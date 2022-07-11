Sau màn 'khui' quà giá trị, con gái Võ Hạ Trâm thích thú được bà tự tay làm bánh: richkid số hưởng nhất là đây

Hậu trường 11/07/2022 18:29

Bé Moon, ái nữ đầu lòng của Võ Hạ Trâm và chồng Ấn Độ đã rất thích thú khi ăn bánh lần đầu bà nội làm cho.

Vài ngày trước đó, mẹ chồng và em dâu Võ Hạ Trâm đã không quản ngại đường xá xa xôi, khăn gói qua thăm cô nàng sau 2 năm xa cách vì dịch bệnh. Được biết, chuyến đi hiện tại cũng nhân dịp sắp kỉ niệm sinh nhật của bé Moon, 12/7 tới đây.

Mẹ chồng Võ Hạ Trâm được biết đến là người rất thương con và yêu chiều cháu, bà dành nhiều tình cảm cho cô con dâu Việt và không khỏi vui mừng khi trông chờ cháu lớn từng ngày. Vì không ở cạnh chăm sóc trong thời gian Võ Hạ Trâm mang thai, bà chỉ biết ngóng chờ qua màn hình điện thoại và hỏi han cô qua những giờ face time.

Sau màn 'khui' quà giá trị, con gái Võ Hạ Trâm thích thú được bà tự tay làm bánh: richkid số hưởng nhất là đây - Ảnh 1
Gia đình nhà chồng qua thăm Võ Hạ Trâm. Ảnh: Internet

Tình cảm của gia đình Võ Hạ Trâm được chia sẻ rất hạnh phúc, nữ ca sĩ 9x không ít lần bày tỏ niềm vui và đặc biệt chia sẻ cảm xúc hân hoan khi bà qua thăm cháu vào những ngày đầu tháng 7 trước đó.

Sau màn 'khui' quà giá trị, con gái Võ Hạ Trâm thích thú được bà tự tay làm bánh: richkid số hưởng nhất là đây - Ảnh 2
Bé Moon được bà nội chăm sóc ngay khi gặp gỡ. Ảnh: Internet

Qua những video chia sẻ, bé Moon đặc biệt gây chú ý về cảm xúc của mình khi gặp bà nội, do lần đầu gặp gỡ còn lạ lẫm, bé không thể hiện quá nhiều tình cảm. Tuy nhiên, trước sự chăm sóc chu đáo và ân cần từ người bà yêu thương cháu, bé đã dần quen, để bà ru ngủ cũng như lo việc ăn uống hàng ngày.

Sau màn 'khui' quà giá trị, con gái Võ Hạ Trâm thích thú được bà tự tay làm bánh: richkid số hưởng nhất là đây - Ảnh 3
Bà nội tự tay làm bánh cho Moon ăn. Ảnh: Internet

Mới đây, bà nội còn trổ tài làm bánh roti cho bé Moon ăn. Trong đoạn clip của Võ Hạ Trâm đăng tải, bà nội đã hết lòng chuẩn bị từ nguyên liệu đến gia vị và làm các món ăn xứ Ấn cho ái nữ đầu lòng của Võ Hạ Trâm thưởng thức. Tại đây, bé Moon cũng chứng kiến khoảnh khắc bà vào bếp và không ngừng bày tỏ cảm xúc hào hứng, niềm vui hiện rõ trên gương mặt.

Sau màn 'khui' quà giá trị, con gái Võ Hạ Trâm thích thú được bà tự tay làm bánh: richkid số hưởng nhất là đây - Ảnh 4
Sau màn 'khui' quà giá trị, con gái Võ Hạ Trâm thích thú được bà tự tay làm bánh: richkid số hưởng nhất là đây - Ảnh 5
Bà nội Moon tự tay vào bếp làm bánh cho cháu ăn. Ảnh: Internet

Trước đó, bà nội bé Moon đã cất công mang cả gia vị đặc trưng của Ấn Độ sang Việt Nam để có thể nấu được cho cháu gái những món ăn đặc sản. Nhờ đó, có thể thấy được tình cảm mà bà nội dành cho bé Moon nhiều đến nhường nào.

Sau màn 'khui' quà giá trị, con gái Võ Hạ Trâm thích thú được bà tự tay làm bánh: richkid số hưởng nhất là đây - Ảnh 6
Sau màn 'khui' quà giá trị, con gái Võ Hạ Trâm thích thú được bà tự tay làm bánh: richkid số hưởng nhất là đây - Ảnh 7
Bé Moon thích thú khi ăn bánh của bà. Ảnh: Internet

Sau khi chiếc bánh vừa hoàn thành, bà nội cũng tranh thủ thổi món ăn đặc sản nguội bớt để bé Moon thưởng thức. Trong khoảnh khắc này, Võ Hạ Trâm cũng tranh thủ chụp ké cùng con, bé Moon đã ăn liên tục một cách vô cùng ngon miệng.

Sau màn 'khui' quà giá trị, con gái Võ Hạ Trâm thích thú được bà tự tay làm bánh: richkid số hưởng nhất là đây - Ảnh 8
Bé Moon thưởng thức bánh bà chế biến ngon miệng. Ảnh: Internet

Trước đó, mẹ chồng Võ Hạ Trâm mang rất nhiều quà là những bộ quần áo và trang sức bằng vàng cho cháu và con dâu khiến Võ Hạ Trâm phải đăng tải khoảnh khắc vui sướng: ‘Bà nội và cô đã mua rất nhiều quà cho Moon luôn’. Đặc biệt, mẹ chồng ngoài tặng trang sức giá trị cho giọng ca Chợt như giấc mơ, bà còn tự tay sắm 2 chiếc váy dễ thương để cô mặc ở nhà. Có thể thấy mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu rất tốt đẹp.

Sau màn 'khui' quà giá trị, con gái Võ Hạ Trâm thích thú được bà tự tay làm bánh: richkid số hưởng nhất là đây - Ảnh 9
Sau màn 'khui' quà giá trị, con gái Võ Hạ Trâm thích thú được bà tự tay làm bánh: richkid số hưởng nhất là đây - Ảnh 10
Sau màn 'khui' quà giá trị, con gái Võ Hạ Trâm thích thú được bà tự tay làm bánh: richkid số hưởng nhất là đây - Ảnh 11
Sau màn 'khui' quà giá trị, con gái Võ Hạ Trâm thích thú được bà tự tay làm bánh: richkid số hưởng nhất là đây - Ảnh 12
Bé Moon được bà nội 'cưng như trứng'. Ảnh: Internet

Người hâm mộ có thể thấy rõ được tình cảm mà bà nội dành cho bé Moon và Võ Hạ Trâm nhiều đến nhường nào qua từng hành động nhỏ. Những khoảnh khắc ngọt ngào của Võ Hạ Trâm và phụ huynh người Ấn cũng không ít lần được cô chia sẻ, những tưởng khác biệt văn hóa, tuy nhiên, cả mẹ chồng và cô đều rất hòa hợp. Trước đó, người đẹp được phụ huynh tặng nhiều trang sức giá trị, cô thậm chí còn được mẹ chồng tự tay đeo vàng nặng trĩu cổ.

Sau màn 'khui' quà giá trị, con gái Võ Hạ Trâm thích thú được bà tự tay làm bánh: richkid số hưởng nhất là đây - Ảnh 13
Sau màn 'khui' quà giá trị, con gái Võ Hạ Trâm thích thú được bà tự tay làm bánh: richkid số hưởng nhất là đây - Ảnh 14
Sau màn 'khui' quà giá trị, con gái Võ Hạ Trâm thích thú được bà tự tay làm bánh: richkid số hưởng nhất là đây - Ảnh 15
Con gái và Võ Hạ Trâm được mẹ chồng tặng nhiều trang sức bằng vàng giá trị.Ảnh: Internet

Theo chia sẻ, nữ ca sĩ sinh năm 1990 không phải làm bất cứ điều gì và cũng không bị buộc phải sống chung với gia đình ông xã khi làm dâu. Có thể thấy, Võ Hạ Trâm đang rất viên mãn và hạnh phúc sau khi chính thức làm dâu Ấn Độ thời điểm 2 năm trước.

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