Bị réo tên vào vụ 'xù job', H'Hen Niê lên tiếng đính chính

H'Hen Niê đã lên tiếng phủ nhận khi bị réo tên vào một lùm xùm liên quan đến hoa hậu "xù job" trong thời gian gần đây.

Thời gian gần đây, mạng xã hội được dịp xôn xao với bài viết kể về một hoa hậu "xù job" khiến một nhân viên nữ bị khiển trách. Cụ thể, nội dung của bài viết này như sau: "Nghe đồn có cô Hoa hậu cáo nào đó được một bé làm agency book cái gì đó, chốt đã rồi, bạn này báo lại sếp, nói chung xong hết rồi.

Hoa hậu cáo cũng hứa hỗ trợ bé này nhiều lắm, xong cuối cùng hôm đó, giờ đó, Hoa hậu cáo đi làm chuyện khác, xù job để bé nhân viên kia bị sếp chửi quá trời chửi. Hoa hậu cáo vẫn được các fan tung hô quá trời mà không biết chị từ mèo sang cáo từ rất lâu rồi".

H'Hen Niê bị réo tên vào drama 'xù job' - Ảnh: Internet

Sau khi bài viết trên trở thành chủ đề nóng và được nhiều người quan tâm, có ý kiến cho rằng nàng hậu đang được nhắc đến trong bài chính là H'Hen Niê. Cũng vì vậy, mà người hâm mộ của cô đã ngay lập tức đặt câu hỏi về vấn đề này trên trang Instagram cá nhân của cô: “Người ta đang gán ghép chị có mặt trong drama giờ hành chính đấy ạ, chị lên tiếng gì đấy đi chị”.

H'Hen Niê phủ nhận việc mình có liên quan đến ồn ào 'xù job' - Ảnh: Internet

Đối diện với câu hỏi có phần nhạy cảm đến từ fan, H’Hen Niê đã lên tiếng phủ nhận việc mình có liên quan đến ồn ào "xù job": "Ôi chị cảm ơn em nhé! Chị hy vọng họ thật sự có làm việc với chị và chắc chắn tình huống đó không xảy ra! Quan điểm của chị một lần được làm việc để tạo ra nhiều giá trị cơ hội làm việc tiếp theo em ạ".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-reo-ten-vao-vu-xu-job-hhen-nie-len-tieng-dinh-chinh-482380.html