H’Hen Niê và nỗi ám ảnh tuổi dậy thì, 'suýt' lấy chồng hồi mới học lớp 7

Do gia đình không có điều kiện, cộng thêm phong tục của dân tộc, Hoa hậu H’Hen Niê không được cha mẹ ủng hộ chuyện tiếp tục học tập mà thay vào đó là kết hôn sớm.

Trong chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà mới đây, Hoa hậu H’Hen Niê đã kể lại chuyện cô từng bị mẹ hối thúc kết hôn khi mới học lớp 7 đến mức ám ảnh. Bên cạnh đó, người đẹp cũng nói về những khó khăn của mình thời mới dậy thì khi không được ai chỉ dẫn và chăm lo. Gia đình của H’Hen Niê không hề dư dả - Ảnh: Chụp màn hình Theo đó, H’Hen Niê cho hay, gia đình cô vốn thuần năm, quanh năm suốt tháng chỉ quanh quẩn bên nương rẫy, tuổi thơ của cô cũng chỉ có duy nhất những kỷ niệm về vườn tược. Không những vậy, chuyện tâm sinh lý của phái nữ được xem là chuyện cấm kị trong gia đình, cô cũng chưa hề được hướng dẫn hay chỉ bảo khi trải qua tuổi dậy thì. Vì vậy, khi đối diện với chuyện tế nhị của phụ nữ, người đẹp vô cùng bối rối, chỉ biết khóc và ở lì ngoài vườn suốt nhiều ngày liền.

H’Hen Niê đã vô cùng bối rối khi đến tuổi dậy thì - Ảnh: Chụp màn hình "Thời điểm đó, mọi người nhận thấy Hen có thay đổi nhưng cả mẹ và chị từng trải qua cũng không nói với tôi. Mẹ thì lúc nào cũng bận rộn vừa đi rẫy vừa nấu cơm vừa chăm em nên tôi tự giải quyết những vấn đề cá nhân. Sau 3, 4 lần, tôi mới lén đi mua dụng cụ phụ nữ, cũng rất sợ và đỏ mặt, không biết cách dùng. Tôi quan sát thấy không chỉ mình tôi mà rất nhiều phụ nữ ở quê cũng lúng túng trước việc này. Dù không chia sẻ với cha mẹ nhiều nhưng tôi có ông bà là chỗ dựa lớn nhất, ‘sưởi ấm’ và truyền sức mạnh cho tôi." - H’Hen Niê cho hay.

Tuy nhiên, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cũng khẳng định, cô chưa từng oán trách gì cha mẹ vì đã "thờ ơ" mình trong giai đoạn này. H’Hen Niê không hề oán trách gì cha mẹ cả - Ảnh: Internet H’Hen Niê vẫn ghi nhớ khi cha mẹ cô xây nhà, đã phải gom góp rất lâu và tiết kiệm hết mức có thể, nhưng vẫn phải bán đi sợ dây chuyền cuối cùng. Cô nói: "Tôi nhớ cảm giác chở mẹ đi bán vàng ngày đó, mẹ ngồi sau xe mà rất buồn. Do đó, điều đầu tiên tôi làm sau khi đăng quang là xây lại căn nhà khang trang cho ba mẹ". Cũng vì tình hình tài chính gia đình vốn khó khăn, cha mẹ của H’Hen Niê không hề ủng hộ con gái trên con đường học tập, thay vào đó là giục cô lấy chồng. Không những vậy, người đẹp cho hay, mẹ cô còn từng mua nhiều son phấn để cô ăn diện, nhằm cưới chồng cho cô khi cô mới học lớp 7. Ngôi biệt thự bề thế mà H’Hen Niê xây cho cha mẹ sau khi cô đăng quang - Ảnh: Internet "Phong tục của người Ê-đê là hỏi cưới chồng. Anh nào thích tôi mà nói với mẹ thì 100% mẹ nói sẽ đi hỏi cưới cho tôi. Không bao giờ động viên con đi học mà cứ anh nào bảo thích là mẹ lại đi hỏi. Nói thật là đến lúc làm hoa hậu tôi mới có mối tình đầu. Thời gian đăng quang thì mẹ không hối tôi cưới chồng nữa, giờ mẹ lại sợ dư luận." - H’Hen Niê chia sẻ. Tuy không ủng hộ H’Hen Niê học hành, nhanh cha mẹ cô cũng đã cố gắng gom góp và vay mượn khắp nơi nhằm có tiền cho con gái đi học đại học. Trước khi đi, cha mẹ còn dặn cô cẩn thận tiền bạc, đề phòng móc túi,... Ngoài ra, mẹ của H’Hen Niê cũng là người đồng hành bên cạnh con gái trong các công tác hỗ trợ cộng đồng trong buôn làng lúc cô còn nhiệm kỳ.

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