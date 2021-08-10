Hậu clip nóng bỏng mắt, mỹ nhân Về nhà đi con 'comeback' cực mạnh với áo cúp ngực trễ nải kèm dòng trạng thái 'đạo lý'

Hậu trường 10/08/2021 12:14

Sau khi 'comeback' MXH với bức ảnh diện bồ đồ ngủ ren, tạo dáng gợi cảm hậu ồn ào lộ clip nóng, nữ diễn viên Về nhà đi con lại tiếp tục gây chú ý khi chăm chỉ khoe dáng, viết status 'đạo lý' trên trang cá nhân.

Sau khoảng thời gian "ở ẩn" hậu ồn ào lộ clip nóng trong bồn tắm với bạn trai, nữ diễn viên Về nhà đi con đã đăng ảnh "come back" trở lại với dòng trạng thái đậm mùi đạo lý.

Trên trang cá nhân, mỹ nhân A.T. đăng tải một bức ảnh diện áo cúp ngực cực sexy, ngồi check-in tại quán ăn sang chảnh, trong đó, cô nàng đăng kèm dòng trạng thái: "Phiên bản tốt nhất của chính mình, chẳng vì ai mà nở rộ cũng chẳng vì ai mà úa tàn. Dịu dàng mong manh nhưng lại ngông cuồng cố chấp vì em là chính em ngày hôm nay".

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Bài đăng của V.T.A.T. - Ảnh chụp màn hình

Bên dưới bài đăng, cô nàng nhận được rất nhiều lời khen về nhan sắc nở rộ, tươi tắn cùng phong cách gợi cảm. Ngoài ra, trong một story trên trang cá nhân, A.T. cũng khoe góc cận mặt với thần thái rạng rỡ và quyến rũ, bên cạnh đó cũng không quên kèm theo dòng trạng thái: "Đừng bao giờ quên 3 kiểu người, người giúp bạn lúc khó khăn, người đẩy bạn vào khó khăn và người bỏ bạn lúc khó khăn".

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Nhan sắc cận mặt của A.T. - Ảnh chụp màn hình

Mặc dù đã hoạt động trở lại trên MXH với tần suất nhiều hơn, nhưng cô nàng vẫn kín kẽ trong việc tiếp nhận những ý kiến phản hồi của cư dân mạng. Những dòng trạng thái hay ảnh của mỹ nhân Về nhà đi con đều được đặt ở chế độ bạn bè, tránh sự soi mói của một số netizen.

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Đoạn clip được chia sẻ với tốc độ chóng mặt - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, V.T.A.T. bất ngờ bị lộ clip nóng với bạn trai. Chỉ trong một thời gian ngắn, A.T. nhiều lần rơi vào khủng hoảng. Sau khi clip lan truyền với tốc độ chóng mặt, cô gái trẻ vội vã khóa trang cá nhân và điện thoại, không có bất cứ phản hồi nào. Mặc dù đã nhờ sự can thiệp của cơ quan công an song vì nhận về nhiều phản hồi gay gắt trên MXH nên cô cho biết mình không dám ra đường vì sợ dị nghị, cũng không dám lên mạng vì lo lắng đọc bình luận trái chiều.

Hiện sau nhiều tháng chấn động, cư dân mạng đã không còn bàn tán về scandal này nữa, A.T. cũng lấy lại tinh thần và chia sẻ về cuộc sống cá nhân trên MXH.

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