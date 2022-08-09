Không hổ danh là "hoa hậu giản dị nhất showbiz", H'Hen Niê tự tin mang dép tổ ong cùng quần ống cao, ống thấp đi làm căn cước công dân

Hậu trường 09/08/2022 10:40

Hình ảnh giản dị, mộc mạc đến bất ngờ khi đi làm CCCD của H'Hen Niê khiến nhiều người thích thú.

Gần đây, H’Hen Niê nhận được sự chú ý đặc biệt của khán giả khi đăng tải những hình ảnh mộc mạc tại quê nhà. Cụ thể, cô hào hứng đăng tải loạt ảnh đi làm căn cước công dân. Đính kèm hình ảnh, cô hào hứng bày tỏ: “Sau bao ngày chờ đợi, những ngày sắp xếp để làm CCCD thì cuối cùng nay cũng đã hoàn thành xong hồ sơ rồi. Cảm ơn quý anh chị Công an huyện Cư M’Gar và Công An Xã Ea M’Nang đã hỗ trợ em hoàn thành các bước thủ tục CCCD ạ”.

Không hổ danh là 'hoa hậu giản dị nhất showbiz', H'Hen Niê tự tin mang dép tổ ong cùng quần ống cao, ống thấp đi làm căn cước công dân - Ảnh 1

Không hổ danh là 'hoa hậu giản dị nhất showbiz', H'Hen Niê tự tin mang dép tổ ong cùng quần ống cao, ống thấp đi làm căn cước công dân - Ảnh 2
Cô vui vẻ, rạng ngời trong buổi làm việc tại Công an huyện.

Khác với nhiều cô gái khi đi làm CCCD, họ thường trang điểm kỹ càng, diện một bộ trang phục tươm tất, đẹp đẽ thì H'Hen Niê lại vô cùng đơn giản khiến nhiều người ngỡ ngàng. Nếu khi dự sự kiện mỹ nhân Ê-đê lồng lộn bao nhiêu thì đi làm căn cước công dân cô lại mộc mạc, giản dị bấy nhiêu. Khán giả không nhịn được cười với đôi dép tổ ong màu cam vô cùng nổi bật cùng với chiếc quần ống thấp ống cao của cô. Mặc dù vậy, chân dài Ê-đê vẫn rất tự tin với diện mạo này của mình ở chốn đông người. Cô thu hút người đối diện với sự tươi tắn cùng nụ cười rạng rỡ trên môi.

Không hổ danh là 'hoa hậu giản dị nhất showbiz', H'Hen Niê tự tin mang dép tổ ong cùng quần ống cao, ống thấp đi làm căn cước công dân - Ảnh 3

Không hổ danh là 'hoa hậu giản dị nhất showbiz', H'Hen Niê tự tin mang dép tổ ong cùng quần ống cao, ống thấp đi làm căn cước công dân - Ảnh 4
Khuôn mặt gần như để mộc hoàn toàn, kiểu tóc buộc đơn giản của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 khiến nhiều người không tin vào mắt mình. 

 Đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và từng vào Top 5 Miss Universe 2018, H'hen Niê là một trong những nàng hậu có thành tích hàng đầu ở các cuộc thi nhan sắc uy tín. Tuy nhiên, khác với một nàng hậu lộng lẫy váy áo, ở đời sống thường ngày, nàng hậu thường chọn những trang phục đơn giản, thậm chí người đẹp tiết lộ có đồ giá chỉ vài chục ngàn đồng. Trong đó, đôi dép tổ ong vốn đã trở thành thương hiệu khi nhắc đến sự giản dị của của cô.

Không hổ danh là 'hoa hậu giản dị nhất showbiz', H'Hen Niê tự tin mang dép tổ ong cùng quần ống cao, ống thấp đi làm căn cước công dân - Ảnh 5
H'hen Niê chiếm trọn tình cảm của khán giả khi thường gắn duyên với những hoạt động từ thiện và cuộc sống giản dị, mộc mạc.
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