H’Hen Niê thay đổi 'chóng mặt' sau đăng quang, đến bố ruột cũng phải cảm thán về điều này

Hậu trường 18/04/2022 16:18

Kể từ khi đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê đã thực hiện nhiều việc làm thiện nguyện cho buôn làng của mình.

Xuất hiện trong chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà mới đây, H’Hen Niê đã chia sẻ về cuộc sống của của cô và gia đình sau hơn 4 năm kể từ khi cô đăng quang ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

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Đã hơn 4 năm kể từ khi H’Hen Niê đăng quang ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 - Ảnh: Internet

Theo đó, người đẹp đã xây cho cha mẹ một căn biệt thự bề thế bên cạnh nhà sàn trước đây của gia đình trên thửa đất rộng hơn 1000 mét vuông. Tuy vậy, cả nhà của H’Hen Niê vẫn thường sinh hoạt ở nhà sàn hơn, khu vực nhà sàn này cũng đã được sửa sang, cơi nới ra rộng gấp đôi hồi trước và được sắm sửa đầy đủ tiện nghi.

H’Hen Niê chia sẻ, bản thân cô cũng như cha mẹ, mỗi lần từ TP.HCM về nhà, cô đều ngủ ở nhà sàn. Tuy nhiên, người đẹp có một nỗi sợ từ khi còn bé nền bình thường cô đều nằm gần cha mẹ của mình, đó chính là... sợ ma .

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Cả nhà H’Hen Niê vẫn quen sinh hoạt tại nhà sàn hơn - Ảnh: Chụp màn hình

"Nếu hôm nào đỡ sợ ma thì tôi nằm cuối nhà, còn thường thường thì nằm gần ba mẹ. Tôi sợ ma lắm vì hồi nhỏ từng gặp một chuyện khiến tôi ám ảnh. Hồi đó, tôi cùng ông đi xem phim ở một nhà khác ở xóm trên, phải đi qua một cây me to. Đúng lúc đó có một hòn sỏi lăn xuống rồi bung ra. Từ đó, tôi sợ không dám đi đêm nữa.

Nhiều khi đang ngủ trong nhà, tôi thấy tiếng động lạ cũng sợ lắm nhưng ráng ngủ, ôm mền tự trấn an mình, nhắm mắt lại rồi ngủ quên lúc nào không hay." - H’Hen Niê kể lại.

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H’Hen Niê tiết lộ, cô vốn rất sợ 'ma' - Ảnh: Chụp màn hình

Nói về lý do không ở trong căn biệt thự mà con gái xây cho, cha ruột của H’Hen Niê cho biết, bản thân ông cả đời sống ở nhà sàn rồi, ở biệt thự lại sang quá nên không quen. Vả lại, nhà sàn là nơi đặt bếp lò và cả xoong chảo nên buổi sáng dậy có thể tiện nấu đồ ăn sáng luôn, rất tiện lợi.

Bên cạnh đó, cha ruột của H’Hen Niê cũng tâm sự, con gái đã thay đổi nhiều kể từ khi đăng quang. Tuy nhiên, sự thay đổi đó khiến cuộc sống gia đình ít vất vả hơn trước, ông rất mừng về những thành tựu mà con gái đã đạt được trong sự nghiệp của mình.

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Cha ruột của H’Hen Niê rất mừng vì thành công của con gái - Ảnh: Chụp màn hình

Về phía H’Hen Niê, sau hơn 4 năm trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cô cho biết mình đã cho xây dựng nhiều dự án cộng đồng cho làng của mình. Tất cả dự án này đều xuất phát từ ý muốn trong thâm tâm của cô.

"Làng tôi vốn không có đèn đường, tôi lúc nhỏ sợ ma nên không dám đi học phụ đạo. Sau khi đậu hoa hậu, tôi đã lắp hết đèn đường cho làng để mấy em nhỏ đi học cho tiện hơn. Mọi người đi buổi tối sẽ thấy đường làng tôi sáng hơn các làng khác. Tôi chưa đủ chi phí để làm đèn cho các làng khác.

Tiếp đó, tôi xây cổng làng, làm dự án nước. Người Ê Đê chúng tôi có thói quen đi lấy nước ngoài suối về uống. Ngày xưa nước suối còn sạch chứ bây giờ tôi nghĩ nó không sạch nữa. Vì thế nên tôi làm dự án nước cho làng mình." - H’Hen Niê tâm sự.

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Kể từ khi đăng quang, H’Hen Niê đã đầu tư nhiều dự án cộng đồng cho làng của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh các dự án đã làm được, cũng có một điều mà người đẹp Ê Đê vẫn chưa làm được dù đã nung nấu từ lâu. H’Hen Niê cho hay, cô đang có ý định sẽ làm một thư viện ngay tại nhà của mình để trẻ em có thể đến và đọc sách miễn phí, hy vọng sẽ hoàn thành được trong tương gần.

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