm xùm đời tư. Ảnh: Internet Diễn viên hài Minh Béo là người có hành vi liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em tại nước ngoài tương tự như hai nghệ sĩ Việt bị đồn thổi vài ngày qua. Tại thời điểm trên, Minh Béo đã chính thức bị bắt giam, sau đó được trả tự do về Việt Nam. Hiện tại, dù cố gắng trở lại showbiz nhưng khán giả đều không chấp nhận Minh Béo, anh thậm chí bị "ném đá", tẩy chay khi vực lại sự nghiệp bằng cách đăng tin tuyển người cho công ty. Thậm chí với nghệ sĩ này, Minh Béo bị cho rằng không đủ tư cách làm nghề, nhiều người cho cây hài là "mối nguy hại cho xã hội", đáng tẩy chay... Hiện tại, việc nam diễn viên Hồng Đăng trước bão dư luận về nghi vấn scandal tình ái vẫn đang được nhiều người bàn luận. Họ cũng đang chờ kết luận chính thức từ phía những bên liên quan bởi chưa có bất kì công bố chính thức nào đến diễn viên này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-vien-hong-dang-ra-sao-sau-bao-on-ao-du-luan-cat-song-tren-vtv-480969.html