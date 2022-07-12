Hoa hậu Ngọc Châu bị netizen soi nhan sắc ‘xuống cấp’, lộ khuyết điểm khác ‘một trời một vực’ khi vừa trở về quê hương?

Hậu trường 12/07/2022 16:40

Nhan sắc của Hoa hậu Ngọc Châu trong chuyến trở về thăm quê hương sau 2 tuần đăng quang bị nhận xét già dặn, lộ khuyết điểm dù đã được make up dày dặn.

Mới đây, nàng hậu sinh năm 1994 vừa có dịp trở về quê nhà sau hơn 2 tuần đăng quang, trước đó, cô nàng đã vô cùng háo hức thông báo đến công chúng việc mình trở về quê lần này.

Xuất hiện trên mảnh đất nghĩa tình, nơi đã sinh ra mình, nàng hậu được không ít người chào đón, ủng hộ. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc này, nàng hậu cũng bị soi những khuyết điểm không đáng có. 

Hoa hậu Ngọc Châu bị netizen soi nhan sắc ‘xuống cấp’, lộ khuyết điểm khác ‘một trời một vực’ khi vừa trở về quê hương? - Ảnh 1
Hoa hậu Ngọc Châu trở về quê nhà. Ảnh: Internet

Cụ thể, làn da của người đẹp gốc Tây Ninh xuất hiện những nốt mụn to, dù đã có phần make up dày dặn, song, nhiều người đã nhận thấy rõ trong các đoạn clip ngắn cũng như các bức ảnh chụp lén.

Trong ngày về quê, tân hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 cũng chọn cho mình các trang phục giản dị. Khoác lên mình bộ áo dài trắng cùng vương miện danh giá, người đẹp tôn lên vóc dáng hoàn hảo và gương mặt búp bê vốn thấy, nàng hậu tỏa sáng bên cạnh người mẹ của mình.

Hoa hậu Ngọc Châu bị netizen soi nhan sắc ‘xuống cấp’, lộ khuyết điểm khác ‘một trời một vực’ khi vừa trở về quê hương? - Ảnh 2
Tân Hoa hậu Hoàn Vũ 2022 trở về quê nhà sau hơn 2 tuần đăng quang. Ảnh: Internet

Dẫu vậy, thám tử mạng cũng bày tỏ điều bất ngờ về phần make up của tân hoa hậu trong buổi ra mắt đầu tiên tại quê hương lần này ‘có gì sai sai’. Cụ thể, hoa hậu Ngọc Châu bị đánh giá lớp make up có phần sai sót, khiến gương mặt của nàng hậu trông già đi trông thấy.

Hoa hậu Ngọc Châu bị netizen soi nhan sắc ‘xuống cấp’, lộ khuyết điểm khác ‘một trời một vực’ khi vừa trở về quê hương? - Ảnh 3
CĐM bình luận về nhan sắc Ngọc Châu vừa trở về quê nhà. Ảnh: Internet

Không ít người bày tỏ tiếc nuối về layout make up đã hại nhan sắc nàng hậu cùng việc so sánh nhan sắc của cô khác ‘một trời một vực’ lúc đăng quang.

- 'Trông Ngọc Châu xuống sắc hơn thời điểm đăng quang nhỉ?'

- 'Bị makeup hại hay sao á, chứ bình thường vẫn xinh đẹp trẻ trung mà'

- 'Tham gia nhiều hoạt động quá nên chắc nay da báo động đỏ rồi'.

Tại thời điểm xuất sắc ghi tên vào lịch sử Hoa hậu Hoàn Vũ năm 2022, nhan sắc của Ngọc Châu được đánh giá nổi bật, là một trong những người đẹp toàn vẹn cả về nhan sắc lẫn ngoại hình. Dẫu vậy, tất cả cũng chỉ tại make up và nhiều người cũng bày tỏ sự cảm thông vì nàng hậu có vẻ đã phải hoạt động với lịch trình dày dặn từ lúc đăng quang đến nay.

 

Hoa hậu Ngọc Châu bị netizen soi nhan sắc ‘xuống cấp’, lộ khuyết điểm khác ‘một trời một vực’ khi vừa trở về quê hương? - Ảnh 4

 

Hoa hậu Ngọc Châu bị netizen soi nhan sắc ‘xuống cấp’, lộ khuyết điểm khác ‘một trời một vực’ khi vừa trở về quê hương? - Ảnh 5
Hoa hậu Ngọc Châu check in cùng người hâm mộ. Ảnh: Internet

Trong sự kiện trở về quê lần này, hoa hậu Ngọc Châu đã có buổi diễu hành đầu tiên tuyên truyền bảo vệ môi trường. Cô cũng đã có kế hoạch thực hiện những hoạt động thiện nguyện và quảng bá du lịch tại vùng đất của mình. Nhiều người đã bày tỏ sự vui mừng và ngóng chờ hành trình sắp tới của cô nàng.

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