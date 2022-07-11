Phát ngôn ‘nhường hào quang lại cho đàn em’, hoa hậu Phạm Hương nhận về không ít 'gạch đá', chỉ trích của cộng đồng mạng

Hậu trường 11/07/2022 15:40

Vào giữa tháng 6 vừa qua, hoa hậu Phạm Hương cùng chồng và hai con đã có chuyến trở về Việt Nam sau thời gian dài sinh sống tại Mỹ.

Vào ngày 10/7, hoa hậu Phạm Hương lần đầu xuất hiện trước truyền thông Việt Nam, tại đây nàng hậu đã có nhiều chia sẻ về cuộc sống cũng như những dự định riêng. Nàng hậu đã bộc bạch nhiều tâm sự, cũng như lần đầu hé lộ về người chồng hiếm hoi được nhắc đến.

Phát ngôn ‘nhường hào quang lại cho đàn em’, hoa hậu Phạm Hương nhận về không ít 'gạch đá', chỉ trích của cộng đồng mạng - Ảnh 1
Phạm Hương trở về Việt Nam. Ảnh: Internet

Trong talkshow, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 nói rằng, cuộc sống bên Mỹ rất đơn giản: 'Tôi không muốn những áp lực mình đã phải trải qua dành cho chính gia đình của mình. Họ sẽ không thoải mái với điều đó, đối với công việc của họ và đối với cuộc sống thường ngày của họ. Tôi chỉ muốn mang lại cho họ một cuộc sống bình dị, một gia đình bình thường.'

Tại đây, nàng hậu cũng chia sẻ thêm: 'Bản thân tôi cũng chấp nhận là một người bình thường, nhường lại hào quang cho các bạn khác, các em khác để mọi người có thể tỏa sáng'.

Phát ngôn ‘nhường hào quang lại cho đàn em’, hoa hậu Phạm Hương nhận về không ít 'gạch đá', chỉ trích của cộng đồng mạng - Ảnh 2
Phạm Hương đăng quang năm 2015. Ảnh: Internet

Câu nói vốn dĩ tưởng chừng chia sẻ kinh nghiệm và truyền cảm hứng lại cho các bạn trẻ bất ngờ bị phản ứng ngược. Theo đó, CĐM ra sức chỉ trích cụm từ 'nhường lại hào quang' mà Phạm Hương đang có ý định tiếp sức cho các bạn trẻ và thế hệ tiếp sau. Một số netizen cho rằng, ý của nàng Hậu là muốn lùi về phía sau để sống cuộc đời bình dị, mong các em sẽ tỏa sáng giống như bản thân cô đã từng.

Tuy nhiên, một số khác cho rằng Phạm Hương đang quá tự tin vào bản thân. Loạt bình luận chỉ trích nàng hậu cho rằng cô nên thực tế hơn một chút. CĐM cho hay: 'Vắng mợ thì chợ vẫn đông. Nhường cái gì mà nhường?', 'Làm gì có vụ nhường Hương ơi. Cờ tới tay ai người nấy phất chứ sao nói là nhường. Giờ Hương về Hương comeback lại Hương cũng như vậy thôi…',b'Nghe xong chữ nhường khó chịu nhỉ, Ai bắt nhường hào quang, ai cũng có thời thôi,...'

Phát ngôn ‘nhường hào quang lại cho đàn em’, hoa hậu Phạm Hương nhận về không ít 'gạch đá', chỉ trích của cộng đồng mạng - Ảnh 3
Phát ngôn ‘nhường hào quang lại cho đàn em’, hoa hậu Phạm Hương nhận về không ít 'gạch đá', chỉ trích của cộng đồng mạng - Ảnh 4
Phát ngôn ‘nhường hào quang lại cho đàn em’, hoa hậu Phạm Hương nhận về không ít 'gạch đá', chỉ trích của cộng đồng mạng - Ảnh 5
Phát ngôn ‘nhường hào quang lại cho đàn em’, hoa hậu Phạm Hương nhận về không ít 'gạch đá', chỉ trích của cộng đồng mạng - Ảnh 6
Phát ngôn ‘nhường hào quang lại cho đàn em’, hoa hậu Phạm Hương nhận về không ít 'gạch đá', chỉ trích của cộng đồng mạng - Ảnh 7
Loạt bình luận từ phía cộng đồng mạng về câu nói của Phạm Hương. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, một số tài khoản mạng ‘chặt chém’ cuộc sống hôn nhân của nàng hậu và có những lời nói tiêu cực việc nàng hậu đã sang Mỹ và sinh con. Dẫu vậy, một số netizen cũng nhận xét Phạm Hương hậu come back ‘ngày càng điềm đạm, khí chất’.

Phát ngôn ‘nhường hào quang lại cho đàn em’, hoa hậu Phạm Hương nhận về không ít 'gạch đá', chỉ trích của cộng đồng mạng - Ảnh 8
Phạm Hương trở về Việt Nam cùng gia đình. Ảnh: Internet

Về lý do chưa trở lại showbiz, người đẹp gốc Hải Phòng khẳng định, cô chỉ dành 1 tháng rưỡi đưa cả gia đình về thăm Việt Nam. Nhiều nguồn tin tiết lộ sắp tới đây, nàng Hậu dự định tổ chức hôn lễ cùng ông xã tại quê nhà.

Hiện tại cô cho hay bản thân rất bận vì có 2 em bé, người đẹp cũng muốn dành hết thời gian cho gia đình và chỉ thực hiện vài công việc riêng.

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