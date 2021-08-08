Sau gần 1 ngày đồn đoán và xôn xao về drama của nam ca sĩ Đom Đóm, mới đây, trên trang cá nhân, Thiên An đã chính thức lên tiếng thừa nhận có con với Jack và tiết lộ nhiều bí mật động trời.

Khuya muộn ngày 7/8, cư dân mạng được một phen hốt hoảng và bất ngờ đến mức "ngã ngửa" trước thông tin Jack có con riêng với nữ chính trong MV đình đám "Sóng Gió" và có hành động "bắt cá hai tay" với một cô gái khác. Theo đó, một nhân vật có tên là T.V. khẳng định cô và Jack bắt đầu mối quan hệ tình cảm từ tháng 3/2020. Ngoài ra, T.V. còn khẳng định nam ca sĩ đã có con với Thiên An nhưng còn hẹn hò thêm với 1 cô gái khác ngoài Thiên An và T.V.

Trên trang cá nhân, T.V. viết: "Mình hoàn toàn sụp đổ khi biết được Thiên An cũng không hề biết sự tồn tại của mình. Và điều khủng khiếp hơn nữa là trong cùng 1 khoảng thời gian, Jack quen một lúc 2 người. Mình được biết chị An mang thai vào khoảng tháng 8 hoặc tháng 9 năm 2020. Trong thời gian mang thai, chị An nói với mình là sống tại nhà Jack, mình thực sự không ngờ trong khoảng thời gian đó Jack vẫn hẹn mình đến nhà một cách thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Mình cảm thấy vô cùng hụt hẫng khi Jack có thể là con người vô tình đến vậy, không có trách nhiệm như một người đàn ông mình vẫn mong chờ, và mình bất ngờ hơn nữa khi biết có 1 người con gái khác cũng đang trong mối quan hệ với Jack, chị An đã nói cho mình biết. Bạn ấy tên Q. và quen Jack vào mùng 4 Tết âm lịch, tức ngày 15/2/2021. Vậy là mùng 1, Jack gặp mình, mùng 4 Jack gặp Q".

Một phần bài đăng của T.V. - Ảnh chụp màn hình Ngay khi thông tin này phát tán trên MXH, dư luận đã gần như "bùng nổ" và nhanh chóng bàn tán rôm rả xuyên màn đêm. Sau gần 1 ngày đồn đoán, mới đây, trên trang cá nhân, Thiên An đã chính thức lên tiếng thừa nhận có con với Jack khiến CĐM lại một lần nữa "bật ngửa". Cô đã có một bức tâm thư dài dằng dặc để nói rõ ngọn ngành câu chuyện. Trong bài đăng của mình, Thiên An cho biết: 'Mình và anh Jack (Trịnh Trần Phuơng Tuấn) quen nhau đến nay là hơn 2 năm rồi. Tụi mình quen nhau cả 2 gia đình đều biết, chấp nhận cho chúng mình quen nhau. Ngay cả bạn bè 2 bên cũng đều biết sự hiện diện của nhau. Tụi mình có 1 bé gái xinh xắn chào đời vào 1/4/2021. Nhưng trong quá trình yêu nhau mình và anh ngày càng bất đồng quan điểm và không còn tiếng nói chung nên khi mình sinh Sol (tên ở nhà) được 20 ngày thì cũng chấm dứt mối quan hệ với anh vào ngày 22/4/2021". Tâm thư cực sốc của Thiên An - Ảnh chụp màn hình Mỹ nhân MV "Sóng Gió" cho hay mỗi tháng mẹ của Jack sẽ nhờ người gửi cho cô 5 triệu để lo cho con, nhưng Thiên An buồn và khẳng định điều hai mẹ con cần không phải tiền mà là sự quan tâm. Trong tâm thư, Thiên An hy vọng con sẽ đủ đầy ba mẹ dù cho cả hai không còn bên nhau nữa. Hình ảnh Thiên An trong thai kỳ - Ảnh: FBNV Ngoài ra, Thiên An cũng không ngần ngại khẳng định chuyện của mình với Jack là sự thật, sẵn sàng chịu trách nhiệm hình sự nếu dối gian. Bên cạnh đó, trong bài đăng, mỹ nhân khẳng định xuyên suốt thời gian bên nhau, cô luôn tôn trọng quyết định và quyền riêng tư của nam ca sĩ, tuy nhiên chính điều này đã khiến Thiên An sốc nặng khi biết ngoài cô, Jack còn nhiều chuyện tình "ngoài luồng" khác. Thiên An cung cấp giấy chứng sinh và khẳng định mọi lời cô viết đều là sự thật - Ảnh chụp màn hình Bài đăng của cô nàng đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm, chú ý của cư dân mạng. Cuộc tranh cãi nảy lửa lại tiếp tục nổ ra và dự là sẽ không có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuy nhiên, liên quan đến drama căng đét này, phía Jack vẫn chưa có bất kỳ động thái nào.

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