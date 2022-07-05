Con gái Quyền Linh gây sốt với loạt ảnh chụp cùng áo dài truyền thống, nhan sắc xinh đẹp khiến nhiều người đắm đuối, xứng danh Hoa hậu tương lai

Hậu trường 05/07/2022 15:00

Mới đây, cộng đồng mạng chia sẻ đoạn clip con gái Quyền Linh chụp ảnh cùng áo dài truyền thống, nhan sắc chuẩn ‘nàng thơ’ xinh đẹp 16 tuổi khiến không ít người khen ngợi.

Con gái lớn Quyền Linh thường được biết đến với tên gọi Lọ Lem, tên thật là Mai Thảo Linh. Lọ Lem nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp, duyên dáng và đáng yêu dù mới 16 tuổi.

Con gái Quyền Linh gây sốt với loạt ảnh chụp cùng áo dài truyền thống, nhan sắc xinh đẹp khiến nhiều người đắm đuối, xứng danh Hoa hậu tương lai - Ảnh 1
Con gái lớn của MC Quyền Linh. Ảnh: Internet

Không thường xuyên khoe ảnh cá nhân, song, mỗi lần đăng tải các khoảnh khắc, con gái Quyền Linh lại khiến CĐM ‘rụng tim’, xuýt xoa khen ngợi vì nét đẹp đáng yêu, gây xao xuyến. Vừa trong độ tuổi trăng rằm, Lọ Lem có làn da mộc tự nhiên, chỉ cần điểm tô thêm một chút son là nàng thơ đã trở nên nổi bật. Do đó, từ lâu, ái nữ nhà Quyền Linh đã trở nên 'nức tiếng' với nhan sắc của mình.

Con gái Quyền Linh gây sốt với loạt ảnh chụp cùng áo dài truyền thống, nhan sắc xinh đẹp khiến nhiều người đắm đuối, xứng danh Hoa hậu tương lai - Ảnh 2
Con gái Quyền Linh gây sốt với loạt ảnh chụp cùng áo dài truyền thống, nhan sắc xinh đẹp khiến nhiều người đắm đuối, xứng danh Hoa hậu tương lai - Ảnh 3
Lọ Lem có vẻ đẹp yêu kiều, dễ mến. Ảnh: Internet

Nhiều người thậm chí khuyên nhủ cô bé nên đi thi Hoa hậu vì ngoại hình vô cùng sáng giá. Thảo Linh có chiều cao vượt trội, khi mới 14 tuổi, cô bé đã ‘nhổ giò’ 1,7m, chính vì vậy Thảo Linh diện bất cứ trang phục nào cũng tôn dáng.

Con gái Quyền Linh gây sốt với loạt ảnh chụp cùng áo dài truyền thống, nhan sắc xinh đẹp khiến nhiều người đắm đuối, xứng danh Hoa hậu tương lai - Ảnh 4

Thảo Linh có ngoại hình sáng. Ảnh: Internet.

Trong loạt ảnh cùng áo dài, không chỉ được khen ngợi vì vẻ đẹp phúc hậu, đáng yêu có phần thừa hưởng từ cha, Thảo Linh còn khiến nhiều người đắm đuối bởi ở góc ảnh nào, ái nữ cũng toát lên vẻ đẹp của ‘Hoa hậu tương lai’. Nhan sắc của Thảo Linh thậm chí còn được ví như bản sao của mỹ nhân đình đám đài TVB Trương Bá Chi. Rất nhiều bình luận thể hiện cảm xúc cô bé đi thi hoa hậu vì quá xinh đẹp.

Con gái Quyền Linh gây sốt với loạt ảnh chụp cùng áo dài truyền thống, nhan sắc xinh đẹp khiến nhiều người đắm đuối, xứng danh Hoa hậu tương lai - Ảnh 5
Con gái Quyền Linh gây sốt với loạt ảnh chụp cùng áo dài truyền thống, nhan sắc xinh đẹp khiến nhiều người đắm đuối, xứng danh Hoa hậu tương lai - Ảnh 6
Thảo Linh khiến nhiều người đắm đuối khi ngắm. Ảnh: Internet

Dù chỉ mới 16 tuổi, Lọ Lem vẫn khiến người xem ngẩn ngơ trước diện mạo xinh đẹp, trong sáng. Trong tà áo dài trắng, Lọ Lem khiến ai nấy đều xuýt xoa và trầm trồ.

Con gái Quyền Linh gây sốt với loạt ảnh chụp cùng áo dài truyền thống, nhan sắc xinh đẹp khiến nhiều người đắm đuối, xứng danh Hoa hậu tương lai - Ảnh 7
Gia đình MC Quyền Linh. Ảnh: Internet

Quyền Linh có hai cô con gái được khen ngợi là ‘đáng đồng tiền bát gạo’, thừa hưởng nét đẹp duyên từ cả cha và mẹ nên cô nào cô nấy đều khéo léo, xinh đẹp. Gia đình Quyền Linh cũng có tiếng là một trong những gia đình mẫu mực, ngoài Thảo Linh, em gái Hạt Dẻ cũng ngoan ngoãn, chăm chỉ và có ngoại hình cực kì sáng, cao hơn cả cha và mẹ. Nhiều người cho hay: ‘gặp ở ngoài còn xinh hơn’, ‘đúng ba mẹ ăn ở tốt là phước báu cho con cái’, ‘nhìn ẻm quá trời phúc hậu’, sao em cứ nhìn ra cảm giác hoa hậu á’.

Con gái Quyền Linh gây sốt với loạt ảnh chụp cùng áo dài truyền thống, nhan sắc xinh đẹp khiến nhiều người đắm đuối, xứng danh Hoa hậu tương lai - Ảnh 8
Con gái Quyền Linh gây sốt với loạt ảnh chụp cùng áo dài truyền thống, nhan sắc xinh đẹp khiến nhiều người đắm đuối, xứng danh Hoa hậu tương lai - Ảnh 9
CĐM khen ngợi vẻ đẹp của 2 cô con gái nhà Quyền Linh. Ảnh: Internet

MC Quyền Linh từng bày tỏ: "Chúng tôi muốn để các con phát triển tự nhiên chứ không định hướng con vào làng giải trí". Vì vậy, con gái Quyền Linh được biết đến với việc sống đúng lứa tuổi nhất. Dù chỉ là những khoảnh khắc đời thường, hai bé đều được khen ngợi về vẻ đẹp ‘thánh thiện’. Gia đình Quyền Linh nhận được rất nhiều sự yêu thương từ khán giả trong những năm qua.

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Từ khóa:   con gái Quyền Linh Thảo Linh Lọ Lem

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