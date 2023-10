Shipper 'chân dài' H’Hen Niê bật mí bí quyết chăm sóc bản thân, tiết lộ 'bí thuật gia truyền' cực hữu ích giữa mùa dịch

Tuy nhiên, vì tham gia hỗ trợ trong thời gian dài, không ít người, đặc biệt là fan của bông hậu đã cực kỳ lo lắng cho sức khỏe của thần tượng và thường xuyên nhắc nhở, dặn dò cô nàng giữ sức khỏe. Đáp lại lòng tin yêu và sự ân cần của cư dân mạng, mới đây cô Hen đã chia sẻ bí quyết giữ gìn sức khỏe cực hiệu quả và hữu ích như để nhắn nhủ với fan rằng cô vẫn ổn, vẫn luôn an toàn.

Đầu tiên là cứ sau những chuyến đi tình nguyện, thiện nguyện là về tới nhà là đi thẳng vào nhà tắm, tắm gội sạch và giặt đồ liền. Tuyệt đối không đụng mắt, mũi, miệng và rửa tay thường xuyên cái việc này Hen làm nghiêm đến nỗi trong giấc mơ, Hen bị ngứa mắt những bảo không được dụi mắt.

Hen vẫn phải cung cấp C mỗi ngày cho mình bằng cách uống C, D hoặc có ngày sẽ uống nước chanh mật ong ấm, ăn các loại trái cây nhiều vitamin C như ổi nè, tùy theo mà Hen sẽ cân bằng làm sao cho vừa đủ cho cơ thể Hen. Dịch càng căng thì ăn, uống, ngủ nghỉ phải nghiêm túc. Cứ 21h là chuẩn bị đi ngủ và 6h là phải thức dậy hoặc dậy sớm hơn, dậy thì làm đồ ăn sáng rồi tập và vận động tại nhà.

Ăn thì có thể ăn không được nhiều món đa dạng như bình thường, Hen cũng như mọi người có gì ăn đó nhưng vẫn ăn rất lành mạnh, khi nào cũng nấu cơm và ăn cho no nên giờ cũng lên cân nhưng không sao khoẻ là được ạ.

Và Xông hơi là mấy tấm hình Hen đăng, thường là 1 tuần Hen sẽ xông 2 lần hoặc thấy khu vực mình tham gia tình nguyện hơi phức tạp thì xông liền và Hen sẽ xông trùm mềm, Hen xông thì có sả, gừng, tỏi, chanh thêm chút dầu gió. Hen khi trùm sẽ phải nhắm mắt cả nhà ạ vì hơi nóng không tốt cho mắt nè.

Xem phim thì lựa mấy phim tích cực mà xem, luôn tạo cho mình năng lượng tốt, vui vẻ, hạnh phúc và lạc quan. Nước là phải 2 lít rồi hơn cũng tuỳ. Hen chưa nhớ hết mình như thế nào nhưng mà với Hen sức khỏe rất quan trọng việc ăn, uống, ngủ nghỉ, vận động hết sức lưu ý nè

Chúc cả nhà luôn nhiều sức khoẻ nha".

Bài đăng của H'Hen Niê - Ảnh chụp màn hình

Với nàng hậu việc ăn uống và nghỉ ngơi sau những chuyến thiện nguyện được cô rất quan tâm chú ý và áp dụng nghiệm ngặt các biện pháp phòng dịch. Ngoài ra, cô Hen cũng không quên xông hơi với các loại gia vị quen thuộc trong nhà bếp để tăng cường sức đề kháng.

Bên dưới bài đăng của H'Hen Niê, nhiều cư dân mạng đã vào chúc cô nàng có sức khỏe và nhiệt huyết để hoàn thành công việc thiện nguyện. Đồng thời cũng cảm ơn vì những lời khuyên hữu ích của cô Hen.

Bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

Hiện tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vẫn đang tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiên và không ngần ngại hóa thân thành nàng "shipper" len lỏi khắp các ngõ ngách Sài Gòn để giúp đỡ người dân vùng phong tỏa. Hình ảnh đẹp này khiến người dân càng thêm yêu mến cô Hoa hậu đến từ Đắk Lắk.