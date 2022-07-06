Hòa Minzy công khai 'phụ tùng' hack vòng 3 siêu chuẩn với 350k, body mẹ một con đẹp hết nấc

Hậu trường 06/07/2022 10:36

Người khác muốn ‘giấu nhẹm’ đi cho kì được, tuy nhiên Hòa Minzy lại công khai món đồ giúp cô hack vòng 3, thăng hạng nhan sắc.

Từ khi sinh bé Bo, Hòa Minzy không ít lần khiến người người khen ngợi ngoại hình, nhan sắc bởi lẽ giọng ca ‘Không thể cùng nhau suốt kiếp’ về dáng cực nhanh, đồng thời sở hữu không ít tuyệt chiêu làm đẹp cho bản thân.

Hòa Minzy công khai 'phụ tùng' hack vòng 3 siêu chuẩn với 350k, body mẹ một con đẹp hết nấc - Ảnh 1
Hòa Minzy công khai 'phụ tùng' hack vòng 3 siêu chuẩn với 350k, body mẹ một con đẹp hết nấc - Ảnh 2
Hòa Minzy đăng tải hình ảnh mới đây. Ảnh: Internet.

Nổi tiếng là ca sĩ nhưng Hòa Minzy cũng được mệnh danh là cây hài số 1 trong làng giải trí bởi tính tình cởi mở và thẳng thắn, do đó, trang cá nhân của nữ nghệ sĩ chiếm đông đảo lượt theo dõi.

Mới đây, người đẹp 1995 đăng tải hình ảnh trong một sự kiện mà cô tham gia, không chỉ khiến người nhìn xuýt xoa vì pha ‘lên đồ’ đẹp hút mắt, Hòa Minzy khiến ai cũng phải trầm trồ vì body hot không kém bất cứ chân dài nào. Tuy nhiên, tự bốc phốt chính mình, Hòa Minzy hài hước mô tả bức ảnh: ‘quần độn mông 350k hân hạnh tài trợ bức ảnh này’. 

Hòa Minzy công khai 'phụ tùng' hack vòng 3 siêu chuẩn với 350k, body mẹ một con đẹp hết nấc - Ảnh 3
Hòa Minzy hài hước tự 'bốc phốt' chính mình. Ảnh: Internet.

Ngay sau bức ảnh đăng tải trên, Hòa Minzy khiến fan theo dõi không khỏi phì cười bởi lẽ chẳng ai lại ‘khoe’ khuyết điểm của mình như thế. Quả thật nếu chỉ nhìn hình ảnh đăng tải chẳng ai phát hiện ra Hòa Minzy sử dụng phụ kiện độn mông. Trong khi nhiều người đẹp bí mật dùng các món đồ hack dáng trên thì Hòa Minzy lại công khai lộ liễu. Phía dưới bức ảnh, cô nhận được hàng nghìn lượt like.

Hòa Minzy công khai 'phụ tùng' hack vòng 3 siêu chuẩn với 350k, body mẹ một con đẹp hết nấc - Ảnh 4
Hòa Minzy khoe phụ kiện hack vòng 3 siêu chuẩn. Ảnh: Internet

Món phụ kiện hack vòng 3 được cô tiết lộ có giá 350k. Kiểu đồ này vốn phổ biến, có nhiều kiểu dáng, chất liệu và giá thành được nhiều chị em tận dụng. 

Hòa Minzy công khai 'phụ tùng' hack vòng 3 siêu chuẩn với 350k, body mẹ một con đẹp hết nấc - Ảnh 5
Hòa Minzy được khen ngợi sử dụng món đồ hack dáng cao tay. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, có lẽ dù dân tình soi xét cỡ nào thì Hòa Minzy vẫn ‘cao tay’ trong việc làm đẹp, bởi lẽ cô nàng khéo léo chọn phụ kiện vừa vặn, phù hợp với body chứ không bị lộ hay gây phản cảm, khó nhìn chút nào.

Hòa Minzy công khai 'phụ tùng' hack vòng 3 siêu chuẩn với 350k, body mẹ một con đẹp hết nấc - Ảnh 6
Hòa Minzy mặc trang phục hack dáng biểu diễn. Ảnh: Internet

Body mẹ một con được đánh giá ‘chuẩn hết nấc’, càng sau sinh, càng tỏa sáng đối với Hòa Minzy là có thật. Mỗi lần xuất hiện, Hòa Minzy lại nổi bật với phong cách chọn đồ thể hiện được cá tính và nét đẹp của mình.

Hòa Minzy công khai 'phụ tùng' hack vòng 3 siêu chuẩn với 350k, body mẹ một con đẹp hết nấc - Ảnh 7
Hòa Minzy công khai 'phụ tùng' hack vòng 3 siêu chuẩn với 350k, body mẹ một con đẹp hết nấc - Ảnh 8
Hòa Minzy hack dáng giày cao gót. Ảnh: Internet.

Trước đây, từng không ít lần Hòa Minzy tự ti chiều cao có hạn chưa đến 1m6. Để so kè với các Hoa hậu, chân dài, cô đi những kiểu giày dép lên đến 20 - 25 phân. Điều đó giúp Hòa Minzy nâng chiều cao giới hạn lên một cách đáng kể.

Hòa Minzy công khai 'phụ tùng' hack vòng 3 siêu chuẩn với 350k, body mẹ một con đẹp hết nấc - Ảnh 9
Hòa Minzy tự sửa đầm trước chương trình. Ảnh: Internet

Trong một sự kiện, do vô tình làm đứt khóa, Hòa Minzy chữa cháy bằng một chiếc ruy băng đen giúp cô diện váy vừa vặn và tinh tế, quả thật sự 'liều ăn nhiều' của bà mẹ một con giúp cô nổi bật.

Nhiều Hoa hậu, người đẹp khi tham gia các sự kiện, là khách mời trong những chương trình đôi khi phải chuẩn bị trang phục rất gấp, có độ cắt xẻ táo bạo hoặc đôi khi không vừa vặn dễ xảy ra những trường hợp phản cảm. Do đó, không ít người thán phục vì cách ‘chữa cháy’ của họ.

Hòa Minzy công khai 'phụ tùng' hack vòng 3 siêu chuẩn với 350k, body mẹ một con đẹp hết nấc - Ảnh 10
H’Hen Niê cao tay mặc bộ cánh gợi cảm. Ảnh: Internet.

Dùng băng keo hai mặt dính khắp người để cố định trang phục như H’Hen Niê. Người đẹp từng tiết lộ đây là một trong những bí quyết tức thời của cô khi mặc những bộ cánh gợi cảm.

Hòa Minzy công khai 'phụ tùng' hack vòng 3 siêu chuẩn với 350k, body mẹ một con đẹp hết nấc - Ảnh 11
Sao Việt dùng phụ kiện kẹp giấy chữa cháy trang phục rộng. Ảnh: Internet.

Tinh tế sử dụng phụ kiện kẹp giấy để “chữa cháy” trang phục quá cỡ như: Khánh Vân, Võ Hoàng Yến, Hoàng Thùy Linh... Việc khéo léo sử dụng kẹp giấy không chỉ giúp dàn sao Việt thon thả hơn và chỉn chu hơn. Ít ai ngờ được đằng sau vẻ vừa vặn là sự trợ giúp hết công suất của kẹp giấy.  

Hòa Minzy công khai 'phụ tùng' hack vòng 3 siêu chuẩn với 350k, body mẹ một con đẹp hết nấc - Ảnh 12
Hòa Minzy công khai 'phụ tùng' hack vòng 3 siêu chuẩn với 350k, body mẹ một con đẹp hết nấc - Ảnh 13
Các món phụ kiện giúp chị em tự tin hơn. Ảnh: Internet

Với một số người đẹp diện váy xẻ tà cao, váy xẻ hai bên, quần lót C-string, quần lót dây cao hoặc quần lót màu nude giúp họ tinh tế và tự tin. Mặc đẹp phải có bí quyết, phải công nhận trình hack dáng của Hòa Minzy và các sao Việt 'đỉnh của chóp', điều đó giúp họ bất cứ lúc nào cũng nổi bật, tỏa sáng tại các sự kiện hay các dịp quan trọng.

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