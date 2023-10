Theo đó, một nhân vật có tên là T.V. khẳng định cô và Jack bắt đầu mối quan hệ tình cảm từ tháng 3/2020. Ngoài ra, T.V. còn khẳng định nam ca sĩ đã có con với Thiên An nhưng còn hẹn hò thêm với 1 cô gái khác ngoài Thiên An và T.V.

Trên trang cá nhân, T.V. viết: "Mình hoàn toàn sụp đổ khi biết được Thiên An cũng không hề biết sự tồn tại của mình. Và điều khủng khiếp hơn nữa là trong cùng 1 khoảng thời gian, Jack quen một lúc 2 người. Mình được biết chị An mang thai vào khoảng tháng 8 hoặc tháng 9 năm 2020. Trong thời gian mang thai, chị An nói với mình là sống tại nhà Jack, mình thực sự không ngờ trong khoảng thời gian đó Jack vẫn hẹn mình đến nhà một cách thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.

Mình cảm thấy vô cùng hụt hẫng khi Jack có thể là con người vô tình đến vậy, không có trách nhiệm như một người đàn ông mình vẫn mong chờ, và mình bất ngờ hơn nữa khi biết có 1 người con gái khác cũng đang trong mối quan hệ với Jack, chị An đã nói cho mình biết. Bạn ấy tên Q. và quen Jack vào mùng 4 Tết âm lịch, tức ngày 15/2/2021. Vậy là mùng 1, Jack gặp mình, mùng 4 Jack gặp Q".