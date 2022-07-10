Đỗ Thị Hà đáp trả cao tay khi bị anti-fan mỉa mai ‘mặt lưỡi cày’: đủ tự tin tránh búa rìu dư luận

Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã có màn đáp trả tinh tế, netizen nghe xong cũng phải gật gù vì độ thâm thúy của nàng hậu này.

Mới đây, Hoa hậu gốc Thanh Hóa đăng tải loạt ảnh mới trong một sự kiện cô nàng tham dự, vẫn như mọi khi, nàng hậu có visual cực phẩm khi đội trên đầu vương miện cùng váy dạ hội màu vàng rực rỡ. Đỗ Thị Hà tỏa sáng như một nàng công chúa không chê vào đâu được. Điều đáng khen vẫn là thần thái và khí chất của nàng hậu vô cùng tự tin, nụ cười 'vạn người mê' trước ống kính camera ghi hình cận sát khiến không ai không ‘đổ’ là đây. Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Ảnh: Internet Ngay phía dưới hình ảnh, nàng hậu nhận được rất nhiều lượt like và những lời khen 'có cánh'. Tuy nhiên, giữa loạt bình luận trên, một tài khoản mạng xã hội bỗng có phát ngôn 'kém duyên' khiến ai cũng phải bất bình. Theo đó, anti-fan châm biếm gương mặt nàng hậu: "Không khác cái lưỡi cày".

Dẫu vậy, không tìm cách ngó lơ hay bỏ qua cho xong, Đỗ Thị Hà đã đáp trả thẳng thắn người đẹp ngay lập tức bày tỏ cảm xúc: "Bạn có không?". Đỗ Thị Hà đáp trả anti-fan thâm thúy. Ảnh: Internet Chỉ 3 từ vỏn vẹn, ngắn gọn, nhưng cũng đủ 'sức bật' đối thủ và được xem hết sức thâm thúy. Đỗ Thị Hà không tỏ ra khó chịu hay tức giận đối phương, ngược lại, cô thể hiện cảm xúc rất tự nhiên, đủ để 'bẻ' lại kẻ có lời lẽ kém sang đến mình.

Đỗ Thị Hà có màn đáp trả cao tay. Ảnh: Internet Có thể nói, ngay sau màn đáp trả này, Đỗ Thị Hà nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Câu nói trên được rất nhiều người like và thả tim. Bởi lẽ, người bình luận kém tinh tế và có ý xúc phạm đến cá nhân thì không ai có thể bỏ qua được. Không phân bua, tranh cãi, Đỗ Thị Hà chỉ cần tự tin vào bản thân mình và có lời nói văn minh đã khiến người có ý đồ xấu phải e dè phần nào. Bình luận của anti-fan cũng nhanh chóng nhận về không ít "gạch đá" vì phát ngôn của mình: - Lưỡi cày mà người ta là Hoa hậu đấy. Có được lưỡi cày như người ta không? - Ở ngoài hài hòa, xinh xắn nhé bỏ cái kiểu body shaming đi nhé! - Nếu người có văn hóa góp ý bạn ấy thì sẽ nói cách khác, mà đây gọi là không văn hóa đấy bạn gì ơi. Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 trong một gia đình thuần nông ở Thanh Hóa. Cô nàng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 khi đang là sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2020. Ảnh: Internet Dù chưa có nhiều kinh nghiệm tham gia các cuộc thi nhan sắc nhưng với hình ảnh dịu dàng, thanh thoát Đỗ Thị Hà trở thành chủ nhân của vương miện Hoa hậu danh giá. Năm 2021, Đỗ Thị Hà đã đại diện Việt Nam tham dự các cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh - Miss World 2021, cô từng được chú ý ở Top 13 Top Model, Top 27 Miss Talent, Top 28 Beauty with a Purpose (dự án nhân ái).

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