Hậu lùm xùm “quỵt” job, vừa qua, hình ảnh H’Hen Niê đã diện một chiếc áo dài để có hình ảnh nền nã, thanh lịch, tại một sự kiện với vai trò là đại sứ được nàng Hậu đăng tải trên trang cá nhân. Tuy nhiên, khán giả đã có những ý kiến trái chiều với phụ kiện được nàng hậu Ê Đê kết hợp trong outfit mới nhất này.

Bài đăng của H’Hen Niê trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, nàng Hậu chọn mặc áo dài màu xanh ngọc với họa tiết biển cả được vẽ sống động ở phần tà váy. Từ trước đến nay, H’Hen Niê được biết đến khả năng “cân” mọi màu sắc, từ màu trầm đến màu sặc sỡ. Bộ đồ này sẽ không có gì đáng nói nếu như nó không kèm theo một chiếc áo choàng lưới khá lạ mắt. Chiếc áo với những mắt lưới to, đính những bông hoa dọc phần cổ áo được H’Hen Niê khoác choàng bên ngoài.