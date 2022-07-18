Phía ban tổ chức Hoa hậu các Dân tộc nói gì về các tin đồn đời tư của tân hoa hậu Nông Thúy Hằng?

BTC Hoa hậu các dân tộc Việt Nam đang xác minh các tin đồn liên quan tới tân hoa hậu Nông Thúy Hằng.

Vừa qua, tối 16/7, cuộc thi Hoa hậu các dân tộc đã tìm được người đảm nhiệm cho danh hiệu hoa hậu là Nông Thúy Hằng. Thế nhưng chỉ sau 1 đêm đăng quang, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền nhiều tin đồn liên quan tới đời tư không mấy đẹp của tân hoa hậu. Những tin đồn này ngay khi đăng tải đã tạo nên làn sóng tranh cãi của cư dân mạng.

Nông Thúy Hằng đăng quang Hoa hậu các dân tộc năm 2022 - Ảnh: Internet

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với Phụ nữ Việt Nam, phía ban tổ chức của cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 cho biết ban tổ chức đã nắm được thông tin và đang xác minh câu chuyện liên quan đến Hoa hậu Nông Thúy Hằng. Hiện tại, ban tổ chức vẫn chưa ra bất cứ bình luận nào xoay quanh tin đồn về tân hoa hậu trên mạng xã hội.

Nhan sắc ngoài đời của tân hoa hậu người dân tộc Tày - Ảnh: báo Lao động

Được biết, Nông Thúy Hằng sinh năm 1999, người dân tộc Tày đến từ Hà Giang. Nàng tân hoa hậu sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp cùng chiều cao 1m72 với số đo hình thể là 87 - 62 - 91. Nàng hậu là học sinh giỏi 12 năm liền, từng đoạt giải ba môn Văn cấp quốc gia và được tuyển thẳng vào Đại học Kinh tế Quốc dân.

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