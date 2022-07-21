Fan khó hiểu khi H'Hen Niê mang "lưới đánh cá' đi sự kiện

Hậu trường 21/07/2022 11:50

Hoa hậu H'Hen Niê diện một bộ áo dài đi kèm phụ kiện lạ mắt tại sự kiện.

Hậu lùm xùm “quỵt” job, vừa qua, hình ảnh H’Hen Niê đã diện một chiếc áo dài để có hình ảnh nền nã, thanh lịch, tại một sự kiện với vai trò là đại sứ được nàng Hậu đăng tải trên trang cá nhân. Tuy nhiên, khán giả đã có những ý kiến trái chiều với phụ kiện được nàng hậu Ê Đê kết hợp trong outfit mới nhất này. 

Fan khó hiểu khi H'Hen Niê mang 'lưới đánh cá' đi sự kiện - Ảnh 1
Bài đăng của H’Hen Niê trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, nàng Hậu chọn mặc áo dài màu xanh ngọc với họa tiết biển cả được vẽ sống động ở phần tà váy. Từ trước đến nay, H’Hen Niê được biết đến khả năng “cân” mọi màu sắc, từ màu trầm đến màu sặc sỡ. Bộ đồ này sẽ không có gì đáng nói nếu như nó không kèm theo một chiếc áo choàng lưới khá lạ mắt. Chiếc áo với những mắt lưới to, đính những bông hoa dọc phần cổ áo được H’Hen Niê khoác choàng bên ngoài.

Fan khó hiểu khi H'Hen Niê mang 'lưới đánh cá' đi sự kiện - Ảnh 2
H’Hen Niê diện một bộ áo dài đi kèm phụ kiện lạ mắt tại sự kiện - Ảnh: Trang cá nhân nhân vật

 Fan khó hiểu khi H'Hen Niê mang 'lưới đánh cá' đi sự kiện - Ảnh 3

Nhiều khán giả cho rằng chiếc áo choàng này khá kỳ lạ, trông giống như lưới đánh cá. Họ nhận xét rằng chiếc áo lưới này khiến cho tổng thể của H’Hen Niê trở nên rối rắm, không đẹp mắt:

- Bỏ áo khoác lưới ra Hen ơi! Mặc áo dài không là đẹp. Áo lưới này với hoạ tiết áo dài quá rối rồi!

- Người đẹp mặc lưới đánh cá vẫn đẹp, cơ mà mình không thấy cái lưới hợp với bộ áo dài lắm

- Bộ áo dài này trông thật rối ren, còn Hen thì đẹp rồi

- Bỏ cái áo lưới đi ạ, trông kỳ cục quá trời

Fan khó hiểu khi H'Hen Niê mang 'lưới đánh cá' đi sự kiện - Ảnh 4

Fan khó hiểu khi H'Hen Niê mang 'lưới đánh cá' đi sự kiện - Ảnh 5

 

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến ủng hộ H’Hen Niê, cho rằng cô mặc đúng với chủ đề của sự kiện. Ngoài ra, bộ trang phục cũng mang theo ý nghĩa riêng nên không thể bỏ đi bất kỳ phụ kiện nào. 

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