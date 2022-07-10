Phim ‘Thương ngày nắng về’ dù không có Đức vẫn mượt mà, liền mạch: cơn mưa lời khen cho ekip dựng hoàn hảo

Trước đó, theo thông báo của VTV đề nghị cắt bỏ, tạm dừng tất cả các chương trình, phim truyện có hình ảnh của diễn viên Hồng Đăng vì một số lùm xùm đời tư của anh. Chính vì điều đó, loạt fan hâm mộ bộ phim ‘ Thương ngày nắng về ’ không khỏi lo lắng.

Theo đó, cốt phim vẫn liền mạch khiến khán giả không khỏi bất ngờ và mong chờ những diễn biến tiếp theo.

Để có được điều này, khán giả không thể không khen ngợi bộ phận âm thầm ở phía sau đã ‘trổ tài’ dựng lại toàn bộ phim để phim trình chiếu sau đó ăn khớp với nhau một cách đáng nể. Điều này vốn được xem là khó nhằn đến độ nan giải vô cùng lại được thay đổi ngạc nhiên đến thế.

Tuy nhiên, sau khi phim được phát sóng, khán giả đã không khỏi ngỡ ngàng vì tập phim vô cùng liền mạch. Khi ‘tách’ hoàn toàn nhân vật Đức Xoăn - vốn là nhân vật chính trong phim, mạch truyện vẫn được khen trơn tru, mượt mà, thậm chí khiến khán giả cảm nhận việc coi phim ‘nhẹ tênh’, không hề vì mất diễn viên mà trở nên rời rạc hay khó cảm nhận.

Bộ phim diễn ra trơn tru, liền mạch. Ảnh: Internet

Theo đó, trong tập 40 mới đây, Hồng Đăng đã hoàn toàn mất hút ở phần intro hay outro. Xuyên suốt tập phim, nhân vật này chỉ được xuất hiện trong cuộc gọi với vợ Vân Khánh, với đoạn âm thanh ngắn gọn. Bên cạnh đó, thời lượng phim hoàn toàn tập trung vào diễn biến câu chuyện tình cảm đang trắc trở của cặp đôi Vân - Phong, giúp cho bộ phim ‘lật ngược tình thế’, khiến khán giả trở nên ấn tượng với một tình huống khác mà hoàn toàn quên lãng Đức Xoăn tại phần này.

Chính vì điều đó, bộ phim vẫn liền mạch, có cao trào và những điểm nhấn để người xem cảm nhận sâu sắc nhất. Khán giả phải vỗ tay công nhận đoàn làm phim và nhất là tổ dựng phim thực sự nỗ lực và cố gắng để có thể hoàn thiện bản chiếu đến mức ngạc nhiên, có người còn bày tỏ việc mong chờ những tập tiếp theo được phát sóng vì ekip dựng quá hoàn hảo đến thế này.

Ngay sau khi phim được trình chiếu, khán giả lập tức dành ‘cơn mưa’ lời khen cho nhóm dựng phim. Phía dưới khán giả cho hay:

- Hôm qua mò đi coi tập 40 thì thấy team edit chạy deadline kinh thật. Có đoạn nhắc về Đức nhưng cách chỉnh của tổ edit làm cuộc hội thoại giống như đang nói về một nhân vật phụ không hề có tầm quan trọng trong phim.’

- Theo tinh thần ủng hộ phim!’ vì tổ dàn dựng quá tuyệt.

- Hãy gọi tổ hậu kỳ là chúa tể deadline, chiến thần tốc độ trước mọi yêu cầu!...

- Vừa coi vừa trầm trồ luôn mè. Xin vía chạy dealine bùng cháy nhanh gọn của đoàn phim

Tập phim được nhận cơn mưa lời khen. Ảnh: Internet

Trước đó, nhà sản xuất của 'Thương ngày nắng về'' cho biết sẽ sửa kịch bản, số phận của nhân vật Đức do Hồng Đăng đóng cũng sẽ thay đổi. Dù nam diễn viên chưa hết vai, phim cũng vẫn chưa đóng máy nhưng rất có thể sẽ phải cắt vai diễn vì lùm xùm đời tư.