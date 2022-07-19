Trưởng BTC Hoa hậu các dân tộc đã có phản hồi chính thức về ồn ào đời tư của tân hoa hậu Nông Thúy Hằng?

Hậu trường 19/07/2022 09:15

Trước những lùm xùm của Nông Thúy Hằng, BTC Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 mới đây đã chính thức đưa ra phản hồi.

Vừa qua, ngay sau đêm đăng quang ngôi vị Hoa hậu các dân tộc 2022, Nông Thúy Hằng bị vướng phải nhiều ồn ào đời tư không mấy đẹp đẽ. Theo đó, hình ảnh được cho là tân Hoa hậu Nông Thúy Hằng từng quảng bá web 18+ trên TikTok. Ngoài ra, mạng xã hội còn phong phanh tin đồn nàng tân hoa hậu cặp kè đại gia có vợ.

Trưởng BTC Hoa hậu các dân tộc đã có phản hồi chính thức về ồn ào đời tư của tân hoa hậu Nông Thúy Hằng? - Ảnh 1
Ngay sau đêm đăng quang, Nông Thúy Hằng vướng nghi vấn quảng bá web 18+ trên Tiktok - Ảnh: Internet

Trước đó, giữa ồn ào nổ ra, chia sẻ với báo Thanh Niên, hoa hậu Nông Thúy Hằng giải thích, video cô chia sẻ lên TikTok chỉ là hình ảnh của bản thân và dòng chú thích copy trên mạng dán vào với mục đích đùa vui, hoàn toàn không tuyên truyền nội dung đồi trụy. Đồng thời, tân Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 khẳng định luôn giữ gìn đời tư, hình ảnh bản thân và các mối quan hệ của cô rất trong sạch.

"Tôi chưa bao giờ có mối quan hệ nào với một người đã có gia đình, thậm chí đại gia lại càng không. Tôi cũng đã có người yêu và cả hai đã bên nhau được vài năm rồi" - Nông Thúy Hằng nói thêm.

Trưởng BTC Hoa hậu các dân tộc đã có phản hồi chính thức về ồn ào đời tư của tân hoa hậu Nông Thúy Hằng? - Ảnh 2
Khoảnh khắc Nông Thúy Hằng đăng quang ngôi vị Hoa hậu các dân tộc 2022 - Ảnh: Internet

Gần đây nhất, chiều 18/7, tại sự kiện họp báo công bố Việt Nam là quốc gia đăng cai tổ chức Miss Earth - Hoa hậu Trái đất 2023, diễn viên Trương Ngọc Ánh - trưởng BTC Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 cũng đã phản hồi với truyền thông về ồn ào của tân hoa hậu Nông Thúy Hằng. Trương Ngọc Ánh bày tỏ:

"Khi các bạn là một hoa hậu rồi thì các bạn phải ý thức hơn rất nhiều. Thời điểm các bạn chưa phải là hoa hậu, chưa phải là người của công chúng, đôi khi các bạn còn trẻ thích chơi TikTok, đăng vui, đăng đùa gì đấy.

Nhưng khi đã là hoa hậu, chắc chắn các bạn phải ý thức và hoàn thiện mình hơn mỗi ngày. Những chuyện quá khứ 2, 3 năm trước thì phải dẹp sang một bên. Và bây giờ, khi đã nhận một nhiệm vụ mới thì phải rất kỷ luật, phải đóng góp cho cộng đồng và xã hội".

Trưởng BTC Hoa hậu các dân tộc đã có phản hồi chính thức về ồn ào đời tư của tân hoa hậu Nông Thúy Hằng? - Ảnh 3
Trương Ngọc Ánh - Trưởng BTC Hoa hậu các dân tộc phản hồi về ồn ào đời tư của tân hoa hậu - Ảnh: Internet

Chia sẻ thêm về Nông Thúy Hằng, Trương Ngọc Ánh cho biết: "Sắp tới, lịch trình của Hằng rất dày và công việc cũng rất nhiều. Mặc dù chân ướt chân ráo, mới được làm hoa hậu, rất mệt nhưng em ấy luôn giữ được lửa, cố gắng và hoàn thiện tốt.

Ngoài ra, Hằng là thí sinh dám đối mặt với sự thật, dám đối diện và sẵn sàng nhận lỗi nếu không đúng. Có những điều em ấy muốn đóng góp cho cộng đồng, đóng góp cho xã hội thì em ấy cũng rất quyết liệt".

 

Phía ban tổ chức Hoa hậu các Dân tộc nói gì về các tin đồn đời tư của tân hoa hậu Nông Thúy Hằng?

Phía ban tổ chức Hoa hậu các Dân tộc nói gì về các tin đồn đời tư của tân hoa hậu Nông Thúy Hằng?

BTC Hoa hậu các dân tộc Việt Nam đang xác minh các tin đồn liên quan tới tân hoa hậu Nông Thúy Hằng.

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