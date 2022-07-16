H’Hen Niê diện áo dài thổ cẩm đẹp tinh tế, duyên dáng khoe sắc giữa dàn mỹ nhân

Hậu trường 16/07/2022 23:28

Mỗi lần H’Hen Niê diện áo trang phục đậm chất dân tộc lại khiến người xem 'u mê' bởi nhan sắc của mình.

Mới đây, H’Hen Niê xuất hiện trong chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022, cô chọn cho mình bộ trang phục áo dài thổ cẩm đặc sắc, nổi bật giữa dàn mỹ nhân.

 

H’Hen Niê diện áo dài thổ cẩm đẹp tinh tế, duyên dáng khoe sắc giữa dàn mỹ nhân - Ảnh 1
H'Hen Niê gây chú ý khi xuất hiện. Ảnh: Internet

Sự xuất hiện của H’Hen Niê gây chú ý đến không ít người tham gia. Hoa hậu Hoàn Vũ năm 2017 được khen tinh tế khi có sự xuất hiện cực kì nền nã và duyên dáng tại sự kiện lần này. Chân dài 1992 khoác lên mình bộ áo dài thổ cẩm không chỉ sang trọng mà còn thời trang. Sở hữu cân nặng và chiều cao chuẩn H’Hen chọn màu sắc chủ đạo là đỏ, vàng, xanh tôn dáng và đặc biệt phù hợp với làn da nâu, giúp cô cực kì quyến rũ.

H’Hen Niê diện áo dài thổ cẩm đẹp tinh tế, duyên dáng khoe sắc giữa dàn mỹ nhân - Ảnh 2

 

H’Hen Niê diện áo dài thổ cẩm đẹp tinh tế, duyên dáng khoe sắc giữa dàn mỹ nhân - Ảnh 3
Giữa dàn mỹ nhân, H'Hen Niê vẫn cực kì tỏa sáng. Ảnh: Internet

Dù giữa dàn mỹ nhân váy vóc đầy ‘kim sa’, H’Hen Niê vẫn rạng rỡ với nụ cười tươi. Phong cách makeup của nàng hậu được xem là vừa đằm thắm vừa sắc sảo, dễ dàng giúp cô chiếm spotlight và tỏa sáng.

H’Hen Niê diện áo dài thổ cẩm đẹp tinh tế, duyên dáng khoe sắc giữa dàn mỹ nhân - Ảnh 4
H'Hen Niê luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện. Ảnh: Internet

H’Hen từng được đưa lên bàn cân so sánh việc là một trong những mỹ nhân sinh ra để diện các gam màu khó nhằn. Cô được đánh giá cao khi diện các trang phục màu nổi vì tôn vóc dáng và màu da khỏe khoắn. Trang phục dân tộc cũng được người đẹp sử dụng trong nhiều sự kiện trước đây.

Lựa chọn này giúp cô tạo nên sự khác biệt khi xuất hiện trước đám đông. Đặc biệt, trang phục H'Hen Niê chọn xuất hiện tại sự kiện lần này từng được cô diện tại Dubai trong khuôn khổ Ngày Quốc Gia Việt Nam. Top 5 Miss Universe 2018 tự tin thả dáng trong bộ áo dài truyền thống mang đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc

H’Hen Niê diện áo dài thổ cẩm đẹp tinh tế, duyên dáng khoe sắc giữa dàn mỹ nhân - Ảnh 5

 

H’Hen Niê diện áo dài thổ cẩm đẹp tinh tế, duyên dáng khoe sắc giữa dàn mỹ nhân - Ảnh 6
H’Hen Niê diện áo dài thổ cẩm đẹp tinh tế, duyên dáng khoe sắc giữa dàn mỹ nhân - Ảnh 7
H'Hen Niê thường xuyên chinh phục những gam màu khó nhằn. Ảnh: Internet

Nàng hậu thường xuyên ‘gây mê’ công chúng vì nét đẹp kiêu sa của mình. Được đánh giá là luôn có sự tính toán kĩ lưỡng trong việc lựa chọn trang phục như được ‘đo ni’ với vóc dáng chuẩn từng centimet của cô.

H’Hen Niê diện áo dài thổ cẩm đẹp tinh tế, duyên dáng khoe sắc giữa dàn mỹ nhân - Ảnh 8
Những lần H'Hen Niê diện trang phục thổ cẩm. Ảnh: Internet

Mặc dù chọn vải hoạ tiết thổ cẩm, tuy nhiên lại khá bắt kịp xu hướng và không nhàm chán giúp H'Hen Niê tôn lên được nét đẹp hoang dã vốn có nhưng cũng không kém phần gợi cảm. Cũng chính những bộ trang phục thổ cẩm đã giúp H'Hen Niê tỏa sáng trên đấu trường nhan sắc quốc tế. Trang tin Thái Lan đã đăng tải những hình ảnh ca ngợi H’Hen Niê.

H’Hen Niê diện áo dài thổ cẩm đẹp tinh tế, duyên dáng khoe sắc giữa dàn mỹ nhân - Ảnh 9

 

H’Hen Niê diện áo dài thổ cẩm đẹp tinh tế, duyên dáng khoe sắc giữa dàn mỹ nhân - Ảnh 10
H'Hen Niê tôn nét đẹp khi diện trang phục thổ cẩm. Ảnh: Internet

Không cần quá phô trương hay xúng xính váy áo hàng hiệu, H'Hen Niê mỗi lần xuất hiện đều rất chỉn chu và phù hợp với hoàn cảnh.

 

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